Hateco Apollo tri ân khách hàng với quà tặng khủng lên tới 100 triệu đồng

Thứ Năm, ngày 07/06/2018 14:01 PM (GMT+7)

Ngày 2/6 vừa qua tại khách sạn Crowne Plaza đã diễn ra sự kiện mở bán và tri ân khách hàng dự án Hateco Apollo, thu hút được đông đảo khách hàng tham dự. Cũng trong sự kiện, những phần quà hấp dẫn và giá trị như xe máy Honda Lead, điện thoại Samsung Galaxy S9+,… đã tìm được chủ nhân may mắn.

Theo đó, những khách hàng có giao dịch thành công tại dự án Hateco Apollo từ ngày 9/4 đến hết ngày 2/6 đã được tham gia chương trình bốc thăm may mắn với tổng giá trị giải thưởng lên tới 100 triệu đồng. Cơ cấu cụ thể bao gồm: 01 giải đặc biệt 01 xe Honda Lead; 01 giải nhất 01 Điện thoại Samsung Galaxy S9+; 02 giải nhì mỗi giải 01 điều hòa Daikin; 03 giải ba mỗi giải 01 máy ép hoa quả Braun.

Khách hàng may mắn nhất sự kiện, anh Vũ Quốc Mạnh, đặt mua căn hộ CT2-906 tại dự án Hateco Apollo đã may mắn trở thành chủ nhân của giải đặc biệt là 01 chiếc xe Honda Lead trị giá 40 triệu đồng.

Ông Nguyễn Danh Sơn – đại diện Chủ đầu tư trao giải đặc biệt cho khách hàng

Anh Mạnh cho hay: “Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ bốc thăm hay mua xổ số mà trúng được giải nên cũng không quá hi vọng vào việc trúng thưởng trong sự kiện hôm nay. Nhưng thật bất ngờ khi nghe tên mình được xướng lên ở mục giải đặc biệt. Mua được căn hộ ưng ý tại Hateco Apollo lại trúng được chiếc xe Honda Lead 40 triệu với tôi quả thực là quá may mắn.”

Các giải thưởng hấp dẫn khác cũng đã tìm được chủ nhân: Giải nhất 01 điện thoại Samsung Galaxy S9+ thuộc về anh Nguyễn Văn Phúc – chủ nhân căn hộ CT2-2020; Giải nhì thuộc về anh Vũ Huy Tráng (CT2-916) và anh Nguyễn Văn Don (CT2-1420); Giải ba lần lượt thuộc về anh Nguyễn Huy Bình (CT2-1021), chị Đỗ Thị Ngọc Phương (B1406) và anh Vũ Huy Học (B2301).

Sau sự kiện, Anh Nguyễn Văn Don – chủ nhân căn CT2-1420 chia sẻ trong niềm vui sướng: “Hôm nay tôi đến tham dự sự kiện mở bán để chọn mua căn hộ cho gia đình. Tôi nghĩ thật may mắn & như dự báo điềm lành khi chọn nhà ưng ý tại Hateco Apollo lại còn được nhận thêm lộc vàng may mắn từ chương trình “mua nhà như ý, nhận vàng phú quý” chỉ áp dụng trong sự kiện. Tôi còn bất ngờ hơn khi trúng thêm giải nhì là 01 điều hòa Daikin có giá 10,990,000đ. Quả đúng là may mắn nhân đôi!”

Ông Mai Tất Thắng đại diện lãnh đạo Đất Xanh Miền Bắc trao giải nhì cho khách hàng may mắn Anh Nguyễn Văn Don chủ nhân căn hộ CT2-1420

Được biết, bên cạnh chương trình bốc thăm trúng thưởng, CĐT còn mang tới cho những khách hàng đặt mua dự án trong ngày mở bán một món quà đặc biệt bằng chương trình “mua nhà như ý – nhận vàng phú quý” trị giá 10 triệu đồng cho mỗi giao dịch thành công, duy nhất trong ngày 02/06/2018.

Lễ mở bán và tri ân khách hàng dự án Hateco Apollo vừa qua đã tạo dấu ấn lớn đối với toàn bộ khách hàng đã và đang quan tâm dự án. Qua sự kiện khách hàng có cơ hội hiểu thêm về thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội cũng như có nhận định rõ nét hơn về dự án Hateco Apollo để có thể đưa ra những quyết định hợp lý.

Sự kiện mở bán và tri ân dự án Hateco Apollo thu hút được đông đảo khách tham dự

Phát biểu trong sự kiện, ông Nguyễn Danh Sơn Giám đốc Kinh doanh dự án, đại diện Chủ đầu tư chia sẻ: “Hateco Apollo là dự án được chủ đầu tư dành nhiều tâm huyết trong việc kiến tạo nên những tổ ấm đủ đầy cho khách hàng khu vực phía Tây thủ đô. Các căn hộ được thiết kế thông minh, tối đa công năng sử dụng cùng diện tích linh hoạt, bố trí nội thất hiện đại sẽ mang đến sự hài lòng tuyệt đối cho cư dân.”

Thực tế bán hàng cho thấy, Hateco Apollo đã khẳng định được sức nóng của mình trên thị trường bằng số lượng giao dịch khủng. Ghi nhận từ khi mở bán tới thời điểm hiện tại, gần như các căn hộ tòa CT1A và CT1B đã tìm thấy chủ nhân, số lượng căn của tòa CT2 – tòa đẹp nhất dự án cũng không còn nhiều. Sức hút của dự án đến từ vị trí vàng đắc địa, mức giá hợp lý, hệ thống tiện ích đủ đầy cũng như không gian sống hoàn hảo, gần gũi với thiên nhiên với hồ điều hòa nội khu hơn 3000m2 cùng hệ thống cảnh quan cây xanh, vườn hoa lên tới 60% diện tích.

Với mức giá bán vô cùng hấp dẫn, chỉ từ 1,2 tỷ/ căn 2PN full nội thất cùng chính sách HTLS 0% trong 12 tháng; chiết khấu tới 3%, như vậy chỉ cần có trong tay từ 360 triệu đồng là khách hàng đã có thể sở hữu một tổ ấm trong mơ tại Hateco Apollo. Đây chính là cơ hội vàng để hiện thực hóa ước mơ sở hữu nhà riêng cho những gia đình trẻ và những người có mức thu nhập trung bình.

