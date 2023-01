Muốn bảnh bao bạn nên chọn một chiếc blazer

Việc mặc một chiếc áo cộc tay màu trắng đòi hỏi một sự thanh lịch tinh tế nhưng có học thức và rất nhiều sự chỉn chu, tinh tế. Nó không dành cho những người cẩu thả. Ở đây, chúng tôi bắt đầu với những điều cơ bản để đảm bảo bạn mặc chiếc áo blazer này như một dân sành.

Những gì cần tìm trong một chiếc áo khoác trắng

Với blazer, điều quan trọng cần chú ý là kết cấu và độ vừa vặn. Đầu tiên và quan trọng nhất, không nên nhầm một blazer với một chiếc áo khoác vest. Trong khi một chiếc áo khoác công sở thường sẽ được bao phủ toàn bộ xung quanh thân để tạo thêm cấu trúc, thì những blazer lại được bao phủ một nửa hoặc hoàn toàn không có đường viền. Điều này tạo nên những chiếc áo thoải mái hơn và thậm chí thoải mái vượt trội hơn rất nhiều.

Hãy tìm kiểu may theo phong cách Neapolitan với các chi tiết như đường may cuộn ở vai và túi vá. Điều này làm cho một chiếc áo khoác di chuyển linh hoạt với người mặc và phù hợp hơn nhiều với những cách kết hợp thông thường như quần jean hoặc quần short. Mặc dù kết cấu là quan trọng đối với bất kỳ chiếc áo khoác nỉ nào, nhưng điều đó thậm chí còn quan trọng hơn đối với một chiếc áo khoác màu trắng. Do màu sáng hơn, một số loại vải sẽ có nghĩa là bạn có thể nhìn thấy những đường viền mờ nhất của cấu trúc bên trong.

Nói thêm một chút đến vải. Trắng không có nghĩa là chói mắt, tẩy trắng. Và đối với mục đích của quý ông hiện đại, thực sự không nên mặc quá trắng. Màu này có xu hướng trông rẻ tiền khi may đo, vì vậy thay vào đó hãy nhìn vào những chiếc blazer màu các biến thể của màu như ngà voi, kem hoặc trắng nhạt.

Cách mặc blazer với quần tây

Khi kết hợp áo blazer trắng với bất cứ thứ gì, điều quan trọng cần nhớ nó chính là "ngôi sao" và đủ để khẳng định bản thân. Với suy nghĩ này, khi cân nhắc nên kết hợp quần nào, hãy chọn quần ống ôm cắt may theo tông màu cổ điển như xanh nước biển, xám hoặc nâu sẫm. Những thứ này cung cấp nền tảng vững chắc cho bất kỳ bộ quần áo nào và giữ cho vẻ ngoài của bạn có phong cách vượt thời gian.

Hãy tìm những chi tiết may đo như cạp quần và ống quần dày có thể tạo thêm cá tính cho chiếc quần của bạn. Nếu áo khoác của bạn được làm từ vải nhẹ hơn như lụa hoặc thậm chí là vải lanh/bông pha trộn, đừng ngại kết hợp với quần sáng màu tương tự – đặc biệt là trong những tháng ấm hơn.

Hãy tìm đến các biểu tượng phong cách như Gatsby để tìm cảm hứng, kết hợp phong cách với áo sơ mi vải chéo cotton trơn màu xanh lam nhạt, hồng hoặc trắng để tạo nên một bộ trang phục mùa hè cổ điển. Nếu bạn cảm thấy táo bạo, một chiếc áo sơ mi chambray màu xanh đậm hơn sẽ trông rất bắt mắt với một chiếc áo cộc tay màu trắng và tạo cho người mặc ảo giác về một làn da rám nắng khỏe mạnh– theo David Gandy trong hình trên.

Cách mặc blazer trắng với jean

Một chiếc áo blazer màu trắng là cách hoàn hảo để kết hợp quần jean và áo sơ mi. Khoác lên mình chiếc áo phông đen hoặc xám vừa vặn, quần jean ôm màu xanh và giày lười, nó tạo nên vẻ ngoài thông minh, giản dị, phù hợp với đồ uống hoặc bữa tối.

Khi nói đến áo blazer, hãy tìm loại không có đường viền bằng vải lanh hoặc cotton có túi. Điều này giữ cho nó phù hợp với cảm giác giản dị hơn của quần jean và cũng giúp bạn không trông quá bóng bẩy. Trong trường hợp này, bạn đang hướng đến vẻ thanh lịch hơi nhàu nhĩ mà chỉ những chiếc áo khoác bình thường hơn mới truyền tải được.

Với quần jean của bạn, hãy tránh bất kỳ vết rách hoặc chi tiết thừa nào, thay vào đó hãy chọn một chiếc quần cổ điển có thắt lưng da, có thể xắn gấu lên một hoặc hai lần và khoe mắt cá chân của bạn. Cho dù bạn kết hợp chiếc quần này với một đôi giày lười da lộn hay thậm chí là một đôi giày cao cổ, sneaker, đó là một kiểu dáng cổ điển mà bạn sẽ có thể đi đi lại lại nhiều lần.

Cách mặc blazer với short

Trong những tháng ấm áp hơn, không có gì nói lên phong cách bằng một chiếc áo blazer lịch sự bên ngoài áo sơ mi vải lanh và một số quần short Bermuda được thiết kế riêng.

Để thực hiện trang phục này đúng cách, điều đầu tiên cần xem xét là phù hợp. Bạn sẽ muốn đảm bảo rằng áo khoác blazer ngắn hơn một chút so với áo khoác vest trung bình của bạn, chạm ngay dưới phần giữa của mông. Điều này đảm bảo rằng áo khoác không bị ngập trong quần short của bạn và nó cũng sẽ có tác dụng kéo dài quần.

Tiếp theo, bạn muốn tìm ra cách kết hợp quần short và áo sơ mi phù hợp để kết hợp áo khoác blazer. Lựa chọn phù hợp là một chiếc quần sooc vải chéo màu xanh hải quân kết hợp với áo sơ mi trắng. Tuy nhiên, nếu bạn đang muốn đa dạng hóa, đây là cơ hội của bạn. Một chiếc áo sơ mi có hoa văn hoặc – đối với những người táo bạo – một chiếc quần soóc trong chiếc áo sơ mi cổ điển của Hải quân có thể trông rất ấn tượng trên nền trắng của áo khoác.

Cách kết hợp trang phục với blazer trắng

Việc kết hợp một chiếc áo blazer trắng nên được tiếp cận với tâm lý ít hơn là nhiều hơn. Ngay từ đầu, xét đến mức độ táo bạo của chiếc áo khoác này, hãy tiết chế với những chiếc túi hình vuông đơn giản có màu sắc cổ điển như xanh lam và trắng. Ngoài ra, hãy tìm cách thử nghiệm với các loại vải khăn mềm hơn như vải lanh hoặc thậm chí là bông. Những thứ này tạo nên điểm tương phản về kết cấu với áo khoác blazer trắng và tạo thêm sự thú vị mà không làm mất đi tổng thể của trang phục.

Câu hỏi thường gặp về Blazer trắng

Vải tốt nhất cho blazer trắng là loại nào?

Đối với những tháng ấm áp hơn, những chiếc áo cộc tay màu trắng làm từ vải lanh và vải lanh pha trộn là lựa chọn tốt nhất của bạn. Tính chất nhẹ của vải và khả năng thấm hút ẩm sẽ giúp bạn trông thật ngầu và tuyệt vời ngay cả khi nhiệt độ tăng cao.

Blazer trắng kết hợp với giày gì?

Kết hợp áo khoác trắng của bạn với giày nâu, chẳng hạn như Oxfords bằng da và dây đeo đôi của nhà sư. Bạn cũng có thể đi giày derby da lộn, bốt Chelsea hoặc giày lười, thậm chí là giày thể thao cổ thấp bằng da.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/muon-banh-bao-ban-nen-chon-mot-chiec-blazer...Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/muon-banh-bao-ban-nen-chon-mot-chiec-blazer-162002.html