Phát hiện về khả năng tạo kháng thể của vắc xin Sinovac và BioNTech

Thứ Bảy, ngày 19/06/2021 19:45 PM (GMT+7)

Một nghiên cứu lớn ở Hong Kong đã phát hiện mức độ kháng thể "cao hơn đáng kể" giữa người tiêm vắc-xin Covid-19 BioNTech so với người tiêm vắc-xin Sinovac.

Người dân Hong Kong rời một trung tâm tiêm chủng. Ảnh: SCMP

Theo SCMP, nghiên cứu, do chính quyền Hong Kong ủy quyền, được thực hiện bởi các nhà khoa học của Trường y tế công cộng, thuộc Đại học Hong Kong. Các nhà khoa học đã theo dõi phản ứng kháng thể của 1.000 người được tiêm một trong 2 loại vắc-xin Covid-19: BioNTech (do Đức sản xuất) và Sinovac (do Trung Quốc sản xuất).

"Chúng tôi phát hiện kháng thể cao hơn đáng kể ở những người tiêm vắc-xin BioNTech, phù hợp với mức độ bảo vệ lâm sàng cao hơn được ghi nhận trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của vắc-xin BioNTech so với thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của vắc-xin Sinovac", giáo sư Benjamin Cowling, một nhà dịch tễ học của Đại học Hong Kong kiêm trưởng nhóm nghiên cứu, chia sẻ trên SCMP.

Vắc-xin BioNTech của Đức được cho là có tỷ lệ hiệu quả lên tới 95%, trong khi con số này ở vắc-xin Sinovac của Trung Quốc là 50,7%. Giáo sư Cowling cho biết, phát hiện sơ bộ từ khoảng 100 người tham gia nghiên cứu phù hợp với tỷ lệ hiệu quả vắc-xin mà các công ty dược phẩm Đức và Trung Quốc tuyên bố.

Nhà dịch tễ học của Đại học Hong Kong còn cho rằng, kết quả nghiên cứu mới cho thấy những người tiêm vắc-xin Sinovac của Trung Quốc có thể phải tiêm mũi nhắc lại (mũi thứ 3) để kéo dài thời gian bảo vệ cho người tiêm.

Kháng thể là các protein được tạo ra bởi hệ thống miễn dịch của cơ thể con người để xác định và vô hiệu hóa các yếu tố lạ xâm nhập cơ thể như virus SARS-CoV-2. Sự hiện diện của kháng thể cho thấy một người đã bị nhiễm Covid-19 hoặc vắc-xin đang phát huy hiệu quả.

Số lượng kháng thể không phản ánh trực tiếp mức độ bảo vệ một cá nhân, nhưng giáo sư Cowling cho biết, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy mức độ kháng thể cao hơn thường tương ứng với khả năng miễn dịch cao hơn.

Ông Cowling lý giải rằng, lượng kháng thể cao hơn thường mất nhiều thời gian hơn để chúng tiêu biến và giảm dần. Điều này đồng nghĩa là thời gian bạn được bảo vệ khỏi virus sẽ dài hơn.

Nghiên cứu được công bố trong bối cảnh chính quyền Hong Kong đang có kế hoạch muốn rút ngắn thời gian cách ly 14 ngày tại khách sạn với những người đến từ nước ngoài.

Cụ thể, bà Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga), trưởng đặc khu Hong Kong, cho biết chính quyền Hong Kong đang cân nhắc sử dụng phương pháp kiểm tra kháng thể như xét nghiệm máu ở ngón tay để rút ngắn thời gian cách ly 14 ngày tại khách sạn với hầu hết người tới từ nước ngoài.

Các cố vấn khoa học của chính quyền Hong Kong đã khuyến nghị giảm thời gian cách ly xuống còn 7 ngày với các du khách đã được tiêm phòng tới từ các nước có nguy cơ ở mức trung bình, với điều kiện khi tới Hong Kong, các du khách này có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 và dương tính với kháng thể.

Các quan chức Hong Kong cũng đang xem xét việc miễn cách ly với các doanh nhân nước ngoài được tiêm phòng đầy đủ tới từ những quốc gia không có nguy cơ cao khi tình hình Covid-19 ở Hong Kong được kiểm soát. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế đề nghị các doanh nhân này vẫn cần phải có xét nghiệm kháng thể dương tính.

Giáo sư Cowling thể hiện sự ủng hộ với việc "xét nghiệm kháng thể để rút ngắn thời gian cách ly".

"Tôi cho rằng sẽ hợp lý nếu miễn kiểm dịch với những người được tiêm chủng đầy đủ, có xét nghiệm kháng thể dương tính và xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Vì nguy cơ lây nhiễm ở nhóm này rất thấp".

Hong Kong đã tiêm hơn 3 triệu liều vắc-xin Covid-19 cho người dân kể từ tháng 2 năm nay, bao gồm 1,7 triệu liều BioNTech và 1,3 triệu liều Sinovac. Bà Carrie Lam và các quan chức cấp cao Hong Kong đã tiêm vắc-xin Sinovac.

