Warm House: Doanh nghiệp BĐS mới với tầm nhìn chiến lược lớn

Thứ Năm, ngày 31/05/2018 08:00 AM (GMT+7)

Với mục đích mở rộng thị trường, nâng cao dịch vụ, Warm House đã chính thức chuyển văn phòng từ tầng 1, CT7F The Sparks Dương Nội, Hà Đông sang địa chỉ tầng 5 CT2, C14 Bắc Hà, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Nhân dịp này, Công ty cổ phần BĐS Warm House (Warm House) sẽ gửi tặng tới tất cả khách hàng đặt mua thành công các căn hộ tại mọi dự án mà Warm House đang phân phối, trong khoảng thời gian từ 28/05/2018 đến hết 02/06/2018 1 chỉ vàng với mong muốn đem lại những điều may mắn nhất đến với quý khách hàng, trị giá 3 triệu đồng.

Chinh phục khách hàng

Là doanh nghiệp phân phối bất động sản (BĐS) mới được thành lập chưa lâu, tuy nhiên Warm House đã gặt hái được những thành công bước đầu, được nhiều khách hàng tin tưởng.

Anh Đức Tuấn (quận Hà Đông), khách hàng đã sở hữu căn hộ dự án Mipec City View tại Warm House chia sẻ: Thực sự lúc đầu mình cũng cũng có chút lo lắng vì Warm House là đơn vị phân phối còn mới, nhưng sau khi làm việc với Warm House thì mình thấy rất hài lòng. Các bạn nhân viên tận tâm, hỗ trợ khách hàng bất kể thời gian. Quan trọng là Warm House luôn lắng nghe khách hàng để giúp khách hàng sở hữu được một sản phẩm bất động sản phù hợp, giá tốt và ưng ý nhất.

Khách hàng luôn được các chuyên viên tư vấn của Warm House hỗ trợ nhiệt tình

Việc luôn đặt lợi ích khách hàng và chữ tín lên hàng đầu đã giúp Warm House nhận được sự tin tưởng của nhiều chủ đầu tư, khách hàng, cùng những nỗ lực sáng tạo, sự tận tâm, nhiệt tình của đội ngũ cán bộ nhân viên, chuyên viên Warm House đã đạt được những thành công không nhỏ. Năm 2017, Warm House đã phân phối thành công nhiều dự án đáp ứng nhu cầu sở hữu, ở thật của khách hàng như: Mipec City View Kiến Hưng, Golden Field Mỹ Đình, TTTM và phố chợ Đô Nghĩa và The Sparks Dương Nội( CT7,8). Và được tôn vinh Top 30 thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ hàng đầu viêt nam 2017.

Ông Vũ Văn Minh – Tổng Giám đốc Warm House chia sẻ: Chúng tôi luôn đặt mục tiêu “Trọng chữ tín – Tạo niềm tin” lên hàng đầu trong mỗi kế hoạch kinh doanh. Chính bởi vậy, trước khi phân phối bất kỳ dự án BĐS nào, chúng tôi đều nghiên cứu sản phẩm và chọn những sản phẩm tốt nhất, đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng. Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu là tôn chỉ chúng tôi luôn hướng tới.

Tiếp đà thành công

Tiếp đà tốc độ phát triển đã đạt được. Tháng 5/2018, Warm House đã chính thức chuyển văn phòng từ tầng 1, CT7F The Sparks Dương Nội, Hà Đông, sang địa chỉ tầng 5, C14 Bắc Hà, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội với mục đích: Phục vụ khách hàng tốt hơn nữa.

Trụ sở mới của Warm House có thiết kế hiện đại, nhiều khoảng xanh

Văn phòng mới của Warm House có diện tích lớn với khoảng 200m2, không gian hiện đại hơn so với văn phòng cũ. Đại diện Warm House hy vọng môi trường làm việc mới sẽ mang tới sự sáng tạo, khơi dậy nhiều nguồn năng lượng tích cực cho nhân viên của công ty gặt hái được thêm nhiều thành công mới, chung tay cùng Warm House thực hiện thành công nhiều chiến lược kinh doanh trong thời gian tới.

Tại trụ sở văn phòng mới, Warm House cũng bố trí và thiết lập nhiều phòng chức năng như: phòng trưng bày sa bàn dự án mới, phòng thủ tục, phòng phát triển kinh doanh riêng,… nhằm đáp ứng tốt nhất các dịch vụ khách hàng, từ việc đặt hàng, giao hàng, trung tâm liên lạc khách hàng đến lưu trữ dữ liệu.

Đội ngũ nhân sự Leader trẻ, năng động và chuyên nghiệp của Warm House

Với những ưu điểm vượt trội, khác biệt, Warm House được đông đảo khách hàng tìm đến và được thỏa mãn nhu cầu về không gian sống tối ưu tại các dự án được Warm House phân phối như: Mipec City View Kiến Hưng, Golden Field Mỹ Đình, TTTM và phố chợ Đô Nghĩa và The Sparks Dương Nội, The Golden An Khánh, Rivera Park…; Đặc biệt, Warm House cũng là đơn vị phân phối BĐS được các chủ đầu tư lớn như: Tập Đoàn Nam Cường, Công ty cổ phần Hoá Dầu Quân Đội( Mipec), Mbland,… lần lượt đặt mối quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài.

Với tầm nhìn chiến lược của người đứng đầu, trong năm 2018, Warm House đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, tuyển dụng và đào tạo nhân sự chuyên nghiệp, chinh phục thị trường trong nước và sẵn sàng mục tiêu quốc tế hóa trong thời gian không xa.

Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ:

Hotline 24/7: 0922.38.38.83

Địa chỉ: Tầng 5 CT2, C14 Bắc Hà, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Website: Warmhouse.com.vn