Campuchia sắp trục xuất 11 người Việt liên quan vụ tháo chạy khỏi casino

Thứ Tư, ngày 24/08/2022 17:30 PM (GMT+7) Chia sẻ

Liên quan tới vụ 40 người Việt tháo chạy khỏi casino tại Campuchia, Khmer Times đưa tin nước này sắp trục xuất 11 công dân Việt Nam khác.

Theo bảo tin ngày 24-8 của Khmer Times, Tướng Keo Vannthan, phát ngôn viên Bộ Di trú Campuchia, cho biết: "Chúng tôi đã thẩm vấn xong 11 công dân Việt Nam và đang chuẩn bị đề nghị Bộ Nội vụ sớm trục xuất họ ra khỏi Campuchia. Đối với quản lý sòng bạc người Trung Quốc đang bị tạm giữ, cần phải điều tra thêm".

Tờ báo Campuchia này cũng đưa tin rằng cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ hai nghi can người Việt liên quan đến hành vi "tổ chức xuất cảnh trái phép".

Những người Việt tháo chạy khỏi casino Campuchia khai rằng bị cưỡng bức lao động - Ảnh: LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG AN GIANG/KHMER TIMES

Theo báo Khmer Times ngày 22-8, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy có khoảng 50 nhân viên sòng bạc người Việt Nam đã bơi qua sông giữa biên giới Campuchia và Việt Nam sau khi trốn khỏi sòng bạc Golden Phoenix.

Theo nội dung đoạn video, một người bị bảo vệ sòng bạc bắt lại trong khi số còn lại nhảy xuống sông.

Cảnh sát cho biết hầu hết trong nhóm người này đã vượt sông thành công, song có một người bị đuối nước.

Trước đó, vào ngày 18-8, 40 công dân Việt Nam gồm 35 nam và 5 nữ đã bị lực lượng biên phòng An Giang bắt giữ sau khi bơi qua sông Bình Di để nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Theo lời khai của nhóm người này, họ bị cưỡng bức lao động ở Golden Phoenix Entertainment Casino ở xã Chrey Thom, huyện Koh Thom, tỉnh Kandal - Campuchia, liên tục bị ép làm thêm giờ mà không được trả tiền.

Các nạn nhân khai với cơ quan công an rằng thông qua mạng xã hội và người quen, họ bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc với lời hứa "việc dễ, lương cao". Tuy nhiên họ đã rất "sốc" khi bắt đầu công việc. Hàng ngày họ buộc phải lên mạng để mời gọi mọi người nạp tiền vào tài khoản trực tuyến để đánh bạc.

Liên quan vụ việc, quản lý casino người Trung Quốc và 11 người Việt Nam bị Bộ Di trú bắt giữ.

Thư ký Bộ Nội vụ kiêm phó chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia về Chống buôn người (NCCT) Chou Bun Eng cho biết cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc, tuy nhiên bà vẫn chưa nhận được thông tin cụ thể về việc nó có liên quan đến tình huống buôn người hoặc lừa đảo hay không.

"Chúng tôi không thể kết luận từ một nguồn và tổng hợp kết quả, chúng tôi phải tiến hành điều tra xác đáng và dựa trên quy định của pháp luật. Chúng tôi đang cố gắng giải quyết vấn đề buôn người vì đó là vấn đề mà chúng tôi phải lo lắng" - bà nói.

