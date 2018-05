See The World Travel hành động theo chìa khóa vàng mang tên: “Không ngừng đổi mới”

Thứ Sáu, ngày 04/05/2018 18:00 PM (GMT+7)

Vừa qua, tại nhà hát Bến Thành, Tp HCM, lễ vinh danh “Thương hiệu mạnh Đất Việt 2018” đã diễn ra trong không khí tưng bừng của ngày hội lớn.

Các doanh nghiệp trên sân khấu vinh danh Thương hiệu mạnh Đất Việt 2018

Chương trình Đánh giá và Truyền thông Thương hiệu Mạnh Đất Việt 2018 do Trung tâm Phát triển Tài sản Trí tuệ - Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ Khoa hoc và Công nghệ Việt Nam, Liên hiệp Khoa học Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ - Văn phòng Tp. HCM và Đài Truyền hình Tp HCM cùng phối hợp tổ chức và truyền thông.

Bà Phan Thị Hiếu - Tổng Giám đốc công ty See The World Travel đã cùng tập thể công ty nhận danh hiệu ý nghĩa này.

Bà Phan Thị Hiếu, Tổng giám đốc công ty See The World Travel đại diện công ty nhận danh hiệu “Thương hiệu mạnh Đất Việt 2018”.

Đại diện See The World Travel tại sự kiện trao danh hiệu Thương hiệu mạnh Đất Việt

Trước cánh cửa lớn của thời hội nhập để phát triển, See The World Travel đã chọn cho mình lý tưởng và tôn chỉ hành động theo chìa khóa vàng mang tên: “Không ngừng đổi mới” để liên tục tư duy, sáng tạo, thiết kế liên tục những dòng sản phẩm du lịch hoàn hảo, đáp ứng nhanh mọi chuyển biến về nhu cầu của khách hàng yêu du lịch. See The World Travel đã và đang chinh phục lòng tin khách hàng trong và ngoài nước với các dòng sản phẩm du lịch chất lượng cao (Tour Châu Âu, Maldives, DuBai…).

Bà Phan Thị Hiếu – CEO và ông Nguyễn Luân – Giám Đốc Truyền Thông của See The World Travel.

Đề cao chính sách đa dạng hóa sản phẩm, See The World Travel xác định mục tiêu giới thiệu về hình ảnh Đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè Quốc Tế và mạng thị trường khách Quốc Tế vào Việt Nam một cách tốt nhất. Qua những hành trình mang tên See The World Travel, khách du lịch nội và ngoại đều cảm nhận được giá trị văn hóa, lịch sử, theo từng chặng đường dừng chân. Sự chuyên nghiệp và tận tâm của đội ngũ nhân viên See The World Travel sẽ mang đến cho khách hàng những cảm nhận tự do, sự thoải mái vì sự hài lòng và niềm hạnh phúc sau những chuyến đi.

Tour châu Âu với chủ đề “Độc và Lạ” của See The Word Travel

Bảo đảm thực hiện đúng những cam kết của mình, See The World Travel luôn luôn bảo vệ uy tín, niềm tin yêu trong cảm nhận và đánh giá của đối tác và khách hàng. Tầm nhìn của See The World Travel đó chính là sự phấn đấu liên tục cho vị trí thương hiệu hàng đầu về chất lượng và phong cách phục vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm và tinh thần cao về dịch vụ du lịch.

Tour du lịch Hàn Quốc của See The World Travel thực hiện ngày sau ngày nhận danh hiệu Thương hiệu mạnh Đất Việt 2018

Ngoài việc mang đến Quý khách những chuyến đi đầy niềm vui, thú vị và đưa thương hiệu lên hàng đầu của ngành du lịch Việt Nam, See The World Travel còn mở rộng lĩnh vực kinh doanh với các loại hình đang là nhu cầu cấp thiết cho xã hội: cung cấp vé máy bay, quản lý khách sạn, nhà hàng, tổ chức sự kiện, tiếp tục mở thêm nhiều mạng lưới đại lý ở nhiều tỉnh thành của cả nước.

Dịch vụ Team Building chất lượng cao và thân thiện của See The World Travel

Sự kiện vinh danh “Thương hiệu mạnh Đất Việt 2018”đã trở thành bảo chứng của niềm tin cho cả See The Worrd Travel và khách hàng thân thương. Từ niềm hân hoan, phấn khởi về thành tựu bước đầu hôm nay, tập thể công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu, đầu tư để ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. quyết tâm mang đến cho tất cả khách hàng tin dùng thương hiệu See The Worrd Travel cảm nhận hài lòng và hạnh phúc!

Tour Thái Lan khám phá bản sắc văn hóa cùng See The World Travel