The Sun Mễ Trì tri ân khách hàng với quà tặng lên đến 150 triệu đồng

Thứ Tư, ngày 23/05/2018 14:09 PM (GMT+7)

Trong bối cảnh thị trường bất động sản khu vực Tây Hà Nội vẫn đang trên đà tăng trưởng, sức hút của các căn hộ có vị trí đắc địa, thiết kế thông minh, giá cả hợp lý như The Sun Mễ Trì hứa hẹn sẽ thu hút khách hàng ngay trong ngày ra mắt chính thức vào 27/05 tới tại khách sạn Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội).

Nhân dịp ra mắt chính thức, Chủ đầu tư dự án The Sun Mễ Trì cũng đưa ra các chính sách bán hàng hấp dẫn, cùng nhiều quà tặng, chương trình ưu đãi đặc biệt nhằm tri ân tới tất cả khách hàng đã và đang quan tâm đến dự án.

Chung cư The Sun tạo sức hút đặc biệt nhờ sở hữu vị trí đắc địa

Theo các chuyên gia Bất động sản, khu vực Mỹ Đình từ trước đến nay luôn được xem là một trong những điểm nóng của thị trường bất động sản Hà Nội nhờ ưu thế hệ thống cơ sở hạ tầng tại khu vực này liên tục được đầu tư phát triển và cải thiện.

Với hệ thống hạ tầng được quy hoạch đồng bộ và phát triển mạnh mẽ, khu vực này trở thành “mảnh đất vàng” hấp dẫn nhiều cư dân nhờ hội tụ các yếu tố cần và đủ cho một cuộc sống an cư lâu dài và hạnh phúc về y tế, giáo dục, vui chơi giải trí,… như: Bệnh viện 198, Bệnh viện Huyết học Trung ương, Trường Marie Curie, Trường Lomonoxop, Trường Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Đại học Sư phạm, Đại học Quốc gia, Học viện Báo chí, Siêu thị Big C, Bến xe Mỹ Đình, Sân vận động Mỹ Đình, Trung tâm Hội nghị Quốc gia,…

Sở hữu vị trí đắc địa khi được xây dựng trong quần thể khu đô thị có quy hoạch đạt chuẩn quốc tế ngay cạnh KĐT The Manor, TTTM The Garden, Keangnam, dự án The Sun Mễ Trì không chỉ tận hưởng những tiện ích ngoại khu sẵn có, mà còn thuận tiện về kết nối giao thông. Từ The Sun thông qua các tuyến đường huyết mạch như Phạm Hùng, đường vành đai 3, đường Phạm Văn Đồng, cư dân nhanh chóng di chuyển đến các điểm trọng yếu, sân bay nội bài và thuận tiện đi về các tỉnh.

Anh Lê Xuân Hưng- Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Địa ốc Viethomes, đơn vị phân phối chính thức dự án cho biết: “Không chỉ thu hút người mua nhà ở, dự án The Sun Mễ Trì được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm nhờ nằm tại vị trí có giá cho thuê đắt đỏ bậc nhất thành phố, mang lại tiềm năng cho thuê sinh lời hấp dẫn.”

Lý giải về sức hấp dẫn đặc biệt của The Sun Mễ Trì tại thị trường Bất động sản Tây Hà Nội, các chuyên gia khẳng định, ngoài những điểm cộng từ vị trí, dự án này còn hấp dẫn khách hàng nhờ diện tích hợp lý từ 74,18m2 – 115,61m2, chuỗi tiện ích nội khu cao cấp, mô hình căn hộ dual key thông minh " 2 chìa khóa" vừa tạo được sự kết nối vừa đảm bảo được sự riêng tư, đáp ứng được yêu cầu của những gia đình đa thế hệ.

Chương trình tri ân khách hàng hấp dẫn nhân dịp ra mắt dự án

Mặc dù sức nóng của thị trường Bất động sản Tây Hà Nội chưa hề giảm nhiệt nhưng để thuyết phục khách hàng quyết định “xuống tiền”, chủ đầu tư các dự án vẫn cần đưa ra những chính sách bán hàng hấp dẫn. Anh Đinh Văn Hưng (Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Trước khi quyết định mua nhà, gia đình tôi phải cân nhắc ở rất nhiều yếu tố, trong đó chính sách bán hàng là một trong những khía cạnh quan tâm không thể bỏ qua. Các chương trình tri ân hoặc quà tặng tân gia may mắn không chỉ giảm 1 phần gánh nặng tài chính, mà quan trọng là chúng tôi có thể rước lộc về nhà”.

Nhân sự kiện ra mắt chính thức tới đây, chủ đầu tư dự án The Sun Mễ Trì tưng bừng tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng nhằm tri ân khách hàng đã và đang quan tâm tới dự án với tổng giá trị giải thưởng lên tới 150 triệu đồng.

Theo đó, khách hàng mua đã mua căn hộ và đặt cọc thành công trước ngày 27/05/2018 sẽ có cơ hội trở thành chủ nhân của chiếc xe SH Mode bản tiêu chuẩn trị giá 60 triệu đồng, 1 chuyến du lịch Dubai 6 ngày 5 đêm, 2 tủ lạnh Panasonic NR – BV369QSVN và 3 điều hòa Kangaroo KG50F18.

Khách hàng đặt cọc và ký kết Hợp đồng mua bán căn hộ số 01; 03 sẽ được tặng thêm 30 triệu đồng/ căn. Các căn hộ số 08 được tặng thêm 20 triệu đồng/căn. Giá trị quà tặng được khấu trừ trực tiếp vào giá bán căn hộ trong hợp đồng. Ngoài ra, tất cả khách hàng tham dự sự kiện còn nhận được phần quà Door Gift ý nghĩa với tổng giá trị quà tặng lên tới 40 triệu đồng.

Hội tụ nhiều ưu điểm vượt trội về vị trí, phong cách thiết kế, tiện ích…, The Sun Mễ Trì là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm sự khác biệt trong không gian, sự an lành, thư thái trong tâm hồn, đặc biệt một môi trường sống xanh mát, văn minh.