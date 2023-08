Nữ MC đài Nghệ An “gây sốt” MXH thích mặc khoe dáng nuột nà khi rời sóng truyền hình

Thảo Vi từng "gây sốt" mạng xã hội với loạt ảnh chụp tại nơi làm việc.

Nguyễn Thảo Vi (sinh năm 2000, quê ở Hòa Bình) từng nổi tiếng trên mạng xã hội Facebook sau khi loạt ảnh cô mặc áo dài cổ yếm chụp tại Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An được đăng tải trên một fanpage lớn. Cô nàng hiện đang làm cộng tác viên ở Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An với vai trò MC. Trước đó, người đẹp này từng đoạt giải Hoa khôi sinh viên Nghệ An năm 2018, góp mặt trong các cuộc thi nhan sắc như: Á khôi sinh viên Việt Nam 2018, Top 35 Hoa Hậu Việt Nam 2020,...

Sau khi tốt nghiệp Đại học, cô tập trung phát triển với vai trò MC ở Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, thỉnh thoảng làm mẫu ảnh tự do nhờ có lợi thế về ngoại hình. Bên cạnh body đẹp nhờ chăm chỉ tập luyện thì gương mặt xinh xắn với nụ cười tươi như hoa, làn da trắng mịn cũng giúp Thảo Vi thu hút được lượng fan đông đảo.

Nhiều người nhận xét Thảo Vi trông như nữ cao bồi xinh đẹp trên đồi cát.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Thảo Vi gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh khoe body nuột nà trên đồi cát. "Nếu không thể thay đổi được sa mạc. Ta có thể trở thành xương rồng", cô viết. Trong hình, người đẹp 23 tuổi diện thiết kế áo ống ôm phối cùng chân váy xếp ly ngắn, cô phối thêm phụ kiện mũ cao bồi làm tăng vẻ quyến rũ nhưng cũng không kém phần cá tính, độc đáo.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Nhiều bình luận khen ngợi sắc vóc và gu thời trang đời thường gợi cảm của cô gái này. "Em xinh như một thiên thần", "Cô MC xinh nhất Nghệ An đây rồi", "Nữ MC mặc gợi cảm nhất Nghệ An à",... là những bình luận của dân mạng.

Thảo Vi diện giản dị vẫn khoe được nét đẹp ngọt ngào trên sóng truyền hình.

Có thể thấy, nếu như trên sóng truyền hình, Thảo Vi quen thuộc với những hình ảnh ảnh diện áo dài, áo sơ mi, hay áo phông thì ngoài đời, cô nàng gây bất ngờ với gu thời trang tôn dáng gợi cảm. Cô nàng tự tin diện những thiết kế mỏng manh, ngắn hoặc cắt xẻ bắt mắt. Trong đó, cô chuộng những dáng áo phông, áo ba lỗ phối cùng chân váy ngắn hoặc quần jeans nhằm tôn eo thon. Những dáng váy có chất liệu lụa, ren mỏng manh kết hợp cùng những điểm cut-out vừa phải giúp cô nàng tôn lên bờ vai thon, làn da trắng mịn.

Khi đi biển, đồ bơi hai mảnh có màu sắc tươi sáng như cam, hồng,... luôn là lựa chọn yêu thích của Thảo Vi. Cô nàng thường mặc thêm áo choàng bên ngoài những mẫu bikini dây mảnh hay khéo léo tạo dáng ngồi để tránh nhạy cảm.

Thảo Vi khoe dáng trong loạt ảnh diện bikini gần đây.

Cùng xem thêm một số lựa chọn thời trang đời thường của Thảo Vi:

Thảo Vi khoe vẻ trẻ trung, năng động khi phối áo hai dây dáng croptop cùng chân váy denim.

Thảo Vi phối áo ba lỗ cùng quần jeans short màu trắng đen khi đi tắm suối. Cô nàng được khen ngợi đẹp ngọt ngào, quyến rũ.

Nữ MC khéo léo mặc đồ tập ôm sát body. Thiết kế với khoảng hở eo và ôm sát body giúp mỹ nhân này tôn được vòng eo con kiến, vòng 1, vòng 3 đầy đặn.

Vốn có làn da trắng, Thảo Vi chuộng những mẫu đồ bơi có màu sắc tươi sáng.

Nguồn: [Link nguồn]