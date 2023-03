LOEWE kiến tạo công thức giảm béo “ảo”

Tiếp cận khu vườn của Château de Vincennes, một cấu trúc màu trắng tối giản mọc lên với khung cảnh bên trong được chiếm giữ bởi 21 khối hoa giấy màu ép. Đây là tác phẩm "Colored confetti" của nghệ sĩ đương đại người Ý Lara Favaretto, một phân tích giữa trật tự và entropy được thực hiện với màu sắc lấy mẫu từ bộ phim Midsommar. Chính trên sự tương phản rõ rệt này mà Jonathan Anderson tập trung ý tưởng của mình cho bộ sưu tập Loewe Thu/Đông 2023 dành cho nữ. "Reduction, in and out of focus," đọc thông cáo báo chí, như thể bao hàm nhu cầu về một trật tự nghiêm ngặt trở lại tiêu điểm và ngoài tiêu điểm.

Cách tiếp cận thân mật một cách tinh tế được thực hiện với nhiều loại kiểu dáng và kết cấu, cũng như sự tương tác giữa vật liệu, vật thể và ánh sáng. Những chiếc váy sa tanh xếp nếp được hỗ trợ bởi các quả cầu kim loại nằm trên décolleté, áo khoác siêu lấp lánh, quần phủ lông màu hoa cà, lông thú hai tông màu và váy lụa trompe-l'oeil hỗ trợ mục tiêu của Anderson.

Những chiếc áo blazer của bộ sưu tập nam Thu/Đông 2023, những chiếc váy dài nhung và hàng loạt trang phục cao su màu cũng được đưa vào bộ sưu tập Loewe. Vẻ ngoài được thu gọn thành một bộ quần áo duy nhất được thiết kế ở dạng đơn giản nhất có thể và được mặc với một chi tiết cử chỉ, chẳng hạn như cánh tay khoanh lại, một chiếc trâm cài thu thập độ phức tạp của các tập, một chuỗi hỗ trợ xếp nếp và các nếp gấp điêu khắc mở ra trên trang phục. Tất cả đều được đi với bốt panta-boots hoặc décolleté bằng da giúp tôn dáng người phụ nữ. Ngoài Tote Puzzle cỡ lớn và Paseo, Anderson cũng giới thiệu bóp da mới, với tay cầm mềm mại và chi tiết chuỗi bánh rán.

Các ngôi sao và khách mời đặc biệt bao gồm: Catherine O'Hara, Jamie Dornan, Taeyong Lee, Emily Ratajkowski, Dan Levy, Indya Moore, Kelela, Chloë Sevigny, Josh O'Connor, Karol G, Bad Gyal, Luca Guadagnino, Amina Muaddi, Tina Kunakey , và Chiara Mastroianni.





