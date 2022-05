Bộ Quốc phòng Anh: Quân đội Nga suy yếu đáng kể do xung đột với Ukraine

Bộ Quốc phòng Anh bình luận rằng bất chấp ngân sách quốc phòng của Nga tăng gấp đôi trong 13 năm qua nhưng lực lượng Nga vẫn không thể đánh bại Ukraine do hoạch định chiến lược và thể hiện kém.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, từ năm 2005 đến 2018, Nga đã tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng, bơm hàng tỉ USD vào dự án hiện đại hóa quân sự “New Look”, đầu tư mạnh vào các khả năng trên bộ, trên không và trên biển.

Điều này đã chứng kiến sự phát triển của các hệ thống tên lửa mới vốn được Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi vượt trội hơn các hệ thống của phương Tây, sự cải tổ các chiến thuật thời Liên Xô và mua sắm các thiết bị quân sự hiện đại hơn, theo trang Daily Mail.

Đầu tư mạnh vào phát triển vũ khí hiện đại

Các ước tính khác cho thấy chi tiêu của Nga có thể từ 150 tỉ USD tới 200 tỉ USD để cung cấp cho 1.350.000 nhân viên đang làm việc trong quân đội, duy trì số lượng lớn phương tiện quân sự, máy bay và hạm đội hải quân, và tiếp tục các dự án có giá trị cao.

Thiết bị lượn siêu thanh Avangard được mô phỏng trên máy tính do Bộ Quốc phòng Nga công bố. Ảnh: TASS

Những dự án như vậy bao gồm phát triển hệ thống tên lửa công hiệu mạnh chẳng hạn như tên lửa diệt hạm siêu thanh Zircon, thiết bị lượn siêu thanh Avangard, tên lửa có khả năng hạt nhân Satan II (Sarmat) và tên lửa đạn đạo siêu thanh Kinzhal.

Những loại vũ khí này từng được Điện Kremlin tuyên bố sẽ được triển khai nếu nổ ra một cuộc chiến tranh toàn diện với phương Tây. Tuy nhiên, có rất ít bằng chứng cho thấy những loại tên lửa này đã hoàn toàn hoạt động hay được sử dụng trong cuộc chiến nhằm vào Ukraine.

Tên lửa Zircon có thể bay với tốc độ Mach 8 (9.800 km/giờ), đặc biệt đã được đài truyền hình nhà nước Nga xác định sẽ được sử dụng để xóa sổ các TP của Mỹ nếu nổ ra chiến tranh hạt nhân.

Trong khi đó, các chuyên gia quân sự phương Tây nói rằng tên lửa Satan II có khả năng mang ít nhất 10 đầu đạn hạt nhân và mồi nhử, đủ để xóa sổ các vùng lãnh thổ có quy mô như Anh hoặc Pháp chỉ trong một cuộc tấn công.

Tên lửa Kinzhal – được Điện Kremlin ca ngợi là không thể bị các vũ khí hiện tại của phương Tây ngăn cản – có tầm bắn hơn 2.000 km/giờ và cũng có khả năng hạt nhân.

Một tên lửa khác mà Tổng thống Putin đang cho bổ sung vào kho vũ khí của Nga là siêu ngư lôi Poseidon (còn gọi là hệ thống đa năng dưới biển Status-6). Hôm 2-5, ông Dmitry Kiselyov, người dẫn chương trình trên kênh truyền hình nhà nước Nga đã đe dọa Anh.

Ông Kiselyov nói Poseidon có thể kích hoạt sóng thủy triều phóng xạ cao 487 m và nhấn chìm Anh xuống đáy đại dương nếu ngư lôi này được kích nổ ngoài bờ biển nước Anh.

Nga cũng đã phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa S-550. Mặc dù có rất ít thông tin về hệ thống này nhưng đây được cho là bước đột phá mới nhất của Nga trong cuộc chay đua vũ trang.

Bên cạnh phát triển hệ thống vũ khí đặc biệt, Nga còn đang phát triển thêm phương tiện quân sự và máy bay hiện đại.

Một xe tăng của Nga bị hư hỏng tại TP Mariupol của Ukraine hôm 13-4. Ảnh: Leon Klein/ANADOLU AGENCY/ GETTY IMAGES

Một ví dụ là xe tăng chủ chiến thế hệ kế tiếp T-14 Armata. Lục quân Nga đã lên kế hoạch mua 2.300 chiếc T-14 Armata từ năm 2015 đến năm 2020. Tuy nhiên, việc sản xuất loại xe tăng này đã bị trì hoãn đến năm 2025.

Nga cũng đang phát triển máy bay ném bom tàng hình Tupolev PAK DA, một thiết bị quân sự thế hệ kế tiếp, có thể hoạt động tới 30 giờ và mang cả bom thông thường lẫn bom hạt nhân.

Ba nguyên mẫu của oanh tạc cơ tàng hình Tupolev PAK DA dự kiến bắt đầu thử nghiệm vào tháng 4-2023.

Các kỹ sư quân sự của ông Putin cũng đang phát triển một mẫu tàu ngầm mới, đó là tàu ngầm lớp Yasen chạy bằng năng lượng hạt nhân. Mẫu tàu ngầm mới này sẽ thay thế các tàu ngầm thời Liên Xô của Hải quân Nga.

Các con số ước tính trước khi Nga tấn công Ukraine cho thấy Moscow có hơn 12.000 xe tăng, 30.000 xe bọc thép, 14.000 xe pháo, hơn 4.000 máy bay quân sự và 605 khí tài hải quân.

Điện Kremlin cũng chi hàng tỉ USD vào dự án hiện đại hóa New Look – dự án bắt đầu năm 2008 – nhằm cải tổ lực lượng Nga. Trước những nỗ lực này, phần lớn quân đội Nga vẫn còn duy trì thiết bị và tư duy chiến thuật thời Liên Xô.

Với 6.257 đầu đạn, Nga cũng là nước có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới.

Phương Tây từng gia tăng lo ngại nổ ra chiến tranh hạt nhân kể từ khi ông Putin phát động tấn công Ukraine ngày 24-2.

Anh: Quân đội Nga suy yếu đáng kể do xung đột với Ukraine

Tuy nhiên, bất chấp chi tiêu hơn 65 tỉ USD vào quân sự năm 2021, lực lượng Nga vẫn không thể đánh bại Ukraine do chiến lược và sự thể hiện kém, theo Bộ Quốc phòng Anh.

Binh sĩ Ukraine kiểm tra pháo chưa nổ do lực lượng Nga để lại. Ảnh: WAR.UKRAINE.UA

“Tuy nhiên, sự hiện đại hóa các thiết bị vật chất không giúp Nga thống trị Ukraine. Những thất bại về cả trong hoạch định chiến lược lẫn thực thi hoạt động đã khiến Nga không thể biến sức mạnh về số lượng trở thành lợi thế mang tính quyết định” – Bộ Quốc phòng Anh bình luận trong tuyên bố hằng ngày đăng trên Twitter hôm 3-5, theo trang Business Insider.

“Quân đội Nga hiện giờ suy yếu hơn đáng kể do cuộc xâm lược Ukraine. Sự phục hồi sẽ khó khăn hơn do các lệnh trừng phạt (từ phương Tây). Điều này sẽ có tác động lâu dài đến khả năng triển khai lực lược quân sự thông thường của Nga” – Bộ Quốc phòng Anh nhận định thêm.

Kể từ khi bắt đầu nổ ra chiến sự Nga-Ukraine hôm 24-2, nhiều báo cáo đã mô tả các lực lượng Nga vẫn đang thất bại như thế nào trước sự phản kháng mạnh mẽ của lực lượng Ukraine.

Ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo Ukraine, nói với hãng tin The New Voice of Ukraine hôm 2-5 rằng: “Tất cả những gì họ chi tiền là để thể hiện sự vĩ đại của quân đội Nga trên thế giới. Giờ đây chúng tôi đã chứng kiến không hề có sự vĩ đại nào cả”.

