Fan của phim Hàn đến đâu để ngắm lá thu?

Thứ Ba, ngày 14/08/2018 10:00 AM (GMT+7)

Với fan của những bộ phim truyền hình Hàn Quốc, vẻ đẹp lộng lẫy của những tầng lá mùa thu là một nguồn cảm hứng tuyệt vời để bắt đầu ngay một chuyến du lịch tới xứ sở kim chi, vừa ngắm lá đổi màu vừa thỏa thích “check–in” điểm quay phim kinh điển mình yêu thích.

Ngọn tháp tình yêu trên núi Namsan

Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi lý tưởng để ngắm nhìn lá thu tại Seoul thì tháp truyền hình N Seoul là câu trả lời tốt nhất. Tháp N Seoul hay còn gọi là tháp Namsan được ví von là ngọn tháp tình yêu nổi tiếng nhất thủ đô Seoul, nơi vô số du khách tìm đến để nắm tay người mình yêu thương, treo móc khóa tình yêu và thề nguyền chung thủy.

Cảnh sắc mùa thu trên núi Namsan

Từ trên đài quan sát của tháp, bạn có thể ngắm toàn cảnh thành phố Seoul và núi Namsan đẹp lung linh khi lá đổi màu. Để cảm nhận hết vẻ mộng mơ của mùa thu, hãy dành thời gian để đi bộ dọc theo con đường từ tháp N Seoul đến công viên Namsan dưới những tầng lá đỏ, xanh, cam, vàng, nâu đan xen vào nhau đẹp như tranh vẽ. Và tất nhiên, với fan của phim lãng mạn Hàn Quốc, các địa điểm trên càng không thể bỏ lỡ, nhất là khi đã xem qua các bộ phim “My Love From the Star”, “Oh my gost”, “My Name Is Kim Sam Soon”, “The Rooftop Prince” hay “Boys Over Flowers”.

Sắc thu vàng bên cổ cung

Khúc tình ca lãng mạn của đảo Nami

Khán giả từng rung động trước cảnh tuyết trắng mênh mông của đảo Nami trong bộ phim “Winter Sonata” cũng sẽ ngất ngây khi ghé thăm hòn đảo mang hình nửa vầng trăng này vào mùa thu lá đỏ. Đảo Nami vào thu có những triền cỏ lau mơ màng soi bóng trên dòng sông, những hàng cây thủy tùng, ngân hạnh, phong đỏ đã có hơn 30 năm tuổi, thân cao vút, tán lá xum xuê như bị đốt cháy trong sắc đỏ, vàng lúc thu về. Nếu ghé vườn Gongsaengwon, bạn sẽ thấy tượng của cặp đôi nhân vật chính trong “Winter Sonata”, điểm dừng chân lý tưởng để chụp hình lưu niệm cùng “một nửa định mệnh” của bạn.

Mùa thu trên đảo Nami

Hãy ghé qua quán Winter Sonata Café nơi bạn có thể tìm thấy rất nhiều hình ảnh, đồ vật liên quan tới cặp đôi chính trong phim cũng như mua những món quà lưu niệm thú vị mang dấu ấn “Winter Sonata” vô cùng dễ thương, chẳng hạn như một cặp đôi người tuyết. Đảo Nami cũng khá gần với Khu vườn bình yên Garden of Morning Calm từng xuất hiện trong phim “Moonlight Drawn by Clouds” .

Đảo Jeju - nơi cuối cùng đón thu Hàn Quốc

Nếu núi Seoraksan (tỉnh Gangwon) là nơi đầu tiên lá thu đổi màu thì núi Hallasan của đảo Jeju là “trạm cuối” của mùa thu Hàn Quốc. Cây cỏ trên núi Hallasan tận cuối tháng 10 mới thay màu lá và sẽ kéo dài cho đến giữa tháng 11. Vào mùa này, rất đông du khách tìm đến con đường mòn Gwaneumsa, băng qua thung lũng Tama, cầu treo Yongjigak để thưởng ngoạn trọn vẹn cảnh thu vừa kỳ vĩ vừa vô cùng thơ mộng của Jeju.

Đảo Jeju còn mê hoặc du khách bằng những cánh đồng hoa lau bạt ngàn lay động trong những cơn gió bất tận đẹp không tả xiết. Tiếng cỏ lau xạc xào hòa lẫn tiếng sóng biển đã trở thành một nét đặc trưng cho mùa thu của hải đảo xinh đẹp này. Jeju còn có mùa quýt chín vào tháng 11 cuốn hút bạn vào các chuyến du ngoạn trong khu vườn xum xuê trái chín, trải nghiệm cảm giác thú vị tự tay hái trái chín, thưởng thức quýt tươi ngay tại vườn.

Thu về trên núi Hallasan

Các bộ phim từng quay tại Jeju như “Missing 9”, “A Werewolf Boy”, “The Legend Of The Blue Sea”, “On the Way to the Airport”, “Something in the rain” hay “Wonderful Life”, “Warm and Cozy” cũng là một phần lý do để bạn đến thăm đảo.