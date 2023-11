Các cô gái It-girl thích loại nước hoa nào?

Khứu giác của chúng ta có mối liên hệ chặt chẽ nhất với ký ức và cảm xúc; khứu giác xử lý mùi hương và gửi nó đến não, tạo ra mối liên kết chặt chẽ giữa những khoảnh khắc và mùi hương nhất định. Bằng cách này, việc ngửi mùi nước hoa mà bạn đã sử dụng trong buổi hẹn hò đầu tiên với người yêu thời trung học có thể ngay lập tức đưa bạn trở lại những năm tháng tuổi teen tràn ngập mối tình đầu theo cách mà không trải nghiệm giác quan nào khác có thể làm được.

Vì vậy, một mùi hương đặc trưng là rất quan trọng, cả trong việc tạo nên ký ức lẫn miêu tả con người bạn muốn trở thành với thế giới, tuy nhiên có thể khó tìm thấy vì nước hoa tương tác với sự kết hợp độc đáo của dầu da, độ pH và độ ẩm đặc trưng cho từng cá nhân. Ngoài ra, bước đầu tiên để trở thành một it-girl là chọn một loại nước hoa thể hiện sự tự tin, nữ tính và gợi cảm. Chúng ta cùng xem một vài loại nước hoa đặc trưng đã được thử và xác nhận của những người nổi tiếng được yêu thích để bạn không cần phải tìm kiếm thêm mùi hương It-girl mới của mình.

Sofia Richie Grainge

Cây xô thơm và muối biển của Jo Malone ghi lại làn gió biển đất được tìm thấy trong những ngày dài ở bờ biển tràn ngập ánh nắng và những đường rám nắng. Nó trở thành loại nước hoa yêu thích của Sofia Richie Grainge với hương đầu là hạt ambrette, hương giữa là muối biển và cây xô thơm, hương cuối là tảo đỏ, bưởi và quả mơ. Hương cuối trái cây tạo thêm chút ngọt ngào cho mùi hương ven biển vượt thời gian.

Naomi Campbell

Diorissimo là mùi hương đặc trưng của Naomi Campbell, và không có gì ngạc nhiên khi một trong những siêu mẫu đời đầu yêu thích mùi hương Dior này. Thành phần của nước hoa làm nổi bật hương hoa huệ của thung lũng, ghi lại hương thơm tinh tế và duyên dáng của nó với hương đầu là hoa nhài và ylang-ylang và hương cuối là gỗ đàn hương.

Lily-rose Depp

Là một trong những loại nước hoa mang tính biểu tượng và huyền thoại nhất trên thế giới, Chanel No. 5 đã trường tồn trước thử thách của thời gian với hơn một thế kỷ nổi bật về mặt văn hóa. Lily Rose Depp cổ điển và thanh lịch luôn mang theo lọ nước hoa No. 5 mini trong túi xách mọi lúc mọi nơi. Sự pha trộn độc đáo của hương hoa, aldehyd và gỗ với sự sang trọng phong phú và chiều sâu gợi cảm đã củng cố nước hoa như một biểu tượng của sự quyến rũ và tinh tế. Thêm vào đó, bản thân It-girl đầu tên là Marilyn Monroe đã củng cố vị thế biểu tượng của nước hoa khi cô ấy nói rằng cô ấy chỉ mặc “năm giọt Chanel No. 5” và không dùng gì khác trên giường.

Gigi Hadid

Hương thơm hoa thủy sinh hoàn toàn phù hợp với siêu mẫu có gương mặt tươi trẻ Gigi Hadid. Hương đầu của chanh và bạc hà của Acqua di Gioia cùng với hương cuối của gỗ tuyết tùng, labdanum và đường gợi lên cảm giác yên bình sạch sẽ và sắc nét, cân bằng giữa độ tươi và độ sâu.

Claudia Schiffer

Táo bạo, gợi cảm và mang tính biểu tượng: tất cả những từ mô tả hương thơm đặc trưng của cả Claudia Schiffer và Agent Provocateur. Với hương đầu của nghệ tây, rau mùi, hoa hồng và hương cuối của hổ phách, cỏ vetiver và xạ hương, nước hoa thể hiện tinh thần quyến rũ và sức mạnh được tìm thấy khi ôm lấy sự nữ tính.

