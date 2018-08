Truyền thông quốc tế không ngớt lời ngợi ca Cầu Vàng Sun World Ba Na Hills

Thứ Tư, ngày 15/08/2018 14:14 PM (GMT+7)

Suốt hai tháng qua, Cầu Vàng (Golden Bridge) tại khu du lịch Sun World Ba Na Hills có lẽ là “thứ duy nhất tồn tại” trên khắp các trang web, fanpage, và chuyên mục du lịch, phong cách sống của báo chí quốc tế và mạng xã hội. Giống như một vị đại sứ, cây cầu với thiết kế như bước ra từ thần thoại đã kết nối Đà Nẵng, Việt Nam với thế giới.

Thế giới “phát cuồng” với Cầu Vàng

Tháng 6/2018, cây Cầu Vàng tại khu du lịch Sun World Ba Na Hills, Đà Nẵng chính thức ra mắt. Ngay lập tức, những hình ảnh cây cầu đi bộ vàng óng được nâng đỡ bởi hai bàn tay khổng lồ ở độ cao hơn 1400m so với mực nước biển đã như một “làn sóng lạ” quét qua hàng loạt trang cá nhân của du khách trong nước và cả quốc tế.

Nhưng cơn bão thực sự bắt đầu khi fanpage du lịch Amazing things in Vietnam đăng tải clip Cầu Vàng đẹp như cõi thần tiên, và lượt truy cập xem clip gia tăng chóng mặt, đạt kỷ lục hơn 19 triệu view sau chưa đầy một tháng. Truyền thông quốc tế càng không thể ngó lơ, khi ngày 25/7/2018, hình ảnh siêu đẹp của Cầu Vàng xuất hiện trên https://www.archdaily.com – trang web kiến trúc nổi tiếng toàn cầu của Mỹ với tiêu đề: Vietnam’s Daring Golden Bridge Takes a “Hands-On” Approach to Tourism” (tạm dịch là “Tận mắt chiêm ngưỡng thiết kế táo bạo của cây Cầu Vàng ở Việt Nam”). Bởi, một khi đã xuất hiện trên Archdaily - trang web kiến trúc có lượng độc giả nhiều nhất thế giới này thì đó phải là công trình mang tính thẩm mỹ cao và gây ấn tượng mạnh với giới chuyên gia thiết kế.

Lập tức, bão Cầu Vàng đã đổ bộ lên hàng loạt các trang báo lớn nhất thế giới như Reuters, AFP, CNN, BBC, The New York Times, The Guardian… dưới đủ hình thức: bài viết, video clip, phóng sự ảnh… Phóng viên những nhiều tờ báo và hãng tin lớn như Reuters, AFP… đã trực tiếp đến tận nơi để chụp hình Cầu Vàng. Reuters thậm chí còn tạo nên một cơn sốt cho riêng mình, khi có được những bức hình đẹp “không tưởng” về Cầu Vàng trong khoảnh khắc cầu vồng xuất hiện. CNN bày tỏ sự thán phục trước thiết kế hai bàn tay khổng lồ nâng đỡ cây cầu và cho rằng, đây là nét kiến trúc ngoạn mục gây ấn tượng mạnh về thị giác.

“Từ trên các vách đá, xuất hiện một đôi bàn tay khổng lồ nâng đỡ một sợi chỉ vàng, như thể chính ngọn núi đã mọc ra đôi bàn tay vậy”, The New York Times mô tả Cầu Vàng. Hãng tin BBC lại so sánh bước đi trên Cầu Vàng giống như “bước đi trong bàn tay của những vị thần quyền năng”. Tương tự, trang web truyền thông tin tức Bored Panda đã ví Cầu Vàng như “một điều gì đó xuất hiện từ bộ phim “Chúa tể của những chiếc nhẫn”…

Trên nhiều trang báo quốc tế, Cầu Vàng được ưu ái dành những lời “có cánh” về thiết kế độc nhất vô nhị. Tờ tin tức Huffington Post của Mỹ đánh giá kiến trúc Cầu Vàng là một thiết kế “phi thường”, và cho rằng đây là “cây cầu thú vị nhất từng thấy”. “Cầu Vàng của Việt Nam ấn tượng đến khó tin” – đó là tiêu đề của bài viết trên tạp chí du lịch danh tiếng của Mỹ- Condé Nast Traveler…

Tờ tin tức The Guardian đưa Cầu Vàng vào top những cây cầu đi bộ ngoạn mục nhất thế giới. Trong khi đó tờ tin tức The Independent của Anh vừa đưa Cầu Vàng vào top 10 cây cầu ấn tượng nhất thế giới… Báo chí quốc tế vẫn đang tiếp tục ca ngợi vẻ đẹp kỳ lạ của Cầu Vàng, và nhiều người cũng đang đi tìm lời giải đáp cho “cơn bão” truyền thông toàn cầu này.

“Sứ giả” mới của du lịch Đà Nẵng

Cầu Vàng là hạng mục công trình mới ra mắt tại khu du lịch nổi tiếng Đà Nẵng – Sun World Ba Na Hills, do Tập đoàn Sun Group đầu tư. Cây cầu đi bộ dài 150m này nối Ga Marseille tới vườn Thiên Thai, trên độ cao hơn 1400m, có thiết kế giống như một dải lụa vàng được nâng đỡ bởi đôi bàn tay khổng lồ rêu phong mốc thếch.

Chia sẻ về ý tưởng kiến trúc độc đáo của cây cầu, KTS KTS Phạm Thị Ái Thủy - Phó Giám đốc TA Landscape & Architecture- đơn vị thiết kế và thi công cầu Vàng cho biết: “Chủ đầu tư Sun Group cần giải quyết hướng tiếp cận cảnh quan từ ga Marseille tới vườn Thiên Thai và vườn hoa Le Jardin D’Amour. Thời điểm đó khi đứng từ phía mạn đồi hiện hữu, cảm xúc của gió, sương, và dao động lá cây khiến chúng tôi cảm thấy con người thực sự nhỏ bé trước thiên nhiên hùng vĩ.

Bài toán đặt ra là làm sao vẫn kết nối nhưng hạn chế tối thiểu sự tác động vào địa hình và thiên nhiên? Làm sao để từ trẻ con đến người già có thể tận hưởng được cảm xúc mà chúng tôi đang được thụ hưởng khi đứng trên đỉnh Bà Nà? Làm sao để truyền tải một câu chuyện cảnh quan thú vị có khả năng thôi thúc mọi người đến và trải nghiệm? Câu chuyện cây cầu kết nối được đặt ra. Và khi đứng ở sườn núi nhìn về phía TP. Đà Nẵng, tôi đã nghĩ rằng mình đang được đứng trên tay của một vị thần khổng lồ. Cảm xúc được chia sẻ cùng các đồng nghiệp. Câu chuyện cây cầu được nâng trên tay của một vị thần nhận được sự thống nhất của đội ngũ Kiến trúc sư cùng Chủ đầu tư Sun Group. Những hình ảnh đầu tiên được phác thảo ngay tại chỗ”.

Kết nối thiên nhiên với con người, kết nối những xúc cảm, kết nối một địa đanh đẹp như Bà Nà, Đà Nẵng với thế giới và mang về cho thành phố những dòng khách lớn, kết nối tâm huyết của chủ đầu tư Sun Group với thành phố khởi nghiệp của tập đoàn này, Cầu Vàng giống như một “vị đại sứ” đã và đang tiếp tục làm tròn sứ mệnh đẹp đó của nó.