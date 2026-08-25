Hầm bí mật của Nhà Trắng gây chú ý giữa tranh cãi về phòng khiêu vũ

Tổng thống Trump phát biểu với báo chí về phòng khiêu vũ, ngày 19/5. (Ảnh: Getty)

Trong nhiều thập kỷ, Nhà Trắng chỉ có 1 cơ sở ngầm nhỏ nằm dưới Cánh Đông, được xây dựng trong Thế chiến II nhằm bảo vệ Tổng thống Franklin D. Roosevelt trong trường hợp khẩn cấp.

Cơ sở này được gọi là Trung tâm Điều hành khẩn cấp của tổng thống (PEOC).

Đây cũng là nơi Mật vụ Mỹ nhanh chóng đưa Phó Tổng thống Dick Cheney và Đệ nhất phu nhân Laura Bush tới trú ẩn trong vụ khủng bố ngày 11/9/2001.

Theo nhà báo Ronald Kessler, vụ khủng bố 11/9 đã thúc đẩy Nhà Trắng xây dựng cơ sở an toàn hơn nhiều, có thể che chở cho tổng thống và các trợ lý cấp cao trong trường hợp xảy ra khủng hoảng an ninh quốc gia.

Báo Washington Post dẫn lời 3 cựu quan chức cho biết, cơ sở này được bí mật xây dựng dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama, đủ chỗ cho hàng chục người trú ẩn trong nhiều tuần. Hầm nằm sâu khoảng 18m dưới khu phức hợp Nhà Trắng, có thể chống chịu một vụ nổ hạt nhân.

Điều đó đảm bảo tổng thống và đội ngũ của ông có một trung tâm chỉ huy an toàn để điều hành đất nước, nếu xảy ra tình huống đặc biệt nghiêm trọng.

Theo các cựu quan chức, sự tồn tại của hầm ngầm này làm suy yếu lập luận pháp lý mà chính quyền Tổng thống Trump đang đưa ra trong vụ kiện liên quan đến việc xây dựng phòng khiêu vũ trị giá 600 triệu USD. Ông Trump cho rằng công trình này là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh quốc gia.

Washington Post không tiết lộ một số chi tiết về hầm ngầm và quá trình xây dựng, nhằm tránh làm lộ thông tin nhạy cảm của Nhà Trắng.

Khi được hỏi về tuyên bố của ông Trump liên quan đến sự cần thiết phải xây dựng cơ sở quân sự mới, Nhà Trắng bảo vệ dự án và chỉ trích các cựu quan chức tiết lộ thông tin.

“Dự án hiện đại hóa Cánh Đông gắn chặt với an ninh của Tổng thống, khuôn viên Nhà Trắng và các cơ sở hạ tầng an ninh nhất định”, người phát ngôn Nhà Trắng Davis Ingle nói.

Ông Ingle nói thêm rằng những sự kiện gần đây, như vụ tấn công vào sự kiện UFC Freedom 250 tại Nhà Trắng, cho thấy dự án hiện đại hóa Cánh Đông là cần thiết đối với các sự kiện quy mô lớn. Công trình sẽ bao gồm các cấu trúc chống máy bay không người lái cùng nhiều nâng cấp an ninh quan trọng khác.

Ngày 22/8, Chánh án Tòa án tối cao Mỹ John G. Roberts Jr. cho phép chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục thi công phòng khiêu vũ trong ngắn hạn, trong lúc Tòa Tối cao xem xét đơn khẩn cấp của chính quyền trong vụ kiện xoay quanh việc công trình có cần được Quốc hội phê duyệt hay không.

Các quan chức chính quyền nói rằng khu phức hợp phòng khiêu vũ sẽ mang lại những nâng cấp an ninh thiết yếu cho nơi ở của tổng thống, đảm bảo Chính phủ Mỹ có thể tiếp tục hoạt động trong khủng hoảng.

Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll nhiều lần khẳng định, việc xây dựng phòng khiêu vũ sẽ giúp giải quyết “tình trạng khẩn cấp” trong “thế phòng thủ” của Nhà Trắng, do sự phổ biến của các loại thiết bị không người lái quân sự.

Những lập luận này cho thấy chính quyền Tổng thống Trump đang dựa vào lý do an ninh quốc gia để bảo vệ dự án phòng khiêu vũ gây tranh cãi.

Ông Trump cũng bắt đầu gọi dự án này là “khu phức hợp quân sự” trong các phát biểu công khai và bài đăng trên mạng xã hội. Ông nhiều lần đăng những hình ảnh dựng bằng AI cho thấy máy bay không người lái, binh sĩ và thậm chí xe chở nhiên liệu được bố trí trên mái Cánh Đông trong tương lai.

Nhà Trắng đang chạy đua hoàn thành dự án trước khi bất kỳ lệnh đình chỉ nào của tòa có hiệu lực.

Đầu tháng này, các quan chức nói với Tòa án Tối cao rằng công trình đã hoàn thành khoảng 65%, với khoảng 250 công nhân làm việc 20 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần để nhanh chóng hoàn tất.

Công trình đào sâu 5 tầng dưới lòng đất và phần lớn hạng mục ngầm đã hoàn thành. Một số khu vực của dự án hiện đã cao khoảng 21m so với mặt đất.