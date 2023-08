Palace tiết lộ lookbook sành điệu cho mùa thu 2023

Palace Skateboards đã phát hành cuốn lookbook mùa thu năm 2023, làm nổi bật một bộ sưu tập dường như có một chút gì đó dành cho tất cả mọi người, từ áo khoác GORE-TEX rực rỡ đến áo thun họa tiết của Spice Girls.

Bộ sưu tập cũng bao gồm nhiều loại trang phục tiện ích cho thời tiết lạnh hơn, bao gồm áo khoác “Barracuta” Gortex màu cam và xanh lam, áo khoác da Avirex, găng tay da, áo khoác Pertex Puffa màu xanh lam và nhiều loại mặt nạ chống thời tiết.

Các mặt hàng nhẹ hơn khác bao gồm bộ đồ thể thao, áo sơ mi và quần dài in hình động vật phù hợp, bài hát “Spice up your life T” của Spice Girls đã nói ở trên và một chiếc áo len dệt kim hình mèo. Nhìn từ góc độ rộng, phần lớn bộ sưu tập dường như đề cập đến các chủ đề được tìm thấy trong suốt cuối những năm 80 và đầu những năm 90, bao gồm đua xe thể thao, âm nhạc, phim ảnh và thời trang cao cấp — như được tìm thấy trên chiếc áo thi đấu màu xanh hải quân có một loạt dây chuyền.

Các chủ đề bổ sung được tìm thấy trong bộ sưu tập bao gồm thể thao, từ áo khoác sa tanh cổ điển của trường đại học đến bộ dụng cụ kiểu bóng đá hiện đại hơn, dường như bao gồm áo khoác và quần giữ ấm cũng như áo sơ mi và quần đùi kiểu thi đấu. Các trang phục theo chủ đề thể thao khác được tìm thấy trong bộ sưu tập bao gồm khóa kéo một phần tư mang nhãn hiệu “Palace Golf” và áo thi đấu kiểu bóng đá Mỹ.

