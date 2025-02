Thế giới 24h: Thêm quốc gia theo chân Mỹ rút khỏi WHO

Tổng thống Argentina Javier Milei. Ảnh: Reuters.

Argentina rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới

"Tổng thống Javier Milei đã chỉ thị Ngoại trưởng Gerardo Werthein phụ trách việc rút Argentina khỏi WHO", Manuel Adorni, phát ngôn viên Tổng thống Argentina, thông báo ngày 5/2.

Quyết định được Argentina đưa ra dựa trên "những khác biệt sâu sắc" về cách quản lý y tế giữa quốc gia với WHO, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19, phát ngôn viên nói thêm. Argentina cho rằng WHO đã đánh mất "tính độc lập" do ảnh hưởng của một số quốc gia.

“Chúng tôi, những người Argentina, sẽ không cho phép WHO can thiệp vào chủ quyền của chúng tôi, càng không can thiệp vào sức khỏe của chúng tôi”, phát ngôn viên Adorni tuyên bố.

Phát ngôn viên nhấn mạnh Argentina không nhận tài trợ của WHO nên việc rút lui này không ảnh hưởng đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe quốc gia.

Quyết định được Argentina đưa ra hai tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi WHO. Argentina hiện đang là một trong những quốc gia có mối quan hệ gần gũi nhất với Mỹ nhờ mối quan hệ giữa Tổng thống Javier Milei và ông Trump.

Ông Zelensky tiết lộ quân bài quan trọng trong đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 5/2 nói chiến dịch ở vùng Kursk sẽ là một phần quan trọng trong tiến trình đàm phán hòa bình với Nga.

“Sắp 6 tháng kể từ khi chúng tôi mở chiến dịch đột kích vùng Kursk. Đây là một hoạt động rất quan trọng. Mọi người sẽ thấy Nga đưa ra những điều khoản nào liên quan đến vùng Kursk khi chúng ta đạt được thỏa thuận để chấm dứt xung đột", ông Zelensky nói, nhấn mạnh chiến dịch vùng Kursk “chắc chắn rất quan trọng".

Ukraine mở chiến dịch tấn công Kursk từ tháng 8/2024. Có thời điểm Ukraine kiểm soát tới 1.200km2 lãnh thổ Nga ở vùng Kursk nhưng hiện tại đã giảm còn 428km2.

Ông Zelensky bày tỏ sự tin tưởng Ukraine có thể bám trụ ở vùng Kursk. "Tôi không nghĩ họ có thể sớm đẩy chúng tôi ra khỏi khu vực này. Chúng tôi đang giữ chân 60.000 quân của Nga ở đây", ông Zelensky nói thêm.

Mỹ chuẩn bị rút quân hoàn toàn khỏi Syria

Lầu Năm Góc đang chuẩn bị kế hoạch rút quân hoàn toàn khỏi Syria sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Mỹ không còn mục tiêu gì để can thiệp quân sự ở quốc gia này.

Theo NBC News, Lầu Năm Góc bắt đầu chuẩn bị kế hoạch rút lui với thời hạn từ 30 – 90 ngày. Cố vấn An ninh Quốc gia của ông Trump, Mike Waltz đã gặp các chỉ huy của Bộ Tư lệnh Trung Tâm để thảo luận về tình hình Trung Đông.

Tuần trước, ông Trump nói về khả năng Mỹ rút quân khỏi Syria. “Chúng ta sẽ đưa ra quyết định về vấn đề đó. Chúng ta không tham gia vào Syria. Syria là mớ hỗn độn. Họ đã có đủ mớ hỗn độn ở đó rồi. Họ không cần chúng ta tham gia”, ông Trump nói.

Tính tới tháng 12/2024, Mỹ duy trì khoảng 2.000 binh sĩ ở Syria, không phải con số 900 như thông báo trước đó.

Món quà đặc biệt Thủ tướng Israel tặng ông Trump

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump một chiếc máy nhắn tin mạ vàng trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Nhà Trắng vào ngày 4/2.

Món quà này đi kèm với một máy nhắn tin tiêu chuẩn, được cho là nhằm ám chỉ hoạt động phá hoại bí mật của Israel chống lại lực lượng Hezbollah.

Ông Trump đã phản ứng với món quà của ông Netanyahu bằng cách gọi chiến dịch bí mật của Israel là "một hoạt động to lớn". Về phần mình, ông Trump đã tặng ông Netanyahu một bức ảnh có chữ ký về cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo với thông điệp: "Gửi Bibi, một nhà lãnh đạo vĩ đại”.

Năm ngoái, Israel kích nổ hàng ngàn máy nhắn tin và bộ đàm được các thành viên lực lượng Hezbollah sử dụng. Đây được coi là một trong những chiến dịch bí mật thành công nhất của tình báo Israel, khiến đối phương hoàn toàn bất ngờ.

Thủ tướng Israel Netanyahu là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tới Nhà Trắng sau khi ông Trump nhậm chức. Truyền thông Israel mô tả mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo “chưa bao giờ gần gũi và mạnh mẽ như bây giờ”.