Kế hoạch man rợ của giám đốc người Hàn Quốc gây án mạng kinh hãi ở quận 7

Chủ Nhật, ngày 29/11/2020 10:22 AM (GMT+7)

Làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất, giám đốc người Hàn Quốc đã lên kế hoạch giết bạn đồng hương dã man rồi cướp tài sản bỏ trốn.

Ngày 29-11, Công an TP HCM đang tạm giữ Jeong In Cheol (SN 1985, quốc tịch Hàn Quốc, lưu trú quận 7) để điều tra về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Bước đầu, trong quá trình lấy lời khai, Jeong In Cheol bình tĩnh khai nhận hành vi giết người man rợ của mình.

Jeong In Cheol tại cơ quan công an

Jeong In Cheol cho biết thuê căn nhà ở đường số 3, khu dân cư Him Lam để làm trụ sở Công ty Creata Việt Nam hoạt động từ đầu năm 2018 đến nay. Công ty này do Jeong In Cheol làm giám đốc, chuyên cung cấp giải pháp marketing cho các sản phẩm của Hàn Quốc.

Chiếc valy và hung khí hung thủ sử dụng

Công ty của Jeong In Cheol môi giới đa lĩnh vực nhưng thời gian gần đây làm ăn thất bại dẫn đến nợ nần. Không có tiền trả nợ, Jeong In Cheol lên kế hoạch đi cướp tài sản.

Biết người bạn đồng hương là Han Tong Duk (SN 1987, quốc tịch Hàn Quốc) có nhiều tài sản, tiền bạc, Jeong In Cheol đã lên kế hoạch giết người, cướp của.

Hiện trường vụ trọng án nghiêm trọng

Kế hoạch của Jeong In Cheol khá tỉ mỉ khi thông báo trả căn nhà là trụ sở công ty trên với chủ nhà. Sau khi thu dọn đồ đạc, hắn rủ anh Han Tong Duk đến căn nhà này chơi. Anh Han Tong Duk điều khiển ôtô hiệu KIA (xe thuê tại Việt Nam) đến trụ sở công ty gặp Jeong In Cheol.

Trong căn nhà lúc này chỉ có 2 người đàn ông. Trong khi trò chuyện, Jeong In Cheol đã rủ Han Tong Duk uống bia. Han Tong Duk nhậu say liền nằm ra nhà ngủ. Lúc này, Jeong In Cheol liền sát hại bạn.

Sau đó, Jeong In Cheol dùng kiềm cộng lực và 2 cái cưa tay để phân xác nạn nhân cho vào bịch nilong rồi bỏ vào valy để trong nhà vệ sinh của tầng 3 căn nhà.

Sau khi gây án, Jeong In Cheol đã lấy toàn bộ tài sản có tổng giá trị khoảng 200 triệu đồng (gồm 2 lượng vàng và tiền mặt)... Jeong In Cheol nhanh chóng lau dọn hiện trường rồi lấy ôtô của nạn nhân di chuyển nhiều nơi ở TP HCM trước khi về ẩn náu tại một chung cư ở phường Thảo Điền, quận 2.

Qua trích xuất hình ảnh từ camera, cơ quan công an nhanh chóng xác định được Jeong In Cheol là kẻ gây án và quá trình di chuyển của hắn.

Lực lượng Công an TP HCM nhanh chóng phối hợp với Công an quận 7 và Công an quận 2 ập vào căn hộ chung cư chung cư Masteri Thảo Điển, phường Thảo Điền, quận 2 bắt giữ Jeong In Cheol.

Quá trình điều tra, công an tình nghi Jeong In Cheol đã cho thuốc an thần vào bia rồi đưa cho bạn đồng hương uống.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đang làm rõ có hay không một số người có hành vi che dấu tội phạm khi giúp sức cho Jeong In Cheol lẩn trốn tội ác.

