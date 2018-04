Riverside Garden – Không gian xanh khơi nguồn cảm hứng

Thứ Sáu, ngày 20/04/2018 10:55 AM (GMT+7)

Ngay khi ra mắt, Riverside Garden đã trở thành tâm điểm hút khách sinh sống hoặc làm việc tại khu vực Thanh Xuân, Hà Nội bởi không gian xanh thoáng đãng, rộng rãi, vị trí đắc địa, tiến độ xây dựng bảo đảm.

Đất ngày càng hẹp, người đông, việc sở hữu một căn hộ chung cư là nhu cầu của biết bao cư dân Thủ đô. Tuy nhiên, căn hộ chung cư không đơn thuần là chốn lui về sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, mà còn là nơi mang đến cho gia đình những giờ phút sum vầy thư thái giữa không gian trong lành, khoáng đạt. Với lối thiết kế độc đáo và hiện đại, dự án Riverside Garden ngoài sảnh trước sau, sân vườn bao quanh, mà còn có không gian xanh tại khu vườn gác mái Sky Garden.

Tổng quan dự án Riverside Garden thực tế ngày 20/04/2018

Riverside Garden có không gian xanh khoáng đạt

Theo tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm thế giới có 13 triệu người tử vong liên quan đến môi trường sống. Tại nhiều quốc gia, cứ 100 người thì có 10 người thiệt mạng vì các yếu tố môi trường, tiêu biểu là nguồn nước thiếu vệ sinh, ô nhiễm không khí, tiếng ồn. WHO ghi nhận, ở Việt Nam, mỗi năm trung bình có trên 9.000 ca tử vong vì nguồn nước và điều kiện vệ sinh kém; 10.000 người chết do ô nhiễm không khí trong nhà và hơn 6.000 người thiệt mạng vì bầu không khí bị ô nhiễm. Với phương châm kiến tạo môi trường sống lý tưởng cho cư dân, Chủ đầu tư VIDEC đã dành nhiều tâm huyết xây dựng chuỗi tiện ích tiện nghi, phục vụ cư dân sinh sống tại dự án Riverside Garden.

Trên mái của dự án Riverside Garden là tầng Sky Garden có lối đi dạo bộ và sân vườn bao quanh vườn nướng BBQ đem lại khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, có thể ngắm thành phố với tầm view ra hồ Định Công, hồ Đầm Hồng, trung tâm thương mại Royal City… Tại tầng mái Sky Garden còn có khu vui chơi giải trí của trẻ em, vườn nướng BBQ giúp các gia đình sum vầy mỗi khi có tụ họp; có khu tập thể dục, tập dưỡng sinh,… tạo nên 1 không gian sống sang trọng, đẳng cấp, nơi để gia đình bạn tận hưởng một cuộc sống thanh bình và tiện nghi.

Chủ đầu tư Tập đoàn Videc quan tâm đến cảnh quan tầng áp mái của dự án Riverside Garden

Dự án Riverside Garden được chủ đầu tư chú trọng xây dựng cảnh quan xanh và thoáng mát từ tầng trệt đến tầng cao nhất tạo nên 1 không gian sống trong lành, chất lượng. Sảnh dạo bộ của dự án được bố trí cả ở khuôn viên trước và sau tòa nhà. Trong vườn dạo bộ, dự án còn có đài phun nước và hoa cỏ bao quanh.

Không chỉ vậy, thiết kế 100% các căn hộ của dự án Riverside Garden tối ưu hóa không gian và tầm nhìn, đón ánh sáng tự nhiên vào từng không gian sử dụng. Với thiết kế 133 m2/căn hộ 4 phòng ngủ với 1 logia rộng tạo nên không gian riêng tư và hoàn hảo.

Anh Lê Xuân Hưng, Giám đốc kinh doanh sàn Địa Ốc Viethomes chia sẻ: “Dự án Riverside Garden sở hữu khu “Sky Garden” độc đáo, một không gian xanh chuẩn Singapore với các tiện ích sang trọng, đẳng cấp, là nơi an cư lý tưởng cho hàng ngàn cư dân. Bởi không phải dự án nào cũng làm được khu sky garden trên mái rộng rãi và nhiều tiện ích như Riverside Garden”.

Riverside Garden – mua nhà ở ngay, bay tới châu Âu

Riverside Garden là dự án cao cấp, đảm bảo an ninh với camera giám sát 24/7, hệ thống phòng cháy chữa cháy đạt tiêu chuẩn châu Âu đã được nghiệm thu (ngày 12/4)... Bên cạnh đó, Riverside Garden được xây dựng và phát triển bởi chủ đầu tư uy tín trong thị trường Bất động sản.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa (349 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) dự án Riverside Garden sát với các tuyến đường huyết mạch của thủ đô như Ngã Tư Sở, đường Vành đai 3, đường Giải Phóng…

Ngày 22/4 tới, Lễ khai trương Khu Sky Garden tại dự án là minh chứng sống động nhất về tiến độ và chất lượng công trình, được đầu tư, xây dựng đúng cam kết của chủ đầu tư VIDEC. Đến với lễ khai trương Khu Sky Garden, khách hàng có thể tham quan và đánh giá khách quan về dự án đã đến ngày bàn giao, để mục sở thị từng chi tiết mà VIDEC mang đến cho quý cư dân tương lai.

Khách hàng khi mua căn hộ Riverside Garden sẽ được tặng chuyến du lịch châu Âu cùng gói nội thất trị giá 230 triệu.

Được biết, trong quý II/2018, khách hàng khi mua căn hộ Riverside Garden sẽ được tặng chuyến du lịch châu Âu trị giá 50 triệu, tặng thêm gói nội thất trị giá 230 triệu. Đặc biệt, ngân hàng PVCombank hỗ trợ vay 45% giá trị căn hộ, hưởng lãi suất 0% trong 36 tháng kể từ lần giải ngân đầu tiên, giãn tiến độ thanh toán thành 6 đợt.

Dự án đang ngày càng chứng tỏ được sức hút của mình khi lượng căn hộ giao dịch ngày càng tăng, số căn hộ còn lại chỉ chiếm 10%. Với những chính sách hấp dẫn trên, là cơ hội tốt và hiếm có dành cho các quý cư dân cùng các nhà đầu tư thông thái.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Viethomes

Liên hệ: 0934 955 558

Website: http://diaocviethomes.vn/du-an/chung-cu-riverside-garden-7