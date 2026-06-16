Ông Lukashenko xin lỗi ông Zelensky kèm lời cảnh báo gay gắt

Trong cuộc phỏng vấn, một phóng viên của Al Arabiya đã hỏi ông Lukashenko về những tuyên bố của các quan chức và nhân vật quân sự Ukraine về mối đe dọa từ một cuộc tấn công của Nga từ lãnh thổ Belarus.

Ông nói rằng ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều cho rằng việc lôi kéo Belarus vào cuộc chiến là "hoàn toàn không thể chấp nhận được". Lukashenko nói rằng việc lôi kéo Belarus vào cuộc chiến sẽ gây hại nhiều hơn là có lợi.

Ông Lukashenko nói: “Belarus rất dễ bị tổn thương về mặt quân sự. Bởi vì mọi thứ ở Belarus đều nằm trong tầm ngắm của quân đội Ukraine. Chúng tôi hiểu rất rõ rằng các cơ sở hạ tầng quan trọng chính của chúng tôi - sản xuất và hậu cần - sẽ bị tấn công”.

Ông nói rằng Ukraine “hoàn toàn không có gì” phải lo sợ từ Belarus.

Nhưng Tổng thống Belarus cũng tuyên bố rằng Ukraine không có khả năng phát động chiến tranh chống lại đất nước ông.

Theo ông Lukashenko, Lực lượng vũ trang Ukraine không tăng cường quân số tại biên giới Belarus. Hơn nữa, ông tuyên bố rằng khi cuộc khẩu chiến giữa Kiev và Minsk leo thang, lực lượng phòng thủ lãnh thổ Ukraine đóng dọc biên giới đã được rút lui 40 km vào sâu trong lãnh thổ Ukraine.

"Ông Zelensky thậm chí còn không có đủ người để lập một tiền tuyến hoạt động, vì vậy ông ta không có đủ quân để triển khai đến biên giới Belarus" - ông Lukashenko nói.

Theo ông, nếu chiến tranh nổ ra, "Ukraine sẽ không có gì để đối phó với Belarus ngoại trừ máy bay không người lái, mà họ sẽ sử dụng để tấn công các cơ sở dân sự và doanh nghiệp của chúng tôi", tổng thống Belarus nói.

Ông Lukashenko tin rằng Tổng thống Ukraine đang thổi phồng vấn đề "sự xâm lược của Belarus" vì "một số tham vọng chính trị".

Lời xin lỗi

Trong cuộc phỏng vấn, ông Lukashenko thừa nhận có thể ông đã "quá lời" trong những phát ngôn trước đó về ông Zelensky. Ông cho biết ông đưa ra những phát ngôn đó để đáp trả những tuyên bố và lời đe dọa từ Ukraine.

“Nếu ông Zelensky cảm thấy bị xúc phạm, tôi xin lỗi ông ấy về những lời nói đó” - ông Lukashenko nói. “Có lẽ không cần thiết phải nói như vậy, vì dù sao ông ấy cũng đang tham gia một cuộc chiến. Có lẽ tôi không cần phải nói gay gắt như vậy. Nhưng mặt khác, ông ấy nên hiểu - người ta thường nói gieo nhân nào gặt quả ấy”.

Ông cũng nói rằng ông Zelensky cần phải cẩn trọng hơn, thận trọng hơn, "bình tĩnh lại" và ngừng "khiêu khích người dân Belarus".

Hồi tháng Tư, ông Zelensky cho biết hoạt động quân sự ở Belarus đã gia tăng, đồng thời cảnh báo rằng Nga có thể sẽ cố gắng lôi kéo nước này vào cuộc chiến. Trước đó, ông Lukashenko từng nói rằng ông không muốn chiến tranh nhưng sẵn sàng tham chiến nếu Ukraine tấn công Belarus.