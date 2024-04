Mẫu nhí 10 tuổi “gây thương nhớ” tại Tuần lễ thời trang Thượng Hải

Trong giới mẫu nhí Việt, cái tên Emily Thanh Như (Tên thật Huỳnh Thanh Như) tuy chỉ mới 10 tuổi nhưng đã là một gương mặt quen thuộc của các sàn diễn thời trang chuyên nghiệp. Thường xuyên đảm nhận các vị trí vedette, first face các show diễn, khiến Emily Thanh Như luôn không ngừng cố gắng nhằm đảm bảo những yêu cầu khắt khe nhất về nghệ thuật của nhãn hàng và thị hiếu của khán giả.

Mẫu nhí Emily Thanh Như đảm nhận vị trí first face trình diễn ở Tuần lễ thời trang Thượng Hải

Mẫu nhí Emily Thanh Như luôn tràn năng lượng, tự tin giao lưu với các bạn mẫu nhí quốc tế, cô bé hiểu được sức mạnh của nụ cười thân thiện mang đến cái nhìn thiện cảm cho người đối diện.

Mới đây, tại Tuần lễ thời trang Thượng Hải 2024 (Shanghai Fashion Week AW24 KIDSWEAR), 10 mẫu nhí Việt tham dự trình diễn 60 bộ trang phục cùng những mẫu nhí xứ Trung. Truyền thông quốc tế ấn tượng cùng màn trình diễn với chủ đề Mộng Hoa Như Mộng với 4 bộ sưu tập thời trang mang tên: 12 Mùa Hoa - Flower Fairies, Ả Đào Thị - Mademoiselle A Dao, BST Nàng thơ, BST Dạ Đàm 2024.

Tại đêm diễn thứ 3, ngày 30/3 tại Shanghai Fashion Week AW24 KIDSWEAR, Emily Thanh Như đảm nhiệm vai trò first face đã cùng với các bạn mẫu nhí Việt: An Cát Diệp, Cát Nhiên Kha, JiJi Cát Tường, Nguyễn Ngọc An Nhi, Sam Bảo Anh, Gabi Tâm An, Ngô Thảo Linh, Tôm Bảo Hân, Bingbing Linh Đan trình diễn chuyên nghiệp, tự tin, mãn nhãn tại Tuần lễ thời trang Thượng Hải 2024.

Trước đó, cô bé từng có cơ hội tham gia dự án Việt Nam Đa Sắc tại Thâm Quyến, lần hội ngộ khán giả Trung Quốc này cho thấy sự trưởng thành của cô.

Ý thức được vai trò của một mẫu nhí nước ngoài trình diễn tại nước bạn, Emily Thanh Như luôn cố gắng học hỏi, hoàn thiện bản thân để truyền tải thông điệp quảng bá văn hoá của nhãn hàng tại Tuần lễ thời trang Thượng Hải.

Để lại ấn tượng sâu sắc đối với giới thời trang tại Tuần lễ thời trang Thượng Hải 2024, Emily Thanh Như đã làm tốt vai trò của một đại sứ văn hoá khi trình diễn các bộ sưu tập lấy cảm hứng từ cách trẻ em trải nghiệm thế giới đầy màu sắc xung quanh bằng đôi mắt rực rỡ và trái tim trong sáng. Thanh Như luôn biết cách thể hiện bản thân phù hợp đúng lứa tuổi, dù diện trang phục phong cách đầm dạ hội cao cấp và sáng tạo mà vẫn giữ được nét ngây thơ, dễ thương phù hợp với trẻ thơ.

Cô bé từng diễn trong show "Việt Nam đa sắc"

Có thể nói, cô bé mẫu nhí 9 tuổi Emily Thanh Như cùng với 9 bạn mẫu nhí, mẫu teen Việt đã hoàn thành tốt vai trò của một đại sứ văn hoá trên sàn diễn thời trang cùng với "12 Mùa Hoa - Flower Fairies" và "Ả Đào Thị - Mademoiselle A Dao" đã viết nên thông điệp quảng bá văn hoá của thời trang Việt. Từ đường nét cổ điển đến sự kết hợp màu sắc hài hòa, mỗi mẫu thiết kế Mộng Hoa Như Mộng là sự kết hợp tinh tế giữa vẻ đẹp truyền thống và phong cách hiện đại. Mỗi chi tiết trên từng bộ trang phục đều được lựa chọn và thiết kế với tâm hồn của những câu chuyện cổ tích, những câu chuyện dân gian và niềm khắc khoải với hình ảnh chốn kinh kỳ xưa của đất Việt.

Gương mặt biểu cảm và thần thái là điểm cộng của Emily Thanh Như

