Tập Đoàn xây dựng Socon được chỉ định làm tổng thầu xây dựng Block B dự án Samsora Riverside

Thứ Hai, ngày 14/05/2018 10:00 AM (GMT+7)

Thứ 7 tuần vừa qua, tại nhà mẫu dự án căn hộ Samsora Riverside đã diễn ra lễ ký kết đối tác chiến lược giữa công ty Samland và Tập Đoàn xây dựng Socon - Một trong những tập đoàn xây dựng uy tín nhất Đông Nam Á. Theo đó, tập đoàn Socon sẽ là tổng thầu xây dựng Block B dự án Samsora Riverside.

Socon là một trong những tập đoàn xây dựng lớn và uy tín nhất trên thị trường Đông Nam Á. Được biết tập đoàn xây dựng này đã thi công hàng loạt các công trình xây dựng có quy mô tầm cỡ trên khắp lãnh thổ Myanmar, Singapore, Thailand, Campuchia… Tại Việt Nam, Tập Đoàn Socon cũng đã khẳng định năng lực và uy tín với hàng loạt các khu dân cư và các toà nhà cao cấp như: Van Phúc Riverside City (khu dân cư tỷ đô, rộng 198 ha của Đại Phúc Group), dự án Sky Center (Hưng Thịnh), dự án Botanica (Novaland), dự án Saigon Pearl (SSG), Lucky Palace (Novaland), D- Vela (Quận 7), Vinmec (Vinhome Central Park – Vingroup)…

Socon là nhà thầu chính xây dựng Samsora Riverside

Đại diện của Samland cho biết, việc hợp tác với một trong những ông lớn ngành xây dựng Đông Nam Á sẽ giúp Samsora Riverside đảm bảo tiến độ thi công, cũng như chất lượng xây dựng dự án, nhằm mang đến sự an tâm cho cư dân nơi đây chốn an cư an toàn.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Socon cho biết tập đoàn này đặc biệt ấn tượng tới mục tiêu cộng đồng nhân văn hiện thực hoá giấc mơ an cư cho người trẻ có tích luỹ hạn chế của Samsora Riverside. Tập đoàn này cũng ngỏ ý muốn mua nguyên 1 block Samsora Riverside cho cán bộ nhân viên của tập đoàn. Tuy nhiên thực tế hiện tại, Samsora Riverside là một trong những dự án nóng nhất tại khu Đông. Vì vậy Samland không thể có đủ được nguồn hàng để đáp ứng được yêu cầu của đại diện Socon.

Samsora Riverside hiện là 1 trong những dự án nóng nhất tại khu Đông

Samsora Riversde có quy mô hơn 1.100 căn hộ toạ lạc ngay trạm dừng Metro số 1, khi tuyến metro số 1 (Suối Tiên - Bến Thành) đi vào hoạt động, cư dân Samsora Riverside sẽ chỉ mất khoảng 15-20 phút đến quận 2, quận Bình Thạnh, quận 1

Không chỉ sở hữu vị trí thuận tiện, Samsora Riverside còn được đầu tư nhiều tiện ích nội khu như siêu thị mini, coffee shop, hồ bơi, spa, gym-fitness, nhà trẻ tiêu chuẩn quốc tế…, đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt cho gia đình cư dân.

Dự án có lợi thế nhờ con sông Đồng Nai uốn lượn bao quanh. Ở các mặt của Samsora Riverside đều hướng trực diện sông, nhờ vậy mỗi căn hộ có tầm nhìn đẹp ra dòng sông xanh mát, êm đềm. Việc giáp sông cũng giúp khí hậu ở đây mát mẻ, trong lành hơn.

Chủ đầu tư kiến tạo nhiều diện tích mảng xanh với công viên nội khu lớn, nhiều cây xanh và cảnh quan trong lòng dự án. Khu vực này bố trí các thảm thực vật trù phú, cây cối xanh tươi và điểm nhấn là vườn hoa anh đào. Công viên là nơi phù hợp cho các hoạt động sinh hoạt ngoài trời như cắm trại, tổ chức tiệc nướng gia đình hay tản bộ, tập thể dục hay yoga vào buổi sáng.

Căn hộ tại Samsora Riverside có giá từ 700 triệu/căn

Thiết kế từng căn hộ Samsora Riverside cũng mang đặc trưng của nhà ở Nhật Bản như sử dụng nội thất thông minh. Cụ thể nội thất kết hợp công năng sử dụng và thiết kế đặc biệt phù hợp với từng không gian, thiết kế giảm thiểu vách ngăn, góc cạnh để tiết kiệm diện tích. Mỗi căn hộ đều đón ánh sáng mặt trời và gió tự nhiên. Đây là điểm mấu chốt để tạo nên không gian sống khỏe khoắn và thư thái cho cư dân.

Sở hữu tiện ích tiện nghi, vị trí đắc địa, tuy nhiên Samsora Riverside lại sở hữu mức giá rất mềm. từ 700 triệu - 1 tỷ đồng/căn tuỳ vị trí. Được biết dòng sản phẩm này được nhà phát triển dự án Samland hướng tới các khách hàng trẻ đang sinh sống và làm việc tại khu Đông Sài Gòn, Biên Hoà và Bình Dương…

Để sở hữu các căn hộ Block C trong đợt này, khách hàng chỉ cần thanh toán số tiền ban đầu từ 150 triệu (20%). Toàn bộ phần còn lại, Samland liên kết với Ngân hàng Á Châu (ACB) để hỗ trợ người mua căn hộ vay vốn, thời gian vay lên đến 20 năm. Ước tính mỗi tháng khách chỉ cần trả 5-7 triệu (cả gốc lẫn lãi) đã có thể sở hữu căn hộ.

Được biết, sau 4 tháng công bố, toàn bộ số căn hộ thuộc 2 block A và B của Samsora Riverside đều đã được giao dịch thành công 100%. Như vậy, dự án chỉ còn duy nhất Block C với khoảng 300 căn hướng sông đẹp nhất dự án sẽ chính thức được mở bán vào ngày 20.5 tới.

