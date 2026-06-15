Nga bao phủ toàn bộ một tòa nhà bằng lồng chống máy bay không người lái, Ukraine đã bắn vào đó bằng tên lửa hành trình

Hình ảnh từ vệ tinh.

Hình ảnh vệ tinh, được công ty tình báo không gian Vantor của Mỹ thu thập vào cuối tháng 5 và chia sẻ với Business Insider, cho thấy một hàng rào bao quanh một phần nhà máy VNIIR Progress ở Cheboksary, nằm cách tiền tuyến hơn 800 km tại Cộng hòa Chuvashia, miền tây nước Nga.

Giáp dạng lồng rất phổ biến trên chiến trường, thường được sử dụng để tăng cường khả năng bảo vệ cho xe tăng và xe bọc thép trước máy bay không người lái. Đối với cơ sở hạ tầng như nhà cửa và tuyến đường tiếp tế, lưới chống máy bay không người lái đang ngày càng được sử dụng rộng rãi. Nga đã sử dụng những tấm lưới này để bảo vệ các cơ sở năng lượng, những mục tiêu thường xuyên của các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Ukraine.

Tuy nhiên, việc nhìn thấy lớp giáp lưới bao quanh một tòa nhà là điều khá bất thường. Ông Vantor cho biết lớp giáp lưới này đã được lắp đặt ít nhất một năm nay. Tuy nhiên, thời điểm lắp đặt chính thức vẫn chưa được biết.

Hôm thứ Tư, Ukraine đã phát động một cuộc tấn công lớn vào nhà máy sản xuất linh kiện điện tử cho vũ khí của Nga, sử dụng tên lửa hành trình FP-5 Flamingo do trong nước sản xuất để tấn công .

Đây là một trong những thông tin hiếm hoi được tiết lộ về việc sử dụng tên lửa Flamingo, một loại tên lửa dài 12 mét do công ty Fire Point của Ukraine sản xuất , được cho là có tầm bắn hơn 4.800 km và đầu đạn nặng 1.500 kg.

Đoạn video được quay ở mặt đường và chia sẻ trên mạng xã hội hôm thứ Năm cho thấy tòa nhà có khung thép bị hư hại đáng kể.

Hình ảnh bên ngoài tòa nhà được bảo vệ.

Quân đội Ukraine cho biết nhà máy VNIIR Progress là "một trong những nhà sản xuất thiết bị dẫn đường chủ chốt cho vũ khí chính xác cao của Liên bang Nga", chịu trách nhiệm sản xuất bộ thu tín hiệu vệ tinh và ăng-ten cho máy bay không người lái tấn công kiểu Shahed , tên lửa hành trình Kalibr , tên lửa đạn đạo Iskander và bom lượn.

Trong cuộc tấn công hôm thứ Tư tuần trước, Ukraine cũng nhắm mục tiêu vào một nhà máy lọc dầu ở vùng Samara của Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố: "Chúng tôi tiếp tục áp dụng các biện pháp trừng phạt dài hạn của Ukraine đối với các cơ sở quân sự và ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga".

Trong năm qua, Ukraine đã tiến hành một số cuộc tấn công vào nhà máy VNIIR Progress như một phần nỗ lực nhằm làm tê liệt chuỗi cung ứng các bộ phận quan trọng dùng trong vũ khí của Nga. Hiện chưa rõ mức độ ảnh hưởng của cuộc tấn công gần đây đến hoạt động của nhà máy.

Các nhà phân tích xung đột tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức tư vấn của Mỹ, cho biết cuộc tấn công hôm thứ Tư - diễn ra sau một cuộc tấn công tương tự vào đầu tháng Năm - "thể hiện khả năng ngày càng tăng của Ukraine trong việc duy trì và tăng cường các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các cơ sở quân sự trọng yếu của Nga."

Việc mở rộng các lồng và lưới chống máy bay không người lái bên trong lãnh thổ Nga cho thấy mối lo ngại ngày càng tăng về hiệu quả của các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine nhắm vào các cơ sở này, những cuộc tấn công có thể trở nên tồi tệ hơn với việc bổ sung thêm các loại tên lửa mới vào chiến dịch vốn chủ yếu là sử dụng máy bay không người lái tầm xa.

Ukraine đã và đang xây dựng một kho vũ khí gồm tên lửa và máy bay không người lái tự chế đã được chứng minh hiệu quả, có khả năng tấn công tầm xa vào các nhà máy sản xuất vũ khí, căn cứ không quân, nhà máy lọc dầu, kho chứa dầu và các địa điểm quan trọng khác bên trong lãnh thổ Nga.