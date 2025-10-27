Hệ thống phòng thủ của Mỹ "hở hoác" trước siêu tên lửa hành trình hạt nhân mới của Nga?

Một vụ phóng thử siêu tên lửa hạt nhân Burevestnik của Nga. Ảnh: Moderndiplomacy.eu.

Ông Krapivnik đưa ra nhận định trên đài RT không lâu sau khi Moscow công bố đã thử nghiệm thành công loại vũ khí mới này vào ngày 26/10. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tên lửa Burevestnik đã bay hơn 14.000 km trong chuyến thử nghiệm kéo dài nhiều giờ trước đó vào ngày 21/10.

“Burevestnik thực sự là vũ khí ‘thay đổi cuộc chơi’... Nó có thể bay vòng qua các khu vực phòng không, vượt ngoài phạm vi hoạt động của radar... Trong thử nghiệm, nó đã ở trên không 16 giờ, và có thể còn bay lâu hơn nữa”, ông Krapivnik nói.

Theo ông, sự phát triển của loại tên lửa này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của Washington trong việc xây dựng “Vòm Vàng” – hệ thống phòng thủ tên lửa toàn diện mà Mỹ dự kiến vận hành vào năm 2030.

“Hiện nay, các hệ thống radar và phòng không của Mỹ chủ yếu được thiết lập để đối phó với quỹ đạo của các tên lửa đạn đạo phóng từ những quốc gia có khả năng tấn công Mỹ như Triều Tiên, Trung Quốc và Nga. Vì thế, radar không cần bao phủ toàn bộ lãnh thổ Mỹ. Nhưng với loại tên lửa như Burevestnik, toàn bộ nước Mỹ sẽ cần được bảo vệ – điều đó khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn rất nhiều và chi phí cũng cao hơn gấp bội”, ông Krapivnik phân tích.

Theo ông Krapivnik, thành công của cuộc thử nghiệm này có thể sẽ bị phương Tây nghi ngờ, tương tự phản ứng khi Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu công bố dự án Burevestnik vào năm 2018.

Trước đó, các chuyên gia phương Tây tỏ ra nghi ngờ giá trị chiến lược của vũ khí này, cho rằng nó không mang lại khả năng vượt trội so với những gì Nga đã sở hữu. Một số chuyên gia nhận định tốc độ cận âm của Burevestnik khiến nó dễ bị phát hiện và càng dễ tổn hại nếu bay liên tục trong thời gian quá dài, theo Reuters.