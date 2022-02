Miền Đông Ukraine "căng như dây đàn", lãnh đạo Nga có động thái bất thường

Thứ Hai, ngày 21/02/2022 18:00 PM (GMT+7)

Giữa lúc tình hình miền Đông Ukraine không ngừng leo thang, Tổng thống Nga thông báo sẽ triệu tập cuộc họp bất thường với Hội đồng an ninh Nga.

Chiều 21/2, tờ Guardian dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga sẽ triệu tập một cuộc họp bất thường của Hội đồng An ninh Nga trong ngày hôm nay (theo giờ địa phương).

“Đây sẽ là một cuộc họp rộng. Người đứng đầu nhà nước và nhiều quan chức khác sẽ đều có bài phát biểu”, ông Peskov thông tin thêm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Hội đồng An ninh Nga do Tổng thống Nga Vladimir Putin là Chủ tịch, bao gồm các quan chức nhà nước hàng đầu của Nga, người đứng đầu các cơ quan an ninh, quốc phòng.

Hội đồng này đóng vai trò là nền tảng để quyết định và điều phối chính sách an ninh quốc gia Nga.

Cuộc họp bất thường được triệu tập giữa lúc nhiều ngày qua, khu vực miền Đông Ukraine xảy ra hàng nghìn vụ pháo kích, xả súng. Phe ly khai miền Đông Ukraine và lực lượng chính phủ Ukraine đều chỉ trích lẫn nhau có hành động gây hấn dọc tiền tuyến.

