One River – Vành đai sinh thái ven sông độc nhất

Thứ Năm, ngày 26/04/2018 14:00 PM (GMT+7)

Oner River là khu phức hợp khu đô thị sinh thái được xây dựng trên nền diện tích 64 héc-ta với 2 loại hình sản phẩm đất nền biệt thự và đất nền shophouse được định hướng theo phong cách “resort trong lòng phố”.

Thừa hưởng nhiều lợi thế từ thiên nhiên, One River hướng mặt về phía dòng sông Cổ Cò tạo thành một vành đai sinh thái lý tưởng dài hơn 2,1km với nhiều thảm xanh tươi mát. Dự kiến khởi công vào tháng 05/2018, One River dự kiến sẽ trở thành nơi thu hút đầu tư của nhiều khách hàng trên cả nước.

Vành đai sinh thái đắc địa

Tiệm cận với đường sông 2,1 km, One River sỡ hữu những góc nhìn tuyệt đẹp với mặt trước hướng về trục đường huyết mạch kết nối Đà Nẵng - Hội An, mặt sau hướng ra bờ sông Cổ Cò thoáng đãng. Xa hơn nữa là chuỗi resort nghỉ dưỡng sang trọng trên tuyến đường biển Trường Sa thơ mộng. Loại hình đất nền biệt thự với hai mặt tiền chính đường Song Hào và đường ven sông là nét độc đáo hiếm có so với bất cứ dự án nào tại Việt Nam. Vị trí độc nhất làm tôn lên giá trị thặng dư cho những những ai sỡ hữu sớm nhất.

Hội tụ nhiều ưu thế vượt trội về vị trí, One River hiện diện như một viên ngọc quý được bảo bọc bởi vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên mà ai cũng muốn sỡ hữu cho riêng mình.

Không gian sống đa tiện ích

Khởi công xây dựng từ năm 2016, cơ sở hạ tầng và các công trình tiện ích tại One River đã được hoàn thiện và đưa vào hoạt động, ví dụ: trường học quốc tế Singapore, hệ thống công viên chủ đề phủ đầy cây xanh, trung tâm thương mại, khu vui chơi, khu thể dục - thể thao… Khi dạo một vòng tham quan dự án, mọi người có thể cảm nhận được sự sống của một đô thị nhộn nhịp đang dần thức tỉnh.

Mô hình biệt thự mẫu làm gợi ý cho các khách hàng có nhu cầu xây dựng.

Mật độ xây dựng chỉ chiếm 35% toàn khu và được giám sát chặt chẽ trong tiến trình quy hoạch, One River dần định hình một lối sống xanh chuẩn mực cho toàn đô thị và cộng đồng dân cư. Đặc biệt, mỗi khu biệt thự điều có cảnh quan và tiện ích khép kín, dễ dàng tiếp cận được mặt sông và hơn 60 tiện ích nội khu sẽ tiếp tục được phát triển trong năm 2018 như: quảng trường trung tâm, đài phun nước, bến du thuyền trình diễn nhạc nước, vườn đá, vườn mê cung, vườn BBQ, phố đi bộ… Xen kẽ trong từng tiện ích, nhiều thảm thực vật xanh và nhiều loại cây chuẩn resort được lựa chọn làm cảnh quan như: cọ dầu, chà là, xà cừ, bàng Đài Loan…

Tất cả đều được chọn lựa tỉ mĩ, phân bố khoa học nhằm đem lại những trải nghiệm thú vị cho mọi cư dân.

Bến du thuyền với cảnh quan rộng mở, nối liền phố đi bộ đầy cây xanh

Đón đầu cơ hội từ thị trường tiềm năng

Trong thời điểm thị trường đất nền Đà Nẵng khan hiếm như hiện nay, khi One River được giới thiệu chắc chắn sẽ trở nên hấp dẫn khách hàng và giới đầu tư trên cả nước. Nối sau lễ giới thiệu dự án đất nền biệt thự tại Dragon Smart City (Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng) và nhận được nhiều sự quan tâm từ khách hàng, Đất Xanh Miền Trung tiếp tục mở rộng loại hình này để đáp ứng ngay lập tức nhu cầu chung của thị trường.

Hiện nay, các sản phẩm thuộc One River đã có sổ hồng từng lô, là một lợi thế cho nhà đầu tư có thể sang tên ngay lập tức. Theo nguồn tin từ nhà phát triển dự án, cơn sốt đất nền ở Đà Nẵng hiện nay sẽ khiến One River trở nên nóng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên để bình ổn thị trường, Đất Xanh Miền Trung vẫn duy trì ở mức ưu đãi nhất để nhà đầu tư có thêm nhiều cơ hội trong kinh doanh và trở thành những khách hàng lâu dài trong tương lai.