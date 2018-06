Thương vụ bắt tay triệu đô

Thứ Ba, ngày 12/06/2018 10:00 AM (GMT+7)

Khi xa xỉ tìm đến những cái tên lẫy lừng, cũng đồng nghĩa, thế giới sẽ được chiêm ngưỡng một kiệt tác mới.

Những thương vụ bắt tay triệu đô

Khi Rolls-Royce công bố Rolls-Royce Dawn – Inspired by Fashion, giới thời thượng không thể không ngỡ ngàng bởi Rolls Royce đã mang thời trang đến với những siêu xe của mình. Siêu phẩm này là cuộc bắt tay vô cùng ngoạn mục của giám đốc thiết kế Rolls Royce Giles Taylor và chuyên gia dệt may Cherica Haye của Đại học Mỹ thuật Hoàng gia Anh và chuyên gia về da Michelle Lusby, nhân tài của nhà mốt Mulberry

Four Seasons Resort Bora Bora - khu nghỉ dưỡng hạng sang đã chinh phục cả những tay chơi sành sỏi bậc nhất Hollywood như Paris Hilton, George Clooney… Ít ai biết rằng, để hợp tác được với hai kiến trúc sư đình đám người Pháp Didier Lefort và Pierre-Jean Picart, những cái tên đứng đằng sau vẻ đẹp và sự kiêu kì của Four Seasons Spa terre Blanche (Pháp, 2007) và Four Seasons Marrakech (Maroc, 2010), chủ đầu tư người Pháp Thierry Barbion đã phải rất kì công.

Khu nghỉ dưỡng Post Ranch Inn từ lâu đã là mơ ước của giới thời thượng, không chỉ bởi vẻ đẹp mỹ miều trên độ cao hơn 360m trên hòn đảo Big Sur, Thái Bình Dương mà còn bởi sự riêng tư tuyệt đối của chốn này. Post Ranch Inn là cả một sự kì công bởi những biệt thự nằm ẩn giữa rừng già, hướng ba mặt ra biển. Từ khâu lên ý tưởng, hoàn thiện đến vận hành, Post Ranch Inn là câu chuyện của những cái bắt tay với những tên tuổi đình đám để tạo nên một kiệt tác có thật trên biển.

Thế giới xa xỉ đã chứng kiến bao thương vụ bắt tay để tạo nên những siêu phẩm? Câu trả lời có rất nhiều. Thứ mà xa xỉ hướng tới đó là sự khắt khe, tính tỉ mẩn, sự cầu kì và tất nhiên, không thể thiếu sự sáng tạo và cách tân. Bởi thế mà, những cuộc bắt tay từ lâu đã là tiền đề cho việc ra đời những kiệt tác.

Sự kì công của Bill Bensley

Bill Bensley, top 5 kiến trúc hàng đầu thế giới, người gắn liền với một loạt danh xưng “phù thủy resort”, “ông hoàng resort”. Bởi Bill Bensley “động tay” vào công trình nào thì y như rằng, nó sẽ trở thành một siêu phẩm để ngay cả những người sành sỏi nhất cũng phải ngỡ ngàng. Bằng chứng là, khi Bill Bensley bắt tay với Tập đoàn Sun Group xây dựng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, nó đã trở thành một kiệt tác của ngành xa xỉ.

Và nay, như một mối lương duyên, Bill Bensley tiếp tục hợp tác với Sun Group để tạo nên một tác phẩm kiến trúc ở điểm tận cùng Mũi Ông Đội, nơi hiếm hoi trên thế giới có hai mặt giáp biển Vịnh Thái Lan và Biển Đông, nơi duy nhất có thể ngắm mặt trời mọc và lặn ở cùng một điểm. Sự đặc biệt luôn tạo nên sức hút với Bill Bensley. Đó cũng là lý do Bill Bensley nhận lời thiết kế nhà hàng cho “Bầu trời kiệt tác” Sun Premier Village The Eden.

Nhà hàng Signature

Đó là do Bill Bensley thiết kế thì tất nhiên, nó sẽ gắn liền với sự kì công, tính sáng tạo, sự tỉ mẩn, cầu kì. Theo bật mí của “bộ óc” sáng tạo này, nhà hàng sẽ sở hữu một vẻ đẹp kiến trúc chưa từng có từ trước đến nay. Nó sẽ là một trong những nhà hàng độc đáo và xa hoa bậc nhất thế giới hay nói đúng hơn nó sẽ là một công trình kiến trúc mở ra những chuẩn mực của nghệ thuật thưởng thức. Bởi chỉ riêng tầm nhìn 3 mặt hướng ra biển của nhà hàng này, thế giới đã đếm trên đầu ngón tay. Và còn bởi, nó sẽ mang một sứ mệnh đặc biệt, làm hài lòng 51 chủ nhân của các căn biệt thự.

Bill Bensley cầu kì, kĩ càng thế nào thì đã quá rõ rồi. Những chi tiết dù là nhỏ nhất cũng sẽ do chính tay Bill Bensley thiết kế, lựa chọn, từ viên gạch, cái cây, chậu cảnh, lót sàn cho đến đường viền gờ trên ghế ngồi, tất cả sẽ là những dấu ấn riêng của Bill Bensley để 51 chủ nhân của các căn biệt thự tận hưởng những chuẩn mực đỉnh cao của nghệ thuật thưởng thức.

…Và kiệt tác trên biển

Sun Premier Village The Eden Bay mang dấu ấn của khác biệt. Sự khác biệt đó được thể hiện ngay từ vị trí của khu nghỉ dưỡng. Sun Premier Village The Eden Bay nằm ở điểm tận cùng của Mũi Ông Đội, nơi hiếm hoi trên thế giới có hai mặt giáp biển và cũng là nơi duy nhất có thể ngắm mặt trời mọc và lặn ở cùng một vị trí.

The Eden Bay “Hoàng hôn ghềnh đá trăng treo - Bình minh sương tỏa trăng treo vạt rừng”

Nhưng đó mới chỉ là sự mở đầu cho những khác biệt của một thiên đường. Đó là một thế giới hoàn toàn tách biệt, riêng tư tuyệt đối, xa hoa nhưng đặc biệt kín đáo. Thế giới ấy được xây dựng bởi sự trau chuốt và kì công. Để đảm bảo đó là đỉnh cao của sự xa hoa, tinh tế và cầu kì, Sun Premier Village The Eden Bay sẽ chỉ có 51 căn biệt thự.

51 căn biệt thự đó là cả một câu chuyện về sự công phu. Nó được xây như thể “mọc” lên từ những ghềnh đá, nằm men theo các sườn đồi và ẩn mình giữa rừng già. Đặc biệt, tất thảy 51 căn đều được thiết kế và xây dựng để hòa mình vào thiên nhiên, trở thành một phần tô điểm thêm cảnh quan tuyệt sắc của Mũi Ông Đội. Từng chi tiết nhỏ nhất của thiên nhiên, cỏ cây, ghềnh đá nơi đây đều được bảo tồn tuyệt đối trong quá trình thi công. Nói thế để thấy, Sun Premier Village The Eden Bay được xây dựng công phu như thế nào.

51 căn biệt thự chỉ dành cho 50 chủ nhân xứng tầm kiệt tác

Sự công phu ấy, sự cầu kì và xa hoa ấy, thế giới tách biệt, kín đáo và riêng tư tuyệt đối ấy sẽ chỉ dành cho những cá nhân xứng tầm để hiện thực hóa những chuẩn mực đỉnh cao của nghỉ dưỡng siêu sang.