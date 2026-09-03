Nữ lãnh đạo ngân hàng Mỹ bị đâm tử vong ở Quảng trường Thời đại

Reuters hôm 2/9 dẫn thông tin từ Sở Cảnh sát New York (NYPD) cho biết, nạn nhân thiệt mạng là Erin Piacenti, 32 tuổi, đến từ New Jersey. Cô giữ chức Phó Chủ tịch tại một bộ phận của ngân hàng BoA.

Trong một tuyên bố, BoA cho biết họ “bàng hoàng và vô cùng đau buồn” trước sự ra đi của đồng nghiệp. Theo một số nguồn tin, cô vừa trở lại làm việc sau thời gian nghỉ thai sản và đang trên đường về nhà với con gái 5 tháng tuổi thì bị tấn công.

Nạn nhân Erin Piacenti (trái) và hình ảnh được cho là nghi phạm Pamela Cisneros. Nguồn: X

Vụ đâm dao xảy ra gần giao lộ giữa phố West 42nd và Đại lộ số 7, ngay tại khu vực Quảng trường Thời đại - một trong những điểm du lịch đông đúc và được bảo vệ nghiêm ngặt nhất New York.

Theo cảnh sát, nghi phạm là Pamela Cisneros, 49 tuổi, sống tại Queens. Người phụ nữ này mang theo hai con dao lớn trong một túi mua sắm trước khi bất ngờ tấn công những người đi đường.

Nạn nhân đầu tiên là một người đàn ông 68 tuổi vừa rời ga tàu điện ngầm và đang đứng cùng vợ chờ sang đường. Cisneros được cho là đã rút hai con dao khỏi túi rồi đâm người đàn ông vào vùng bụng.

Sau đó, nghi phạm tiếp tục di chuyển dọc Đại lộ số 7 và đâm Piacenti. Cảnh sát nhận định hai vụ tấn công đều xảy ra ngẫu nhiên và không có hành động khiêu khích từ phía các nạn nhân.

Cả hai nạn nhân được đưa tới Bệnh viện Bellevue, nhưng Piacenti không qua khỏi, trong khi người đàn ông 68 tuổi sống sót và được xác định trong tình trạng ổn định.

Sau khi gây án, nghi phạm nhanh chóng bị các sĩ quan NYPD phát hiện gần một đồn cảnh sát tại Times Square. Cảnh sát yêu cầu nghi phạm hạ vũ khí nhưng đối tượng tiếp tục tiến về phía lực lượng chức năng với hai con dao, hai cảnh sát đã nổ súng. Nghi phạm được đưa tới bệnh viện và được xác nhận đã tử vong.

Ủy viên Cảnh sát New York Jessica Tisch cho biết, Cisneros từng có hồ sơ liên quan tới các vấn đề sức khỏe tâm thần trong những lần tiếp xúc với NYPD trước đây, song không có tiền án. Nhà chức trách hiện chưa xác định được động cơ và không có cơ sở cho rằng vụ việc liên quan đến khủng bố.