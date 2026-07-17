Ông Trump bất ngờ chĩa mũi dùi vào Trung Quốc, quan hệ giữa hai cường quốc đe dọa căng thẳng

Ông Trump phát biểu ngày 16/7. Ảnh: AP.

Ngày 16/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình về an ninh bầu cử, thông báo về việc công bố các tài liệu tình báo đã được giải mật, trong đó nêu chi tiết những lỗ hổng được cho là tồn tại trong cơ sở hạ tầng bỏ phiếu.

Ông Trump nói: “Mỗi người Mỹ đều xứng đáng được biết rằng khi họ bỏ phiếu, lá phiếu đó sẽ được kiểm đếm chính xác”, đồng thời lập luận rằng hệ thống hiện tại “thiếu sót nghiêm trọng” và dễ bị tấn công mạng.

Ông Trump cáo buộc Trung Quốc thực hiện "vụ rò rỉ dữ liệu bầu cử lớn nhất trong lịch sử", tuyên bố Bắc Kinh đã thu thập được thông tin về 220 triệu cử tri Mỹ, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và sở thích chính trị.

Ông cũng cáo buộc rằng các thành viên của "Nhà nước ngầm" trong các cơ quan tình báo Mỹ "đã tích cực ngăn chặn và hạ thấp tầm quan trọng của thông tin về mức độ can thiệp bầu cử đầy mưu mô của Trung Quốc".

"Việc mất dữ liệu này tạo ra một cơn ác mộng về an ninh bầu cử chưa từng có tiền lệ" - ông Trump nói.

Ông cho biết: “Các cơ quan tình báo Mỹ bắt đầu biết về việc rò rỉ hồ sơ đăng ký cử tri vào năm 2020”, đồng thời cáo buộc các quan chức che giấu vụ xâm phạm này khỏi cả tổng thống và công chúng.

4 gói tài liệu

Nhà Trắng đã công bố 4 gói tài liệu có thể tải xuống trong khi tổng thống đang có bài phát biểu. Gói đầu tiên chứa các đánh giá tình báo và các báo cáo khác có niên đại từ tháng 1/2020 đến tháng 6/2026, mà chính quyền cho rằng cho thấy “các đối thủ của Mỹ, bao gồm ít nhất là Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên, cũng như các nhóm phi nhà nước, có khả năng xâm phạm cơ sở hạ tầng bầu cử của Mỹ”.

Trang này chỉ ra rằng các cơ sở dữ liệu đăng ký cử tri tập trung, sổ danh sách cử tri điện tử và các trang web bầu cử chính thức là những đối tượng đặc biệt dễ bị tấn công.

Bộ tài liệu thứ hai liên quan đến cáo buộc Trung Quốc thu thập và khai thác thông tin cử tri Mỹ. Nhà Trắng tuyên bố rằng dữ liệu của hàng chục triệu cử tri trên 18 tiểu bang đã bị mua, đánh cắp và tấn công mạng, và Bắc Kinh đã chỉ định một đơn vị chuyên trách để khai thác chúng.

Tuy nhiên, thông tin đăng ký cử tri được công khai hoặc có thể mua bán trên thị trường ở nhiều tiểu bang, và việc sở hữu dữ liệu này tự nó không chứng minh được rằng các lá phiếu hoặc tổng số phiếu bầu đã bị ảnh hưởng.

Tài liệu thứ ba đề cập đến cuộc điều tra đăng ký cử tri ở Muskegon, Michigan. Nhà Trắng cho biết những người vận động tranh cử đã thừa nhận ký vào các mẫu đơn bằng tên người khác, nộp đơn đăng ký cho những cá nhân giả mạo và nhận thẻ quà tặng dựa trên số lượng đơn đăng ký thu thập được.

Gói tài liệu cuối cùng trích dẫn một báo cáo của Bộ An ninh Nội địa, được cho là đã xác định khoảng 278.000 người không phải công dân đã đăng ký bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang.

Nhà Trắng không cho biết có bao nhiêu người, nếu có, đã bỏ phiếu, và cũng không khẳng định rằng bất kỳ tổng số phiếu bầu nào của Mỹ đã bị thay đổi trong cuộc bầu cử năm 2020.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận về bài phát biểu. Trước bài phát biểu, Lưu Trường, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, cho biết: "Trung Quốc chưa bao giờ và sẽ không bao giờ can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống của Mỹ".

Nguy cơ căng thẳng

Ông Trump cho rằng "chính phủ Trung Quốc muốn tổng thống Mỹ thua cuộc bầu cử sắp tới, và lý do họ muốn tôi thua là vì họ biết tôi đã hiểu rõ kế hoạch của họ".

Những phát biểu đó, được đưa ra trong một bài phát biểu hiếm hoi vào giờ cao điểm, đánh dấu một sự thay đổi rõ rệt so với những bình luận gần đây mang tính tôn trọng hơn của ông Trump đối với Trung Quốc, quốc gia mà Washington coi là đối thủ quốc tế lớn nhất của mình.

Bài phát biểu này cũng có thể phá vỡ thỏa thuận làm hòa vốn được được xây dựng cẩn thận và nhờ đó đã tạm dừng cuộc chiến thương mại năm ngoái giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ông Trump đã mời ông Tập Cận Bình đến thăm Washington vào ngày 24/ 9, và ông đang cân nhắc tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Trung Quốc vẫn chưa xác nhận chuyến thăm Washington của ông Tập Cận Bình. Theo hai nguồn tin thân cận với các cuộc trao đổi này, Bắc Kinh đã nói riêng với chính quyền Trump rằng các cuộc gặp gỡ trong tương lai giữa hai nhà lãnh đạo sẽ phụ thuộc vào việc duy trì quan hệ tích cực.

Tuy nhiên, Bắc Kinh có thể đón nhận những bình luận của ông Trump hôm thứ Năm một cách bình thản.

Theo một người quen thuộc với cách Bắc Kinh ban đầu hiểu bài phát biểu, bài phát biểu của ông được cho là nhằm phục vụ các mục đích chính trị trong nước hơn là định hướng lại chính sách theo hướng Trung Quốc.

Đáng chú ý, bài phát biểu dài 25 phút của ông Trump tại Nhà Trắng không bao gồm bất kỳ lời kêu gọi trừng phạt Bắc Kinh nào. Điều đó có thể làm giảm bớt phản ứng của Bắc Kinh.

Vẫn chưa rõ liệu chính quyền Trump có thực hiện bất kỳ hành động nào chống lại Trung Quốc sau bài phát biểu đó hay không, mặc dù tổng thống đã chỉ đạo các cơ quan thực thi pháp luật điều tra bất kỳ hành vi sai trái nào.

Trong năm qua, chính quyền của ông đã bí mật cảnh báo Trung Quốc rằng họ sẽ bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của mình và có thể thực hiện những hành động mà Bắc Kinh không thích, theo những người quen thuộc với các cuộc trò chuyện.

Tuy nhiên, theo một nguồn tin khác am hiểu về vấn đề này, Nhà Trắng cũng đã theo dõi sát sao các đề xuất của các cơ quan thuộc nhánh hành pháp nhằm chống lại Trung Quốc trong những tháng gần đây và không khuyến khích một số chính sách mới có thể khiến Trung Quốc tức giận.

Mira Rapp-Hooper, cựu giám đốc cấp cao phụ trách Đông Á tại Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, cho biết: "Ông ấy hẳn tin rằng sự xích lại gần nhau hơn với Tập Cận Bình, bao gồm cả chuyến thăm Washington của ông Tập vào tháng 9, sẽ vượt qua được điều này".