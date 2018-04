Lý giải sức nóng của TNR Sky Park – dự án hot ở phía Tây Hà Nội

Thứ Ba, ngày 17/04/2018 14:00 PM (GMT+7)

Là một trong số ít các dự án có được tổng hòa các yếu tố như tiện ích đẳng cấp, thiết kế hiện đại, tiến độ đảm bảo, ví trị đắc địa cùng mức giá hợp lý, không khó hiểu khi TNR Sky Park trở thành lựa chọn hấp dẫn vô cùng trên thị trường bất động sản.

TNR Sky Park đang trở thành biểu tượng an cư ở phía Tây Thủ đô và được các nhà đầu tư đánh giá cao bởi những yếu tố đắt giá mà không phải dự án nào cũng có thể sở hữu.

Điểm thu hút đầu tiên của TNR Sky Park đó chính là tiến độ của dự án. Tiến độ dự án không chỉ thể hiên được trách nhiệm mà còn là năng lực chủa chủ đầu tư và đơn vị thi công. Đến thời điểm hiện tại, TNR Sky Park là dự án hiếm hoi tại Hà Nội đã cất nóc trước khi chính thức mở bán, điều này đã tạo được sự yên tâm cho không ít khách hàng và nhà đầu tư trong thời buổi các dự án “treo” đang xuất hiện nhan nhản trên thị trường bất động sản.

TNR Sky Park dành riêng cho cư dân của mình hàng loạt tiện ích miễn phí

Tọa lạc tại 136 Hồ Tùng Mậu, TNR Sky Park là nơi giao thoa của các tuyến giao thông trong điểm được quy hoạch mở rộng: tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài tới Hoàng Quốc Việt kéo dài, tuyến đường 304 Hồ Tùng Mậu mở rộng thông vào đường dự án. Chọn mua căn hộ tại đây, khách hàng không chỉ có được giá trị sử dụng, mà còn mang lại cho khách hàng giá trị đầu tư căn hộ cho thuê với mức sinh lời hấp dẫn. Các căn hộ ở đây được các khách hàng quốc tế, đặc biệt là khách hàng Hàn Quốc rất ưa chuộng.

Với mong muốn kiến tạo một cuộc sống viên mãn vẹn tròn cho cư dân, chủ đầu tư đã dành đến 70% diện tích để xây dựng cảnh quan thiên nhiên và hệ thống tiện ích nội khu sang trọng hiện đại. Theo đó sinh sống tại đây bạn sẽ được thỏa sức mua sắm tại trung tâm thương mại hiện đại; rèn luyện nâng cao sức khỏe tại phòng tập gym, yoga đẳng cấp, sân tập thể thao đa năng; thỏa thích bơi lội tại bể bơi ngoài trời; trẻ em được học tập vui chơi tại hệ thống trường liên cấp quốc tế chất lượng cao; quảng trường ánh sáng đầy màu sắc…

Với mong muốn mang đến sự yên tâm tuyệt đối cho cư dân, chủ đầu tư đã cho xây dựng hệ thống an ninh hiện đại chất lượng cao với hệ thống an ninh 3 lớp. Các khu căn hộ được giám sát với camera tại từng tầng và nhân viên an ninh túc trực 24/7. Ngay từ sảnh vào của TNR Sky Park, chủ đầu tư đã trang bị Video Phone ABB được kết nối đên từng căn hộ để có thể nhận diện khách ngay từ tầng 1. Cuối cùng là thẻ từ thang máy dành riêng cho cư dân. Tất cả những điều đó sẽ đem đến một không gian sống rất an toàn nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư, giúp bạn có thể yên tâm để tận hưởng cuộc sống.

Điều đặc biệt làm nên sức hút của dự án này chính là tất cả hệ thống cảnh quan đã hiện hữu trước khi dự án hoàn thành chứ ko chỉ nằm trên giấy.

Hệ thống an ninh 3 lớp giúp bảo vệ cuộc sống bình yên cho cư dân

Là một trong những khu đô thị kiểu mẫu được đầu tư hệ thống hạ tầng, tiện ích đẳng cấp, đồng bộ và hiện đại ngay từ ban đầu,cư dân ở đây sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi từ các cửa hàng đặt tại nội khu. Điểm đặc biệt của TNR Sky Park còn nằm ở hàng loạt các tiện ích đặc quyền miễn phí như phòng chiếu phim, phòng tiếp khách, khu vui chơi giải trí…

Ngoài ra, một điểm không thể không nhắc đến của TNR Sky Park chính là khu vườn trên cao ngập tràn sắc màu của cỏ cây hoa lá kết hợp cùng âm nhạc và ánh sáng. Đây sẽ là không gian lý tưởng cho những buổi hẹn hò lãng mạn, là nơi cả gia đình có thể vui chơi cùng nhau, con trẻ được thoải mái vui đùa cùng thiên nhiên. Với những gam màu sắc rực rỡ kết hợp cùng sắc màu của cây, của hoa, vườn cảm xúc của TNR Sky Park tựa như một khu vườn địa đàng, mang lại cho cư dân những khoảnh khắc đắm mình trong những cung bậc cảm xúc khác biệt. Trong khu vườn được bố trí các ốc đảo, ghế nghỉ, cư dân tòa nhà sẽ có khoảng thời gian để tịnh tâm, lắng đọng lại để chiêm nghiệm nhiều hơn về cuộc sống.

Với hệ thống tiện ích nội khu đầy đủ, hiện đại và đẳng cấp chắc chắn dự án TNR Sky Park sẽ trở thành chốn an cư lý tưởng của người dân thủ đô để mỗi ngày sinh sống ở đây đều trở thành những trải nghiệm thú vị.