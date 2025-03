Thùy Tiên: 'Không nên so sánh tôi với Hồ Ngọc Hà'

Trưa 3/3, công ty quản lý của Thùy Tiên cho biết đã hoàn tất hợp đồng và xác nhận việc cô trở thành Friend of the House (Bạn thân thương hiệu) của Dior sau hai năm đồng hành. Tối 4/3, người đẹp 27 tuổi tham dự show Dior Thu Đông 2025 thuộc khuôn khổ Paris Fashion Week, đánh dấu hoạt động đầu tiên trên cương vị mới. Nàng hậu đang tiếp tục lịch trình tại Pháp và dành thời gian trò chuyện với Ngôi Sao về bước tiến quan trọng trong sự nghiệp.

Thùy Tiên dự show Dior Thu Đông 2025 tại Paris hôm 4/3.

- Chị nhận được những đãi ngộ nào khi trở thành Friend of the House của Dior?

- Tôi chưa thể tiết lộ thông tin này bởi điều khoản trong hợp đồng không cho phép công bố, tránh phát sinh sự so sánh giữa các quốc gia.

- Chị nghĩ gì khi nhiều khán giả đặt chị và Hồ Ngọc Hà - Friend of the House của Gucci và Bvlgari - lên "bàn cân"?

- Theo tôi, thay vì tranh cãi để phân định thì chúng ta nên cảm thấy vui mừng do ngày càng có nhiều nghệ sĩ Việt được trao vai trò Friend of the House của những nhà mốt danh tiếng. Đó là tín hiệu đáng mừng cho ngành thời trang nước nhà. Tôi cũng mong tương lai có thêm nhiều gương mặt Việt Nam được các thương hiệu quốc tế gọi tên.

Hồ Ngọc Hà - Thùy Tiên tại một sự kiện cuối tháng 2/2022.

- Cảm xúc của chị trong lần đầu dự show Dior tại Paris Fashion Week?

- Tôi rất tự hào, háo hức và cũng có chút hồi hộp, lo lắng, áp lực khi lần đầu thưởng lãm bộ sưu tập Dior với tư cách Friend of the House. Nhưng may mắn là mọi việc đã diễn ra suôn sẻ nên tôi rất vui.

- Quy mô show này khác gì so với các chương trình thời trang chị từng góp mặt?

- Tôi thấy số lượng khách mời lớn hơn, đặc biệt phần bài trí làm tôi rất bất ngờ. Ban đầu tôi nghĩ đây là một show đơn giản thôi, nhưng tôi đã nhầm. Không gian được dàn dựng như sân khấu kịch, chia thành từng chương với sự biến chuyển về âm nhạc cũng như thay đổi cách sắp xếp vật thể trên sàn diễn nhằm tăng hiệu ứng thị giác. Tôi thấy thực sự thú vị.

- Chị ấn tượng nhất với ngôi sao nào khi chạm mặt tại đó?

- Dịp này tôi may mắn có cơ hội giao lưu cùng khá nhiều nghệ sĩ quốc tế. Ấn tượng nhất thì tôi chọn anh Mingyu nhóm Seventeen, vì ban đầu nhìn bề ngoài, tôi thấy anh ấy hơi lạnh lùng, nhưng khi tiếp xúc thì rất dễ thương, thân thiện. Cả hai bạn diễn viên Thái Lan Lingling Kwong và Orm Kornnaphat cũng dễ mến. Chúng tôi trò chuyện vui vẻ trước khi chụp hình chung.

- Giám đốc sáng tạo Maria Grazia Chiuri trò chuyện những gì với chị khi cả hai gặp gỡ?

- Khoảnh khắc tôi gặp được bà Maria là trên thảm đỏ, đây lại không phải thời gian để trò chuyện nên cuộc đối thoại khá ngắn. Tôi chào hỏi và khen ngợi show diễn, bà ấy đáp lại bằng lời cảm ơn.

Hoa hậu ấn tượng nhất với Mingyu (Seventeen) tại show Dior.

- Lịch trình hoạt động của chị tại Pháp dịp này?

- Sau show Dior Thu Đông 2025, tôi sẽ tham dự buổi gặp Đại sứ Việt Nam tại Pháp, ghé thăm một cuộc triển lãm áo dài, tiếp theo là góp mặt ở show Lacoste trước khi về lại Việt Nam.

- Định hướng sự nghiệp của chị có gì thay đổi sau khi trở thành Friend of the House của Dior?

- Trong hai năm đồng hành vừa qua, tôi nghĩ hướng đi của mình phải phù hợp Dior thì nhà mốt mới trao danh phận. Thời gian tới, tôi tiếp tục phát triển các khía cạnh đồng điệu để sự hợp tác giữa đôi bên thêm bền vững.