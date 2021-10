Nhiều nước đưa Delta Plus vào tầm ngắm

Thứ Ba, ngày 26/10/2021 09:30 AM (GMT+7)

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, bà Rochelle Walensky, cho biết cơ quan này đang theo dõi rất chặt chẽ biến thể phụ Delta Plus gây bệnh Covid-19.

Bà Walensky hôm 24-10 cho hay Delta Plus (còn gọi là AY.4.2) đang lây lan rộng ở Anh và xuất hiện ở một số nước khác gồm Mỹ.

Theo bà, biến thể này có những đột biến mà CDC Mỹ chưa thể xác định liệu có liên quan đến việc làm tăng khả năng lây nhiễm, kháng vắc-xin cũng như giảm hiệu quả điều trị hay không.

Trong khi đó, các nhà khoa học Ireland sẽ bắt đầu nghiên cứu xem Delta Plus lây nhiễm ở đâu và ở độ tuổi nào cũng như liệu chúng có khiến bệnh trở nặng hơn hay không.

Theo báo Irish Times, các ca mắc biến thể AY.4.2 chỉ chiếm 6% tổng số ca mắc Covid-19 ở Anh nhưng Delta Plus được cho là có khả năng lây nhiễm cao hơn từ 10%-15% so với Delta. Delta Plus hiện chưa được xem là "biến thể đáng lo ngại".

Thủ tướng Anh Boris Johnson giao lưu với cụ Nitza Sarner, 88 tuổi, trong khi cụ chờ được tiêm tăng cường ở thủ đô London hôm 22-10 Ảnh: REUTERS

Nhằm ngăn chặn dịch bệnh tái bùng phát, giới chức Úc dự kiến sớm triển khai tiêm tăng cường trong bối cảnh 2 thành phố lớn nhất nước là Sydney và Melbourne vừa dỡ bỏ phong tỏa sau nhiều tháng áp dụng.

Theo Reuters, Úc đang hướng đến mục tiêu 75% dân số trưởng thành được tiêm 2 mũi vắc-xin. Người dân Úc sẽ được tiêm mũi tăng cường cách mũi thứ hai 6 tháng và nhân viên y tế, người làm việc trong các trung tâm chăm sóc người cao tuổi và người khuyết tật thuộc nhóm ưu tiên của kế hoạch này.

Trước Úc, Indonesia từ hôm 14-10 đã mở cửa trở lại hòn đảo du lịch Bali cho du khách quốc tế đến từ một số nước, như Trung Quốc, New Zealand và Nhật Bản, kèm điều kiện cách ly trong 8 ngày với chi phí tự túc.

Đến nay, khoảng 24% dân số Indonesia đã được tiêm chủng đầy đủ. Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Đông Nam Á hôm 25-10, Tổng thống Joko Widodo cho biết Indonesia sẽ mở cửa dần các khu vực có tỉ lệ tiêm chủng trên 70%, đồng thời kêu gọi ASEAN nới lỏng hạn chế đi lại, bao gồm mở tuyến đường dành cho những người đã tiêm chủng có xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Trong khi đó, dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều nước. New Zealand ngày 25-10 ghi nhận thêm 109 ca mắc Covid-19 dù đã có 71% dân số đủ điều kiện được tiêm phòng đầy đủ.

Tại Trung Quốc, huyện Ejin ở khu tự trị Nội Mông bị phong tỏa kể từ ngày 25-10 sau khi xuất hiện nhiều ca mắc biến thể Delta. Một ngày trước đó, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cảnh báo dịch đã lan ra 11 tỉnh và khu vực ở nước này trong vòng 1 tuần và sẽ diễn biến tồi tệ hơn.

