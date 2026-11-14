Ông Hùng Cao bị chất vấn vì 'bí mật sa thải kíp chỉ huy tàu ngầm'

Hãng thông tấn AP hôm 13/11 cho biết hai hạ nghị sĩ Dân chủ Joe Courtney và Adam Smith trước đó một ngày gửi thư cho quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao cùng tư lệnh hải quân Daryl Caudle, bày tỏ "thất vọng sâu sắc" vì hải quân không thông báo cho Ủy ban Quân vụ Hạ viện rằng đã sa thải chỉ huy, phó chỉ huy và thủy thủ trưởng của tàu ngầm tấn công nhanh USS South Dakota.

Các nghị sĩ cho biết kíp chỉ huy trên bị sa thải vào ngày 14/10, được cho là sau khi tàu ngầm USS South Dakota va phải thứ gì đó dưới đáy biển.

"Dù đã gần một tháng kể từ khi bộ ba chỉ huy bị cách chức, Ủy ban Quân vụ Hạ viện vẫn chưa được thông báo về động thái nhân sự này và sự cố liên quan. Ngày 12/11, một bài báo được đăng về sự cố trên, trong đó có xác nhận từ văn phòng truyền thông của Tư lệnh Lực lượng Tàu ngầm Đại Tây Dương rằng sĩ quan chỉ huy của USS South Dakota hôm 14/10 bị cách chức", bức thư có đoạn.

Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao tại căn cứ Miramar ở bang California hôm 8/10. Ảnh: US Navy

Theo hai nghị sĩ, Ủy ban Quân vụ Hạ viện và Bộ Hải quân Mỹ duy trì thông lệ lâu đời về chia sẻ thông tin như tai nạn, sự cố trên biển và quyết định miễn nhiệm thành viên thuộc kíp chỉ huy tàu, dù điều này không được quy định rõ trong luật.

"Do hải quân không trao đổi, điều lẽ ra chỉ là hoạt động chia sẻ thông tin thông thường lại làm dấy lên nghi vấn đối với cam kết của hải quân về tính minh bạch và quan hệ hợp tác hiệu quả với quốc hội", hai thành viên đảng Dân chủ cho hay.

Trong bức thư, họ đề nghị được cung cấp câu trả lời đối với loạt câu hỏi, trong đó có lý do quốc hội không được thông báo về việc kíp chỉ huy của tàu ngầm USS South Dakota bị cách chức.

Ông Hùng Cao và ông Caudle chưa bình luận về thông tin.

AP cùng ngày 13/11 dẫn lời một quan chức quốc phòng giấu tên cho biết hải quân Mỹ hôm 27/9 còn sa thải Caitlin Cunningham, chỉ huy khu trục hạm USS Michael Murphy, chiến hạm đã được triển khai để hỗ trợ cuộc chiến chống Iran, do mất lòng tin.

Hải quân Mỹ thường thông báo quyết định sa thải quan chức như bà Cunningham trong vòng vài ngày, song lần này quân chủng lại không đưa ra bình luận công khai, kể cả khi được hỏi.

AP cho biết chuẩn đô đốc hải quân Brian Monahan, Giám đốc Văn phòng Y tế Quốc hội Mỹ, cũng đã rời nhiệm sở trong thời gian quân chủng này tiến hành điều tra, mà không có thông báo công khai từ hải quân. Thông tin ông Monahan rời chức vụ được hai thượng nghị sĩ Mike Rounds và Alex Padilla xác nhận hôm 12/11.

Tàu ngầm USS South Dakota tại bang Connecticut hồi tháng 6. Ảnh: US Navy

"Cả ba trường hợp này đều đi ngược lại chính sách lâu nay của hải quân là thông báo các vụ cách chức quan trọng đối với chỉ huy và những quan chức giữ vị trí nổi bật khác", AP lưu ý.

Những thông tin này có thể khiến ông Hùng Cao phải đối mặt thêm sức ép trong phiên điều trần về phê chuẩn chức vụ Bộ trưởng Hải quân vào tuần tới. Ông vốn đang vấp phải rào cản về quy định liên quan đến số năm xuất ngũ tối thiểu và cần được lưỡng viện quốc hội Mỹ thông qua đạo luật miễn trừ.