Không phải ai cũng biết mẹo chọn đồng hồ phù hợp bản thân

1. Chọn kiểu dáng mặt đồng hồ phù hợp với kiểu dáng cổ tay

Để biết được chiếc đồng hồ đó có phù hợp với mình hay không, đầu tiên phải tập trung vào kiểu dáng mặt đồng hồ và màu sắc. Bạn phải xác định cổ tay mình thuộc kiểu to hay bé để mua được đồng hồ ăn ý. Nếu chọn mặt đồng hồ size quá to hoặc form dáng không vừa với cổ tay sẽ khiến cổ tay và cánh tay trông mất cân đối và quá cồng kềnh. Còn nếu chọn đồng hồ quá bé thì khiến cổ tay của bạn trông quá to và thô. Nếu tay to, bạn nên chọn mặt đồng hồ vuông hoặc chữ nhật, nếu tay bé chị em nên chọn đồng hồ mặt tròn.

2. Chọn độ rộng của dây đồng hồ phù hợp với cổ tay

Cũng giống mặt đồng hồ, dây đồng hồ vừa vặn vào cổ tay vừa dễ nhìn lại vừa đẹp mắt. Vì thế bạn cần chọn size dây theo kích thước cổ tay, đặc biệt là chiều rộng của dây phải cân đối với tay và gương mặt bạn. Việc này sẽ giúp bạn có thể phối đồng hồ với nhiều kiểu đồ hơn.

3. Chọn dây đồng hồ phù hợp với nhu cầu sử dụng

Các vật liệu được sử dụng để làm dây đeo đồng hồ có rất nhiều loại nhằm đáp ứng nhu cầu cách đeo đồng hồ một cách linh hoạt và đáp ứng nhu cầu sử dụng Cho dù đó là dây đeo kim loại, dây nylon, dây da, dây vải, dây silicon, v.v.thì hãy cân nhắc bởi vì mỗi mẫu có trọng lượng, kiểu dáng, thiết kế và độ bền khác nhau. Ví dụ nếu bạn thường xuyên phải làm việc toát mồ hôi thì nên chọn loại silicon màu tối, nếu bạn đeo đi làm văn phòng thì có thể chọn bất kì loại dây nào, nếu bạn đi bơi thì tuyệt đối không nên chọn loại dây vải mà ưu tiên silicon, dây da hợp với phong cách sang trọng và môi trường khô ráo…

4. Chọn màu đồng hồ cân đối với cổ tay

Ngay cả khi biết cách đeo đồng hồ đúng cách thì bạn vẫn có thể chọn sai màu. Việc chọn màu đồng hồ phù hợp có thể giúp hình ảnh tổng thể của người mặc trông tinh tế hơn. Vì việc lựa chọn màu sắc đồng hồ có thể ảnh hưởng đến hiệu ứng thị giác về kích thước cổ tay, màu da và phong cách. Cách an toàn nhất là bạn nên chọn đồng hồ với tông màu ấm, tông màu lạnh hoặc tông màu trung tính.

5. Chọn đồng hồ phù hợp với trang phục bạn mặc

Yếu tố quan trọng nhất chắc chắn là phong cách ăn mặc hằng ngày. Nếu bạn muốn một chiếc đồng hồ để làm nổi bật trang phục và phong cách của bạn, nên tỉ mỉ trong việc lựa chọn chất liệu, mặt số và cách phối màu sao cho phù hợp. Ngay cả kim chức năng của đồng hồ cũng cần chú ý, chẳng hạn như đồng hồ dây kim loại sang trọng phù hợp với trang phục dạ hội cho các sự kiện xã hội hoặc một cuộc họp kinh doanh quan trọng. Trong khi đó, đồng hồ dây nylon hoặc silicone có xu hướng phù hợp với vẻ ngoài thể thao và giản dị và các cuộc gặp gỡ có tính chất thoải mái.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/khong-phai-ai-cung-biet-meo-chon-ong-ho-phu-hop-ban-than-a597543.html