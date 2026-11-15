Những smartphone Samsung đang được giảm giá nhiều nhất dịp cuối năm

Cuối năm là thời điểm nhiều hệ thống bán lẻ triển khai chương trình ưu đãi smartphone, giúp người dùng tiết kiệm chi phí khi đổi thiết bị. Samsung cũng ghi nhận mức điều chỉnh giá đáng kể ở cả dòng Galaxy A phổ thông, Galaxy S cao cấp và smartphone màn hình gập. Mức giảm không đồng đều giữa các phiên bản bộ nhớ, màu sắc và cửa hàng, vì vậy người mua nên đối chiếu giá thực tế trước khi quyết định.

Dưới đây là 5 mẫu Galaxy đáng chú ý, xét theo mức giá tham khảo, cấu hình và lợi ích sử dụng trong từng phân khúc.

1. Galaxy A37 5G: Giảm tới 2,1 triệu đồng

Giá bán từ: 9,6 triệu đồng

Galaxy A37 5G là lựa chọn dành cho người dùng muốn nâng cấp điện thoại với ngân sách vừa phải. Phiên bản RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB đang được giảm xuống mức dưới 10 triệu đồng. Thiết bị sở hữu màn hình Super AMOLED 6,7 inch, phù hợp để xem video, đọc tin và sử dụng mạng xã hội.

Galaxy A37 5G.

Ngoài ra, hệ thống camera của máy cũng khá đa dạng với thiết lập camera sau: 50MP + 8MP + 5MP; camera selfie 12MP, có thể đáp ứng mọi yêu cầu chụp ảnh thông thường. Nhìn chung, chiếc Galaxy A này có thể mang tới trải nghiệm cân bằng cho các nhu cầu chụp ảnh thường ngày, liên lạc, học tập và làm việc, ít các tính năng cao cấp.

2. Galaxy S25 Edge 5G: Giảm tới 13 triệu đồng

Giá bán từ: 22,99 triệu đồng

Galaxy S25 Edge 5G đang là một trong những mẫu Samsung có mức điều chỉnh giá đáng chú ý. Điểm đáng chú ý của Galaxy S25 Edge là thiết kế mỏng và trọng lượng nhẹ, phù hợp với người thường xuyên cầm điện thoại khi di chuyển hoặc không thích thiết bị cồng kềnh.

Galaxy S25 Edge 5G.

Mặc dù không có giá bán đắt đỏ, sản phẩm vẫn có hiệu năng mạnh mẽ nhờ được tích hợp chip Snapdragon 8 Elite, khung titan siêu cao cấp & bền bỉ. Tuy nhiên, Galaxy S25 Edge chỉ có pin 3900 mAh khá nhỏ, cung cấp thời lượng pin ngắn, khả năng sạc 25W hơi chậm so với nhiều smartphone khác cùng tầm giá.

3. Galaxy S26 5G: Giảm tới 9 triệu đồng

Giá bán từ: 20,99 triệu đồng

Galaxy S26 5G là lựa chọn đáng chú ý với người muốn sử dụng smartphone cao cấp trong nhiều năm. Phiên bản 256GB đang được giảm giá cực "sốc".

Galaxy S26 5G.

Máy sở hữu màn hình 6,3 inch, phù hợp với người thích smartphone nhỏ gọn hơn các mẫu Ultra hoặc Plus. Dòng Galaxy S26 được Samsung định vị với trải nghiệm Galaxy AI trực quan, hỗ trợ các tác vụ trên điện thoại. Với viên pin 4300 mAh, thời lượng pin của máy đủ dùng trong hơn 1 ngày.

4. Galaxy A57 5G: Giảm tới 2,79 triệu đồng

Giá bán từ: 10,7 triệu đồng

Galaxy A57 5G hướng đến nhóm người dùng cần điện thoại màn hình rộng để giải trí, làm việc và sử dụng ứng dụng thường xuyên. Máy sử dụng màn hình Super AMOLED Plus 6,7 inch cùng tần số làm mới 120Hz, mang tới không gian hiển thị rộng và siêu mượt mà khi xem phim, đọc nội dung hoặc học trực tuyến.

Galaxy A57 5G.

So với dòng Galaxy A37, Galaxy A57 nằm ở phân khúc cao hơn, phù hợp với người muốn đầu tư thêm cho trải nghiệm sử dụng. Thêm vào đó, điện thoại còn có viên pin 5000 mAh, thoải mái sử dụng trong cả ngày dài. Camera chính 50MP kết hợp cùng 2 camera phụ 12MP và 5MP cũng dư sức đáp ứng nhu cầu chụp ảnh thông thường.

5. Galaxy Z Flip7 FE 5G: Giảm tới 5 triệu đồng

Giá bán từ: 17,99 triệu đồng

Galaxy Z Flip7 FE 5G là lựa chọn dành cho người muốn trải nghiệm điện thoại màn hình gập nhưng không muốn bỏ ra chi phí cao như dòng Z Flip. Thiết kế màn hình gập giúp thiết bị thu gọn khi cất trong túi, đồng thời tạo trải nghiệm sử dụng khác biệt so với smartphone dạng thanh truyền thống.

Galaxy Z Flip7 FE 5G.

Khi mở ra, Galaxy Z Flip 7 FE cung cấp màn hình chính có kích cỡ 6,7 inch cùng tốc độ làm mới cao - 120Hz. Tuy vậy, nhược điểm của máy là màn hình ngoài khá nhỏ - kích cỡ 3,4 inch. Thêm vào đó, sản phẩm cũng có thời lượng pin ngắn - do chỉ được tích hợp viên pin 4000 mAh, khả năng nhiếp ảnh cũng chỉ dừng ở mức tầm trung với thiết lập camera sau kép 50MP + 12MP.