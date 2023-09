Anne Hathaway tiết lộ ảnh hưởng của phong cách thời trang

Bất cứ ai để ý đều nhận thấy rằng Anne Hathaway đang trong thời kỳ phục hưng thời trang, tạo ra vô số tiêu đề cho những lựa chọn thời trang táo bạo của cô tại mọi sự kiện mà cô tham dự gần đây. Trong khi những lựa chọn về phong cách của cô phần lớn nhờ vào nhà tạo mẫu siêu sao Erin Walsh, Hathaway cũng ghi nhận công lao của một người khác cho kỷ nguyên thời trang thử nghiệm mới của cô: Gen Z.

“Tôi biết điều này nghe có vẻ như tôi quá chiều chuộng, nhưng tôi thực sự bị thu hút bởi phong cách Gen Z”, cô nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Vogue. “Đó là một thế hệ thú vị khi nói đến thời trang. Họ thực sự đã đạt được thành công ngay khi họ có khoảng thời gian tuyệt vời với nó, nhưng họ tự xác định bản thân mình". Cô ấy tiếp tục, "Mối quan hệ của họ với thời trang, cách nó được đón nhận, nó như thể một điệu nhảy thực sự rất vui vẻ".

Kể từ sự trở lại đầy thắng lợi của mình, Hathaway đã lựa chọn trang phục của nhiều nhà thiết kế, từ Valentino, Versace đến Christopher John Rogers - tất cả đều có tính thẩm mỹ khác biệt nhưng không kém phần bắt mắt.

Cô nói với tạp chí Vogue: “Khái niệm mặc quần áo bằng dopamine rất thú vị. Và cả thời trang hiện nay nữa, tôi cảm thấy như các nhà thiết kế đang có rất nhiều niềm vui. Tôi cảm thấy như mọi người đang tận hưởng nó. Có lẽ điều đó luôn như vậy và có lẽ tôi là người duy nhất ở trong góc nhìn mọi người khác đều cảm thấy vui vẻ. Nhưng chỉ khả năng tận hưởng nó, tôi cảm thấy như nó đã sẵn có hơn bao giờ hết".

Tất nhiên, điều này sau đó dẫn đến câu hỏi liệu điều này có ý nghĩa như thế nào đối với những khoảnh khắc phong cách đời thường của cô ấy. Nữ diễn viên của Oceans 8 luôn được biết đến là người có cách tiếp cận thoải mái hơn với kiểu dáng hàng ngày của mình, một xu hướng đơb giản, thanh lịch vẫn luôn đúng.

Cô nói: “Tôi thực sự tìm kiếm và khao khát sự cân bằng. Có rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống của tôi quá dồn dập và phóng đại theo một cách nào đó đến nỗi khi tôi không làm việc và khi rủi ro không quá cao, tôi có xu hướng giữ nó khá đơn giản, quan niệm phong cách bổ ích. Rất thú vị. thoải mái. Nhưng buồn cười thay, tôi không thấy thoải mái trừ khi có một chút góc cạnh ở đó".

"Có lẽ tôi sẽ không bao giờ đi dạo quanh thành phố trong chiếc quần thể thao của mình, nhưng tôi sẽ tìm thứ gì đó thoải mái như quần thể thao. Tôi chắc chắn có một chế độ ngoài giờ làm việc, nhưng tôi làm điều đó theo cách riêng của mình", cô nói thêm.

Chúng ta chắc chắn sẽ được chứng kiến ​​nhiều phong cách thời trang hơn từ Hathaway trong tương lai gần khi cô chuẩn bị đóng vai chính trong các bộ phim sắp tới She Came To Me (với sự tham gia của ngôi sao Game of Thrones Peter Dinklage) và The Idea of ​​You (đóng cùng Nicholas Galitzine). Do cuộc đình công của WGA và SAG đang diễn ra nên khó có khả năng sẽ có tour báo chí trên thảm đỏ cho các bộ phim, tuy nhiên, như đã được chứng minh qua nhân vật biểu tượng Andy Sachs của cô trong The Devil Wears Prada, Hathaway vẫn biết cách phục vụ những khoảnh khắc thời trang quan trọng trên màn hình lớn.

