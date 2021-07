Máy bay Nga chở nhiều người mất tích khi bay ở vùng rộng hơn cả nước Pháp

Thứ Ba, ngày 06/07/2021 15:00 PM (GMT+7)

Sáng 6/7 (giờ địa phương), trạm kiểm soát không lưu đã mất liên lạc với một chiếc Antonov An-26 đang bay trên bán đảo Kamchatka xa xôi thuộc vùng Viễn Đông, Nga.

Một máy bay Antonov An-26. Ảnh: Reuters

Theo RT, chính quyền địa phương sáng 6/7 cho biết, đang "tìm kiếm tung tích" chiếc máy bay An-26, chở theo 28 người, bao gồm 22 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn.

Chính quyền địa phương cũng đang điều tra xem liệu vụ máy bay mất tích là do vi phạm nguyên tắc an toàn khi bay hay do điều kiện thời tiết xấu.

Cơ quan Vận tải hàng không liên bang Nga nói với tờ RBK rằng, mây và sương mù dày đặc xuất hiện ở Kamchatka vào thời điểm máy bay mất tích.

Hai trực thăng và một máy bay đã được huy động để tìm kiếm gần Palana, một thị trấn ở khu vực bờ biển phía tây Kamchatka, nơi chiếc An-26 được cho là mất tích ở đó.

Theo RT, chiếc máy bay mất tích thuộc quản lý của Kamchatka Aviation Enterprise, một hãng hàng không nhỏ thường phục vụ các chuyến bay tới thị trấn và thành phố xa xôi ở Nga sử dụng các máy bay cũ.

An-26 là một máy bay phản lực cánh quạt 2 động cơ, do Liên Xô sản xuất từ những năm 1960. Nó được đưa vào sử dụng năm 1970 và ngừng sản xuất năm 1986. Hàng trăm chiếc An-26 vẫn được sử dụng, chủ yếu cho các hoạt động quân sự.

Bán đảo Kamchatka là khu vực rộng lớn với diện tích lớn hơn cả Pháp hoặc Ukraine. Bán đảo này có hơn 300.000 người sinh sống. Kamchatka có 16 núi lửa đang hoạt động, được vây quanh bởi Thái Bình Dương và biển Okhotsk.

Nguồn: http://danviet.vn/may-bay-nga-cho-nhieu-nguoi-mat-tich-khi-bay-o-vung-rong-hon-ca-nuoc-phap-5020216714582483.htm