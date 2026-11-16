Iran tiết lộ hoạt động tấn công liên tục vào Mỹ từ 'thành phố tên lửa'

Theo lời kể của người điều khiển tên lửa, các căn cứ tên lửa ngầm của Iran vẫn duy trì lượng vũ khí dự trữ và khả năng hoạt động trong suốt 2 cuộc xung đột vào năm 2025 và 2026, bất chấp những nỗ lực liên tiếp của Mỹ và Israel nhằm phá hủy hệ thống cơ sở hạ tầng này.

Các chỉ huy quân sự Iran kiểm tra tên lửa và hệ thống phóng bên trong một cơ sở ngầm. (Ảnh: IRGC)

Lời chia sẻ mang đến góc nhìn hiếm hoi về điều kiện tác chiến của các nhân viên tên lửa Iran, những người phải duy trì hoạt động trong các tổ hợp ngầm mà truyền thông nước này thường gọi là "thành phố tên lửa". Đây được xem là một trong những thành phần quan trọng giúp Iran tiếp tục triển khai các đợt phóng tên lửa trong thời gian giao tranh.

Theo người điều khiển, một số nhân viên đã phải ở lại bên trong các cơ sở ngầm suốt 25 ngày liên tục, tham gia những đợt phóng nối tiếp nhau với rất ít thời gian nghỉ ngơi. Các kíp vận hành vừa phải chuẩn bị và khai hỏa tên lửa, vừa duy trì trạng thái sẵn sàng trước nguy cơ bị tập kích bất cứ lúc nào.

Một số nhân viên đã thiệt mạng ngay tại các địa điểm phóng. Tuy nhiên, những người còn lại vẫn tiếp tục nhiệm vụ từ các vị trí lân cận, đôi khi chỉ vài phút sau khi một cơ sở khác bị Mỹ hoặc Israel tấn công.

Iran đã xây dựng mạng lưới căn cứ tên lửa ngầm quy mô lớn trong nhiều thập kỷ, với sự hỗ trợ đáng kể của một số quốc gia từ những năm 1980. Các tổ hợp nhiều tầng được cho là kết nối với nhau bằng hệ thống đường sắt ngầm kéo dài hàng trăm mét, tạo điều kiện để di chuyển nhân lực và khí tài tên lửa giữa các khu vực tương đối an toàn trước những cuộc tấn công từ Mỹ hoặc đồng minh.

Mức độ kiên cố của mạng lưới này cũng được phản ánh qua một đánh giá tình báo Mỹ hồi tháng 5. Theo thông tin được công bố, Iran vẫn duy trì quyền tiếp cận và khả năng hoạt động tại 30 trong tổng số 33 cơ sở tên lửa dọc eo biển Hormuz, tương đương khoảng 91%. Tehran cũng được cho là còn giữ được quyền tiếp cận khoảng 90% các kho chứa ngầm và bệ phóng tên lửa.

Bên cạnh những khó khăn về điều kiện tác chiến, lời kể của nhân viên Lực lượng Không quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) còn hé lộ những hy sinh cá nhân mà các kíp vận hành phải trải qua.

Người điều khiển cũng đưa ra tuyên bố về hiệu quả của các loại bom xuyên hầm mà Mỹ sử dụng để tấn công cơ sở hạ tầng ngầm của Iran. Ông khẳng định những vũ khí này không gây thiệt hại đáng kể cho các đường hầm và kho chứa tên lửa, thậm chí một số quả bom được cho là đã không phát nổ.

Iran đã đầu tư đáng kể vào hệ thống căn cứ ngầm nhằm bảo vệ tên lửa, bệ phóng và các thiết bị hỗ trợ trước những đợt không kích. Các đường hầm được xây dựng sâu dưới lòng đất, kết hợp với những công trình gia cố kiên cố, khiến việc xác định và phá hủy mục tiêu trở nên phức tạp hơn. Mục tiêu của mô hình này là giúp lực lượng tên lửa duy trì khả năng tác chiến ngay cả khi các cơ sở quân sự trên mặt đất bị hư hại.