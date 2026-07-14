Nguyên nhân Thượng nghị sĩ Graham đột tử được chính thức công bố, trước khi qua đời ông nói ông không thể chết lúc này

Thượng nghị sĩ Lindsay Graham ủng hộ nhiều cuộc chiến của Mỹ ở nước ngoài. Ảnh: Politico.

Theo kết quả khám nghiệm sơ bộ của giám định viên y tế quận Columbia, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đột ngột qua đời do vấn đề về tim.

Kết quả điều tra sơ bộ, được văn phòng của Graham công bố, cho thấy cái chết của ông là do "phình động mạch chủ do bệnh tim mạch xơ vữa động mạch". Phình động mạch chủ là một trường hợp cấp cứu y tế đe dọa tính mạng, trong đó thành trong của động mạch chủ, động mạch chính của cơ thể, bị rách.

Jeffery W. Carroll , cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Thủ đô, và Francisco J. Diaz , giám đốc pháp y của Đặc khu Columbia, trong một tuyên bố chung đã xác nhận kết quả của cuộc khám nghiệm sơ bộ.

Theo đoạn ghi âm cuộc gọi, Dịch vụ Y tế Khẩn cấp đã đến địa chỉ của Graham ở Capitol Hill lúc 8:27 tối thứ Bảy để cấp cứu một người bị "đau ngực".

Sáng sớm Chủ nhật, văn phòng của Graham đã ra thông báo cho biết ông đã qua đời: “Vào tối thứ Bảy, ngày 11/7, Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham đã qua đời vì một căn bệnh ngắn và đột ngột”.

Những cuộc trò chuyện cuối cùng

Axios cho biết: Tối thứ Bảy, ông Graham đã nói chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump qua điện thoại và báo cáo tóm tắt về chuyến đi gần đây của ông tới Ukraine cũng như dự luật trừng phạt Nga mà ông muốn Thượng viện sớm bỏ phiếu.

Ông Trump nói với ông Graham rằng ông đang chuẩn bị phát động các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran sau một vụ tấn công khác vào các tàu thương mại ở eo biển Hormuz.

Một người đã nói chuyện với Graham ngay sau đó cho biết thượng nghị sĩ phàn nàn rằng ông cảm thấy không khỏe. Khi người này khuyên ông nên đi khám ngay lập tức, Graham nói rằng ông sẽ làm vậy vào sáng Chủ nhật sau khi tham gia chương trình "Meet the Press" của đài NBC theo lịch trình.

Graham sau đó nói đùa: "Tôi không thể chết bây giờ. Tôi vẫn cần phải thực hiện các lệnh trừng phạt đối với Nga, giải quyết vấn đề Iran và bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ả Rập Xê Út".

Ông qua đời vài giờ sau đó.

Em gái ông Graham thay thế

Ngày 13/7, Thống đốc bang Nam Carolina Henry McMaster đã thông báo bổ nhiệm bà Darline Graham Nordone, em gái của Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, để đảm nhiệm vị trí của ông Graham.

Theo luật tiểu bang , McMaster có thể bổ nhiệm người thay thế tạm thời để lấp đầy ghế trống của Graham. Nhưng vì Graham sẽ tái tranh cử năm nay, cái chết của ông sẽ dẫn đến một cuộc bầu cử sơ bộ gấp rút để tìm người thay thế ông trong cuộc bầu cử tháng 11.

Theo thông cáo báo chí từ văn phòng của ông McMaster, cuộc bầu cử sơ bộ đặc biệt sẽ diễn ra vào ngày 11/8.

McMaster cho biết ông đã yêu cầu Nordone hoàn thành nhiệm kỳ của anh trai mình vào sáng sớm Chủ nhật. "Tôi rất cảm kích trước sự nhanh nhạy của cô trong việc nhận ra trách nhiệm mà mình phải gánh vác" - ông nói khi giới thiệu Nordone.

Ông nói thêm rằng Tổng thống Donald Trump cũng ủng hộ ý tưởng này.

Bà Nordone, 62 tuổi, chưa từng giữ chức vụ dân cử nào trước đây nhưng có bề dày kinh nghiệm phục vụ cộng đồng tại tiểu bang.

Hiện bà đang giữ chức ủy viên của Ủy ban Người mù Nam Carolina và đã có thời gian dài làm việc với người khuyết tật.

Graham và em gái rất thân thiết với nhau suốt cả cuộc đời. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2015 khi ông Graham đang tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo, bà Nordone cho biết: “Ngay cả khi bố mẹ tôi còn sống, họ cũng làm việc rất nhiều giờ liền và vất vả để điều hành một doanh nghiệp nhỏ. Vì vậy, ngay cả khi đó, ông ấy đã là người chăm sóc tôi".

Nordone tốt nghiệp trường Cao đẳng Charleston và hiện sống ở Lexington, South Carolina.