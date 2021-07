Dạy học lái xe online hút nghìn người xem, nữ cảnh sát bị cấm kênh chỉ vì mặc...váy

Mặc váy, dạy học lái xe trực tuyến hút nghìn người xem nhưng nữ cảnh sát giao thông tên An An bị cấm kênh vì mặc...váy.

Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, các trường học, trung tâm dạy học phụ đạo đã thực hiện lệnh giãn cách xã hội bằng hình thức học online. Tại Trung Quốc, để đáp ứng nhu cầu thi bằng lái xe, một số trung tâm cũng bắt đầu mở lớp dạy học trực tuyến để giúp học viên củng cố kiến thức cần thiết trước kỳ thi. Mới đây, một nữ cảnh sát giao thông tên là An An thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng khi mở kênh Youtube dạy học lái xe online. Ngoài ra, người đẹp còn đăng tải nhiều video ngắn trên nền tảng Tiktok, thu hút lượt tương tác "khủng" từ phía người hâm mộ.

Bên cạnh nội dung bổ ích cùng phương pháp giảng dạy dễ hiểu, An An còn gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, cùng thân hình mảnh mai, quyến rũ. Chỉ sau 3 ngày mở kênh, riêng tài khoản Tiktok của An An đã có hơn 3 triệu người theo dõi. Đặc biệt, trong buổi phát sóng trực tiếp gần nhất, clip đã thu hút hơn 160 nghìn người xem cùng một lúc.

Tuy nhiên, mới nhất, cộng đồng mạng phát hiện, những video được An An đăng tải trên nền tảng Tiktok đã bị report chỉ vì cô nàng mặc...váy ngắn đứng dạy học. Dù vậy, An An cùng đồng nghiệp vẫn tiếp tục mở kênh mới để dạy thi bằng lái xe online nhưng ăn vận chỉn chu với áo sơ mi, quần jean. Đồng thời, cô nàng cũng gửi lời xin lỗi đến các học viên vì những nội dung trước đó đã bị xóa bỏ chỉ vì sự cố hi hữu này.

Nữ cảnh sát giao thông cho biết thêm, để tránh bị report, cô sẽ chú ý hơn đến trang phục khi trong quá trình giảng dạy. Trước pha xử lý khôn khéo của hot girl, nhiều cư dân mạng không ngớt lời khen ngợi dành cho An An. Thậm chí, một số người còn lên tiếng bênh vực cô và cho biết, dù mặc váy dạy học nhưng trang phục của nữ cảnh sát vẫn kín đáo, không hề hớ hênh nên cũng không đến mức bị nhận án phạt cấm kênh.

