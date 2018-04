Nữ ca sĩ Trung Quốc nức tiếng chơi đồ hiệu

Thứ Tư, ngày 18/04/2018 08:26 AM (GMT+7)

Nếu Việt Nam có Hồ Ngọc Hà thì ở Trung Quốc có Lý Vũ Xuân bởi thú chơi đồ hiệu... quên tháng ngày.

Lý Vũ Xuân và chiếc váy xếp tầng xếp lớp màu tím valender của thương hiệu Gucci.

Tham gia làng giải trí Trung Quốc từ khi 21 tuổi, Lý Vũ Xuân được biết đến như một nghệ sĩ đa tài với nhiều vai trò khác nhau, như: diễn viên, ca sĩ, đạo diễn sân khấu, nhạc sĩ...

Năm 2006 phát hành album đầu tay "Hoàng hậu và ước mơ", đạt được lượng tiêu thụ cuối năm là 1.370.000 bản; sáng lập thương hiệu liveshow cá nhân Why Me, được xưng là "Nữ hoàng sân khấu". Là ca sĩ đầu tiên được đưa vào bộ sách giáo khoa Trung Quốc với thân phận là nhân vật đại diện cho nền văn hóa mới của Trung Quốc, còn trở thành ca sĩ nghệ sĩ đầu tiên được in tem ở Trung Quốc. Thế nhưng, đây chỉ là một trong số hàng trăm những thành tựu mà cô đã đạt được.

Nắm bắt được xu hướng mùa mốt năm nay, cô tự trổ tài stylist đồ diễn trong tour của mình.

Ngoài tài năng thiên bẩm, Lý Vũ Xuân còn được ca ngợi với gu thời trang đỉnh nhất của thế hệ nghệ sĩ 8x xứ tỷ dân. "Ông lớn" thời trang như Gucci đã nguyện đài thọ đồ diễn cả đời cho cô mà đỉnh điểm nhất trong Chris Lee Tour 2018 mới được diễn ra cách đây ít ngày.

Có những trang phục lên giá tới trăm triệu, có những set đồ chạm mức tiền tỷ... mà Lý Vũ Xuân từng mặc. Không chỉ mang tiếng hát đi khắp nơi, người hâm mộ còn thỏa mãn với những hình ảnh đẹp mắt của cô với "bữa tiệc thời trang" thực sự mà chính Lý Vũ Xuân làm vedette.

Cô có khả năng kết hợp những món đồ thời trang tạo nên một tổng thể khá "lạc tông" nhưng luôn nhận được sự tán dương của người hâm mộ.

Từ những món đồ thời trang ứng dụng tới dòng haute couture của Gucci đều được Lý Vũ Xuân đưa lên sân khấu

Đôi khi cô tạo nên sự hấp dẫn bằng trang phục đậm chất Á Đông nhưng vẫn tạo được sự choáng ngợp bởi sự lộng lẫy.

Lý Vũ Xuân là biểu tượng thời trang độc đáo của những nghệ sĩ châu Á.