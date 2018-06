Bohemia Residence: Mua nhà sang, tặng quà vàng

Thứ Ba, ngày 05/06/2018 08:00 AM (GMT+7)

Ngày 9/6/2018, Công ty Vinaconex Invest tổ chức lễ giới thiệu và tri ân khách hàng dự án Bohemia Residence. Khách hàng đặt cọc thành công căn hộ 03 phòng ngủ từ nay đến 9/6 có cơ hội nhận quà 01 chỉ vàng 999,9.

Nhằm tri ân các khách hàng đồng hành cùng dự án Bohemia Residence, chủ đầu tư Vinaconex tung ra chương trình tặng quà vàng cho các khách hàng mua căn hộ. Theo đó, các khách hàng đặt cọc thành công căn hộ 03 phòng ngủ, giai đoạn từ 30/5/2018 đến hết 9/6/2018, sẽ có cơ hội nhận được 01 chỉ vàng may mắn như lời chúc tài lộc, thịnh vượng tới gia chủ. Cùng với đó, chủ đầu tư tiếp tục áp dụng các chính sách cho tất cả các khách hàng mua căn hộ như hưởng lãi suất vay 0% trong 12 tháng, các mức chiết khấu lên tới 3.5% trị giá căn hộ….

Bohemia Residence là dự án do Công ty TNHH Thủy tinh Pha lê Bohemia Hà Nội (100% vốn Tổng Công ty Vinaconex) làm chủ đầu tư. Dự án tọa lạc tại mặt đường số 2 Lê Văn Thiêm (25 Nguyễn Huy Tưởng), Thanh Xuân, Hà Nội gồm 232 căn hộ, cao 33 tầng. Điểm nổi bật của dự án là phong cách thiết kế Singapore với thiết kế hợp lý, tối ưu ánh sáng và gió tự nhiên. Theo quy hoạch của thành phố, dự án cũng tiếp giáp công viên cây xanh có diện tích lên tới hơn 2000m2.

Các căn hộ tại Bohemia Residence có diện tích đa dạng từ 85 – 136 m2, chia thành 2 – 3 phòng ngủ, đáp ứng nhu cầu đa dạng từ các cặp vợ chồng trẻ đến các gia đình đông thành viên. Để tận dụng tối đa tầm nhìn , các căn hộ đều có 2 ban công thoáng rộng, tận hưởng trọn vẹn ánh sáng, gió mát và không khí trong lành từ công viên bên cạnh. Với 29 tầng căn hộ, mỗi tầng có mật độ 8 căn, trong đó chủ đầu tư bố trí 5 thang máy Mitsubishi (Nhật Bản) để phục vụ mỗi tầng. Bên cạnh đó, với tỷ lệ các căn góc chiếm 50%, Bohemia Residence mang đến rất nhiều lựa chọn cho khách hàng.

Căn hộ thiết kế hiện đại với tầm nhìn thoáng rộng

Về tiện ích, Bohemia Residence sở hữu những tiện ích nổi trội, mang đến một cuộc sống đẳng cấp và chất lượng cho cư dân. Dự án dành 3 tầng hầm để phục vụ làm bãi đỗ xe cho cư dân, 4 tầng thương mại cung cấp các dịch vụ tiện ích cơ bản và cao cấp như phòng đọc sách, phòng sinh hoạt cộng đồng, hệ thống gym, spa, hệ thống trường mầm non đẳng cấp quốc tế. Tại tầng 4, Bohemia Residence còn bố trí bể bơi trong nhà theo tiêu chuẩn hiện đại. Bên cạnh đó, Vinaconex cũng đặc biệt đầu tư hệ thống an ninh, an toàn cho tòa nhà như camera giám sát 24/24, hệ thống phòng cháy chữa cháy áp dụng công nghệ mới, theo tiêu chuẩn hiện đại.

Phòng đọc sách hiện đại, sang trọng

Điểm cộng sáng giá nhất làm nên sức hút của Bohemia Residence là mức giá cực cạnh tranh. Theo đó, với mức giá 26,1 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và nội thất), mức giá được coi là cạnh tranh nhất khu vực trong phân khúc cao cấp, các căn hộ dao động từ 2 - 3,5 tỷ là mức giá nằm trong khả năng của nhiều khách hàng.

