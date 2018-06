Green Bay Village - không gian sống cho một ngày trọn vẹn

Thứ Ba, ngày 05/06/2018 14:17 PM (GMT+7)

Green Bay Village được xây dựng dựa trên mô hình cộng đồng dân cư khép kín đầu tiên tại Quảng Ninh đã đi vào hoạt động. Dự án đã và đang hình thành lên một cộng đồng dân cư văn minh, an toàn và hiện đại bên bờ vịnh Hạ Long.

Cuộc sống tại các đô thị lớn với những toà cao ốc chọc trời, dãy nhà phố bê tông thô ráp hay những dòng người nối tiếp nhau trên đường vào giờ cao điểm luôn mang đến cảm giác ngột ngạt cho nhiều người thành phố. Như một lẽ thông thường, bất cứ người thành phố nào cũng ít nhất một lần trong đời mơ tới một chốn đi về yên bình đúng nghĩa sau một ngày làm việc nhiều áp lực, vất vả.

Đây cũng là lý do khiến ngày càng có nhiều người muốn tìm đến một không gian sống để được sống trọn vẹn: sống khoẻ - sống hứng khởi – sống yêu thương.

Giờ đây, để tìm được “khoảng trời riêng” đó không hề quá khó khăn với mô hình cộng đồng dân cư khép kín như Ciputra, The Manor (Hà Nội) hay Phú Mỹ Hưng (TPHCM) và gần đây nhất là Green Bay Village (Quảng Ninh)… Đây đều là những dự án có quy mô diện tích lớn, chủ yếu nằm ở phần rìa khu vực đã đô thị hóa của thành phố, cung cấp quỹ nhà ở đáng kể cho tầng lớp trung lưu khá giả đang tìm kiếm một không gian sống lý tưởng.

Dù mới xuất hiện trên thị trường nhưng Green Bay Village đã và đang tạo được sức hút lớn nhờ điểm nổi bật chính là sự hội tụ của những mảng xanh đầy sức sống. Dự án được chủ đầu tư đặc biệt chú trọng đến yếu tố “xanh” trong thiết kế đặc biệt là cảnh quan, cây cỏ sân vườn.

Anh Đình Vũ một khách hàng cho biết: “Gia đình tôi đã nhận nhà và mới chuyển đến Green Bay Village được 1 tháng. Dù là chỉ mới ở được thời gian nhưng cả nhà đều cảm thấy rất tuyệt vời, đặc biệt là không gian sống và tính an toàn tại đây. Green Bay Village được thiết kế đan xen giữa các khối nhà là những mảng xanh trải dài. Khu công viên, sân chơi, lối đi nội bộ với không gian mặt nước được bố trí hài hoà. Gia đình đều cảm thấy tự hào khi đưa bạn đến nhà chơi bởi phong cảnh đẹp, tính thẩm mỹ sinh thái cao, môi trường trong lành của toàn bộ khu vực nhà ở của mình”.

Đặc biệt, chủ đầu tư là BIM Group cũng mạnh tay đầu tư với hầu hết vật liệu làm nên công trình này là những vật liệu thân thiện với môi trường và giúp tiết kiệm tối đa các nguồn năng lượng. Các khoảng cách và tỉ lệ kiến trúc định hình trên cơ sở nghiên cứu hướng nắng, gió nhằm giảm thiểu tác động của khí hậu, dịu bớt ánh sáng mạnh của miền nhiệt đới.

“Không chỉ chú trọng vào không gian sống xanh, khi đến sống tại Green Bay Village, tôi mới thấy được một mô hình đô thị mẫu mực, thiết kế theo hình thức (gated community) cộng đồng dân cư khép kín là như thế nào. Cả nhà cũng không còn cảm giác lo sợ quá mức về tính an toàn mỗi khi đi đâu đó. Toàn bộ khu nhà ở của Green Bay Village được khép kín, an toàn với hệ thống an ninh kiểm soát bằng cổng bảo vệ, hệ thống camera nội bộ, đội ngũ quản lý có kinh nghiệm vừa đảm bảo sự an toàn và riêng tư của cư dân vừa mang lại tiện nghi hiện đại với hệ thống hạ tầng và cảnh quan ngoại vi dầy tính thẩm mĩ”, bác Vân Thi một cư dân chia sẻ.

Chia sẻ với báo giới, đại diện Tập đoàn BIM Group cho biết: “Chúng tôi hiểu rõ rằng, xây dựng một dự án mang đậm nét cộng đồng dân sinh, khai thác tốt các yếu tố không gian xanh sẽ làm tăng chi phí đầu tư và đòi hỏi rất nhiều công sức và nghiên cứu. Tuy nhiên, chúng tôi đã nỗ lực hết mình và rất vui khi Green Bay Village đi vào hoạt động đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực của cộng đồng cư dân nơi đây. Chúng tôi sẽ cố gắng nhằm tạo ra một môi trường sống tiêu chuẩn, những điều kiện tốt nhất để người dân hình thành một lối sống văn minh, lành mạnh”.

Cũng phải nói thêm rằng, trên thị trường hiện nay, xây dựng các công trình sử dụng hiệu quả tài nguyên là xu hướng cần thiết và tất yếu trên thế giới, khi con người đang phải đối mặt với việc tài nguyên thiên nhiên đang dần cạn kiệt, ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng và đặc biệt là tác động của biến đổi khí hậu mà Việt Nam là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề.

Tại một thành phố có mức tăng trưởng kinh tế và dân số nhanh chóng như Hạ Long, việc đầu tư phát triển một sản phẩm bất động sản đáp ứng tốt nhất sự chuyển dịch không gian sống trong đô thị như Green Bay Village là rất cần thiết.

Hơn nữa, thị trường bất động sản Quảng Ninh đang được giới kinh doanh địa ốc đánh giá là hết sức tiềm năng bởi dù quỹ đất tại các khu vực đô thị hóa của thành phố rộng và có nhiều loại hình nhà ở nhưng mô hình nhà phổ biến nhất tại Quảng Ninh vẫn là nhà dạng đơn lập. Do đó, với những lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, chính sách quy hoạch cùng sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống liên kết hạ tầng, Quảng Ninh chính là địa chỉ vàng lý tưởng để triển khai những cộng đồng dân cư khép kín kiểu mẫu như Green Bay Village.