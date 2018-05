Yếu tố quyết định “xuống tiền” mua căn hộ cao cấp

Thứ Tư, ngày 09/05/2018 10:00 AM (GMT+7)

“Khách hàng mua căn hộ giờ đây không còn chạy theo tâm lý đám đông, cho dù là người có thu nhập thấp hay cao thì họ đều cân nhắc thật kỹ khi “xuống tiền” vào một dự án nào đó”, giới chuyên gia BĐS nhận định.

Cũng theo các chuyên gia, khách hàng mua nhà không chỉ nhìn nhận về góc độ giá cả, chính sách bán hàng,… mà ngày càng có những yêu cầu khắt khe hơn về năng lực chủ đầu tư, tiến độ xây dựng,… Đặc biệt, những yếu tố quan trọng quyết định để khách hàng “xuống tiền” để chốt căn hộ phải kể đến yếu tố vị trí và chất lượng dịch vụ, không gian sống. Đây được coi là “vũ khí” sắc bén để chủ đầu tư cạnh tranh trong bối cảnh nguồn cung mới luôn dồi dào, đặc biệt tại các dự án ở trung tâm Thủ đô.

Vị trí, chất lượng dịch vụ, không gian sống – là “vũ khí” của chủ đầu tư

Không chỉ các chuyên gia, giới đầu tư hay khách hàng đều nhận thấy vị trí là yếu tố đầu tiên và cũng là yếu tố quan trọng nhất quyết định giá trị BĐS. Giá trị BĐS luôn tỷ lệ thuận với vị trí tọa độ địa lý, cách nhau một vài chục mét nhưng giá trị và sức hút của hai công trình lại rất chênh lệch nhau. Cũng theo các chuyên gia, một căn hộ đáng “xuống tiền” cần sở hữu vị trí thuận tiện nhất để chủ nhân tiết kiệm thời gian di chuyển, gần trung tâm, hạ tầng giao thông đồng bộ, các tiện ích ngoại khu thiết yếu cho cuộc sống,…. Và vị trí – địa chỉ căn hộ cũng thể hiện rất rõ đẳng cấp của gia chủ. Đây cũng là lý do, vị trí quyết định đến 60% sự thành công của dự án.

Những dự án sở hữu vị trí trung tâm, kết nối giao thông thuận lợi luôn thu hút khách hàng

Ngoài vị trí thuận lợi về giao thông, chất lượng dịch vụ, không gian sống của dự án cũng là những yếu tố không thể thiếu. Một dự án có sở hữu nhiều ưu thế vượt trội thế nào nhưng không đảm bảo chất lượng công trình, dịch vụ tiện ích cũng sẽ không thể trở thành không gian sống lý tưởng. Chính vì vậy, nếu vị trí là yếu tố đầu tiên và cũng là yếu tố quan trọng nhất quyết định giá trị BĐS, thì chất lượng dịch vụ, không gian sống lại là yếu tố cốt lõi, chi phối đến quyết định mua căn hộ của khách hàng.

The Golden Armor – căn hộ cao cấp “chiều lòng” mọi khách hàng

The Golden Armor (tuyến đường Nam Cao, quận Ba Đình, TP. Hà Nội) là một trong số ít những dự án sở hữu vị trí được đánh giá là “vàng mười” tại quận Ba Đình. Dự án tọa lạc ở vị trí trung tâm, giao thông thuận tiện đến tất cả các khu vực của thành phố. Với vị trí này cư dân sống tại The Golden Armor vừa sở hữu tầm nhìn rộng view hồ Giảng Võ thoáng mát vừa “mở cửa ra là phố” đảm bảo không gian sống tiện nghi, hiện đại cho cư dân tương lai. Xung quanh The Golden Armor là mạng lưới các đại sứ quán lớn bao gồm Đại sứ quán Nhật, Thụy Điển, Australia,… và các trụ sở làm việc của nhiều công ty nước ngoài dẫn đến tiềm năng khai thác căn hộ cao cấp cho thuê đặc biệt cao.

Với vị trí “vàng”, tầm nhìn “siêu đắt giá”, giao thông thuận tiện, cộng đồng đẳng cấp, The Golden Armor hứa hẹn đem lại cho cư dân tương lại nhiều giá trị sống cũng như cơ hội đầu tư sinh lời cao.

The Golden Armor đảm bảo chất lượng công trình với nội thất cao cấp

Ngoài ra, để xứng tầm với vị trí đắt giá, thì chất lượng dịch vụ, không gian sống, cũng được chủ đầu tư Tổng Công ty 36 – CTCP đầu tư kỹ lưỡng. Công ty cổ phần EcoLand & Việt Green và hai đơn vị thiết kế và giám sát uy tín hiện nay. Chủ đầu tư cũng đã đầu tư các trang thiết bị nội thất hàng đầu quốc tế như: Cửa vách kính nhôm định hình sơn tĩnh điện, bình nóng lạnh tích hợp hệ thống chống giật Ariston, thiết bị báo cháy Hochiki,…. Bên cạnh đó là nội thất gắn tường có thương hiệu uy tín trên thị trường như: thiết bị vệ sinh cao cấp Kohler, điều hòa Daikin, sàn lát gạch Ceramic, tường ốp gạch Ceramic, , đường ống dẫn nước PPR,… Căn hộ khi bàn giao được lắp sẵn các vật liệu và thiết bị hoàn thiện, cư dân chỉ cần dọn về ở..

Như các dự án cao cấp khác, The Golden Armor cũng được trang bị đầy đủ các tiện ích dành riêng cho cư dân sinh sống: trung tâm thương mại hiện đại, nhà hàng sang trọng, thư viện cộng đồng, phòng tập gym, spa,… đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống, học tập, vui chơi giải trí hàng ngày cho mọi cư dân. Ngoài các tiện ích vượt trội đáp ứng nhu cầu của cư dân, The Golden Armor – B6 Giảng Võ còn là dự án nội đô hiếm hoi mà chủ đầu tư dành tới hơn 40% diện tích để đầu tư không gian xanh, cảnh quan tiện ích.

