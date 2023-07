Ông lớn ngành thời trang xa xỉ thắng lớn trong nửa đầu năm 2023

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton đã báo cáo doanh thu 42,2 tỷ EUR trong nửa đầu năm 2023, đánh dấu mức tăng 15% so với số liệu nửa năm của công ty mẹ vào năm 2022.

Công ty có trụ sở chính tại Paris và sở hữu các nhãn hiệu xa xỉ bao gồm Louis Vuitton, Christian Dior và Tiffany & Co., cùng những nhãn hiệu khác, đã chứng kiến ​​doanh số bán hàng của mình tăng 22% trên khắp châu Âu so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu ở châu Á, ngoại trừ Nhật Bản, cũng đóng góp lớn vào doanh thu cao ngất ngưởng của LVMH và nhìn chung, tập đoàn này ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu hữu cơ là 17% so với nửa đầu năm 2022.

Trong một tuyên bố, Bernard Arnault, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của LVMH, cho biết: “LMVH đã đạt được những kết quả nổi bật trong khoảng thời gian sáu tháng bất ổn về kinh tế và địa chính trị đang diễn ra. Nhờ vào sự mong muốn của các thương hiệu, chúng tôi tiếp cận nửa cuối năm với sự tự tin và lạc quan nhưng sẽ vẫn thận trọng trong môi trường hiện tại và tin tưởng vào sự nhanh nhẹn và tài năng của đội ngũ để củng cố hơn nữa vị trí dẫn đầu toàn cầu của chúng tôi về hàng xa xỉ vào năm 2023”.

Tuy nhiên, LVMH đã không hoạt động tốt ở Hoa Kỳ, với mức tăng doanh số nhỏ 3% trong khu vực. Jean-Jacques Guiony, giám đốc tài chính của LVMH cho biết: “Chúng tôi đã gặp một chút áp lực với khách hàng Mỹ ở các mức độ khác nhau giữa các thương hiệu. Nếu chúng ta cho rằng điều này đến từ một nhóm khách hàng đặc biệt được hưởng lợi từ các khoản trợ cấp trong thời kỳ đại dịch Covid, thì những điều đó sẽ chấm dứt vào một lúc nào đó”.

Trên phạm vi toàn cầu, LVMH đã báo cáo doanh thu đối với hàng thời trang và đồ da tăng 20%, trong khi lĩnh vực nước hoa và mỹ phẩm của họ tăng 13% doanh thu. Trong khi đó, đồng hồ và trang sức ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu hữu cơ là 13% và bán lẻ có chọn lọc tăng 16%.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]