Nga không kích mạnh Ukraine gây nhiều thiệt hại và thương vong

Nhà thờ bốc cháy trong cuộc tấn công

Các cuộc không kích bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) đã khiến 9 người thiệt mạng, hơn 30 người bị thương.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, Nhà thờ Đức Mẹ Đồng Trinh trong quần thể Chính thống giáo nổi tiếng Kiev Pechersk Lavra đã bốc cháy sau các cuộc tấn công của Nga.

Quần thể Kiev Pechersk Lavra là di sản thế giới được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận. Tu viện được thành lập từ năm 1051, nằm ở trung tâm Thủ đô và là biểu tượng quan trọng về lịch sử văn hóa, tinh thần của Ukraine.

Theo chính quyền Kiev, 4 người đã thiệt mạng khi ngọn lửa cao ngút trời bao trùm mái Nhà thờ Đức Mẹ Đồng Trinh trong quần thể Kiev Pechersk Lavra.

Người đứng đầu chính quyền quân sự thủ đô ông Tymur Tkachenko cho biết, công trình bị hư hại nghiêm trọng trong một cuộc tấn công trực diện.

Ông Tkachenko cũng xác nhận tổng cộng 4 người thiệt mạng và 23 người bị thương tại Kiev. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn khi chính quyền ghi nhận các cuộc tấn công dữ dội nhất kể từ đầu tháng 6.

UAV và tên lửa Nga cũng tấn công nhiều tòa nhà chung cư cao tầng tại Kiev và làm hư hại đường dây điện, khiến khoảng 140.000 cư dân mất điện.

Cùng thời điểm Kiev bị tập kích, thành phố Kharkov - đô thị lớn thứ hai của Ukraine - cũng hứng chịu cuộc không kích thứ hai của Nga.

Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko cho biết 5 nhân viên thuộc lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã thiệt mạng và ít nhất 5 người khác bị thương. Tại Sumy, chính quyền địa phương thông tin có 3 người bị thương.

Hầu hết lãnh thổ Ukraine đều trong tình trạng cảnh báo không kích rạng sáng 15-6, trong khi máy bay không người lái của Ukraine bị đẩy lùi trên không phận Nga khi hai bên tiếp tục các cuộc không kích lẫn nhau.

Ukraine tăng cường tấn công vào các cơ sở công nghiệp và năng lượng của Nga nhằm tước đoạt nguồn thu của Matxcơva và đẩy nhanh việc kết thúc chiến tranh.

Thống đốc vùng Tula cho biết 3 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương sau vụ UAV tấn công thành phố Tula - khu công nghiệp phía nam Matxcơva. Thị trưởng Matxcơva cũng cho biết thành phố đã đẩy lùi một cuộc tấn công UAV trong đêm 14-5.

Đợt không kích diễn ra ngay sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 14-6 cho biết ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và thảo luận về nỗ lực chấm dứt xung đột kéo dài hơn 4 năm, trước thềm cuộc họp Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu (G7) tại Pháp trong tuần này.