Đất Xanh miền Trung: Dự án nhà ở hạng sang thu hút khách hàng tại Hà Nội

Thứ Ba, ngày 14/08/2018 14:00 PM (GMT+7)

Ngày 12/08 vừa qua, Tổng Công ty Đất Xanh Miền Trung đã tổ chức thành công buổi Hội thảo “Đà Nẵng điểm đến đầu tư 2018 - Đón đầu mô hình Villa 5 sao siêu sang kiểu mới” với sự tham gia của hơn 500 khách hàng.

Buổi hội thảo giới thiệu về khái niệm về nhà ở thông minh trong việc ứng dụng công nghệ tân tiến vào trong xây dựng, quản lý và vận hành từng ngôi nhà của One River. Ngay trong lễ mở bán, rất nhiều căn villas đã được chào bán thành công.

Đông đảo khách hàng đến tham gia sự kiện

Với sự uy tín và tiềm lực tài chính vững mạnh và chất lượng xây dựng được ưu tiên hàng đầu, thương hiệu Đất Xanh Miền Trung từ lâu đã không còn xa lạ với các nhà đầu tư, đặc biệt là những người quan tâm đến bất động sản ở khu vực miền Trung. Đất Xanh Miền Trung đem đến cho khách hàng một khái niệm mới về nhà ở 5 sao hiện nay cùng với 3 giá trị đột phá trong dự án One River là đá Marble, kính Shuco, Smart Lighting. Đây chính là những giải pháp khác biệt và độc đáo mà các chuyên gia thiết kế đã nghiên cứu dành riêng cho gia chủ khi sở hữu những căn villas tại One River.

Thị trường bất động sản tại Đà Nẵng đang là tâm điểm thu hút khách hàng tại Hà Nội đầu tư với mật độ cao hơn so với các thành phố khác. Ngoài 36 căn villas tại One River, Đất Xanh Miền Trung còn đem đến cho quý khách hàng nhiều hình thức lựa chọn như shophouse tại dự án Lakeside Infinity, đất nền tại dự Dragon Smart City. Tại sự kiện, Đất Xanh Miền Trung đã mở bán thành công giai đoạn I của dự án One River, xuất hiện 10 chủ nhân đầu tiên sở hữu 10 căn villas hạng sang tại dự án này.

Ông Nguyễn Ngọc Nam - Giảng viên trường Đại Học Kiến Trúc – T.S Chuyên ngành Kết cấu - Giám Đốc Kỹ Thuật của TID Group trình bày về vật liệu đẳng cấp dẫn đầu xu hướng, đó chính là ứng dụng hệ nhôm kính Shuco 2 lớp từ Đức. Ngoài ra, nói về giải pháp thiết kế ánh sáng thông minh Smart Lighting tại 36 căn villas, ông Lê Anh Đức – Kiến trúc sư - Chuyên gia thiết kế ánh sáng khẳng định đây chính là bước đột phá trong công nghệ chiếu sáng thông minh tạo điểm nhấn khác biệt và đẳng cấp nhất của One River.

Ông Lê Anh Đức – Kiến trúc sư /Chuyên gia thiết kế ánh sáng trình bày giải pháp Smart Lighting

Cũng trong buổi hội thảo, quý khách hàng còn có cơ hội bốc thăm may mắn với những phần quà hấp dẫn, có giá trị như: Bộ trang sức kim cương trị giá 60 triệu đồng, 01 lượng vàng SJC trị giá 35 triệu đồng, tivi Smart Samsung và nhiều voucher nghỉ dưỡng đã được trao đến tay các khách hàng tới tham dự sự kiện.

Khách hàng may mắn nhận giải thưởng bộ trang sức kim cương trị giá 60 triệu đồng

Không từ nào có thể diễn tả được sự bất ngờ của vị khách hàng may mắn khi được xướng tên ở giải thưởng cao nhất, cả khán phòng vỡ òa hòa chung trong không khí vui mừng. Có lẽ, trong mỗi sự kiện của Đất Xanh Miền Trung đây là phần khuấy động không khí và tạo nên dấu ấn đậm đà nhất.

Đón đầu mô hình Villa 5 sao thông minh siêu sang kiểu mới đầu tiên tại Việt Nam, đó là một bước tiến dài mang tính thời đại trong công cuộc phát triển không ngừng của Đất Xanh Miền Trung, góp phần thiết lập nền tảng vững bền cho nền móng công ty và sự hội nhập công nghệ hiện đại vào từng ngôi nhà hạng sang của One River Villas.