Những siêu phẩm sẽ được ra mắt tại sự kiện tháng 9 của Apple

Chỉ còn vài tuần nữa là đến sự kiện ra mắt iPhone 17 của Apple. Cho tới nay, công chúng đã thấy rất nhiều thông tin về dòng sản phẩm này thông qua hình ảnh rò rỉ và tin đồn.

iPhone 16.

Ngoài mẫu iPhone 17 cơ bản, iFan có thể mong đợi iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max cùng phiên bản mỏng hơn - iPhone 17 Air sẽ được ra mắt tại sự kiện. Chúng ta cũng sẽ thấy Apple Watch Series 11 và Apple Watch Ultra 3, thậm chí là Apple Watch SE. Ngoài ra, cặp tai nghe không dây AirPods Pro 3 cũng có thể được ra mắt.

Dưới đây là tổng hợp những tin đồn và rò rỉ lớn nhất về phần cứng mới của Apple, theo chuyên trang công nghệ Cnet.

Sự kiện iPhone 17 sẽ diễn ra khi nào? Khi nào Apple bán iPhone 17?

The chuyên gia phân tích Mark Gurman của Bloomberg, sự kiện này có thể diễn ra vào ngày 9 hoặc 10/9. Trang web iPhone-Ticker của Đức tuyên bố, Apple đã sắp xếp ngày ra mắt là 9/9. Nếu những thông tin rò rỉ này chính xác, chúng ta có thể đặt hàng trước phần cứng mới của Apple từ ngày 12/9, ngày bán ra là từ 19/9.

iPhone 17

Nhìn chung, năm nay sẽ không đánh dấu một sự thay đổi đột phá nào cho iPhone. Sự thay đổi này sẽ diễn ra vào năm sau, nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra đời của iPhone.

Thay đổi lớn nhất về thiết kế được đồn đoán là cụm camera lồi, giống với thiết kế hình viên thuốc của Google Pixel. Nhà phân tích Jeff Pu cũng tin rằng, camera selfie sẽ có độ phân giải 24 megapixel - một nâng cấp đáng kể so với camera trước 12 megapixel trên dòng iPhone 16.

Ảnh minh họa.

Có nhiều tin đồn trái chiều về thông số kỹ thuật bên trong của iPhone 17. Ông Pu tuyên bố, điện thoại mới sẽ có cùng chip A18 được sử dụng trong iPhone 16, chuyên gia rò rỉ Fixed Focus Digital cho rằng, iPhone 17 sẽ được nâng cấp lên chip A19. Thêm nữa, tính năng Adaptive Power có trong iOS 26 chắc chắn sẽ giúp kéo dài thời lượng pin của điện thoại.

Theo chuyên gia rò rỉ nổi tiếng Majin Bu, iPhone 17 sẽ có các màu: đen, xanh dương, bạc, tím và xanh lá cây.

iPhone 17 Air

iPhone 17 Air có thể thay thế iPhone 17 Plus năm nay. Điểm nổi bật của chiếc iPhone này là thiết kế siêu mỏng, giống như Galaxy S25 Edge của Samsung. Một báo cáo của Bloomberg cho biết, iPhone 17 Air có thể mỏng tới 5,5mm. Jeff Pu lưu ý rằng, iPhone 17 Air có thể sở hữu màn hình 6,6 inch, độ phân giải 1.260 x 2.740 pixel.

Bloomberg đưa tin, chiếc iPhone này sẽ được trang bị chip A19 tiêu chuẩn. Gần đây hơn, MacRumors đã đưa tin, điện thoại sẽ được trang bị chip A19 Pro.

Theo MacRumors, iPhone 17 Air sẽ có pin 2.800 mAh - là điện thoại đầu tiên của Apple sử dụng pin silicon mật độ cao, có thể tăng dung lượng pin thực tế từ 15 - 20%. Đáng chú ý, tính năng Adaptive Power đi kèm với iOS 26 có thể giúp cải thiện thời lượng pin.

Xét theo nhiều hình ảnh và bản render bị rò rỉ, iPhone 17 Air sẽ chỉ có một camera sau góc rộng, giống như iPhone 16E. Camera trước cũng có thể được di chuyển sang bên trái của phần khuyết Dynamic Island để giữ nguyên hình dạng.

Trong khi iPhone 17 dự kiến ​​giữ nguyên bộ nhớ RAM 8GB, iPhone 17 Air có thể tích hợp RAM 12GB, tương tự như iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max

Trong khi Air dự kiến ​​phải hy sinh một số chi tiết để đạt được thiết kế của mình, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max lại là những mẫu iPhone cao cấp nhất năm nay. Những hình ảnh gần đây đã xác nhận khung máy của chúng sẽ được thay đổi từ titan sang nhôm, giúp chúng nhẹ hơn so với phiên bản trước.

Những nâng cấp được đồn đoán nhiều nhất sắp tới là camera. MacRumors đưa tin, các mẫu iPhone 17 Pro sẽ có ống kính tele zoom quang 8x, tăng từ zoom quang 5x trên iPhone 16 Pro. Jeff Pu cho hay, cặp iPhone Pro mới sẽ có camera tele 48 megapixel, một cải tiến đáng kể so với cảm biến 12 megapixel của iPhone 16 Pro; camera selfie sẽ được nâng cấp lên 24 megapixel, tăng từ camera trước 12 megapixel trên iPhone 16 Pro.

Theo MacRumors, iPhone 17 Pro Max sẽ có pin lớn nhất trong lịch sử iPhone. Ông Bu tuyên bố, cả hai điện thoại sẽ có hệ thống làm mát buồng hơi, giúp pin không bị quá nóng.

Bộ đôi iPhone 17 Pro sẽ được trang bị chip A19 Pro, GPU 6 lõi, đảm bảo hiệu năng tốt hơn trên mọi phương diện.

Theo mạng xã hội Weibo, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sẽ có thiết kế Liquid Glass bóng bẩy của iOS 26, đi kèm các màu đen, bạc, xanh đậm và cam.

Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 và Apple Watch SE

Apple Watch Series 11 sẽ có những cải tiến quan trọng về tính năng cốt lõi, thời lượng pin và hiệu suất. Chiếc smartwatch có thể sở hữu màn hình tiết kiệm năng lượng hơn với độ phân giải cao hơn và cài đặt độ sáng tốt hơn (giúp cải thiện thời lượng pin). Chip S11 cũng sẽ xuất hiện trên Apple Watch Series 11.

Ảnh minh họa.

Mặt khác, Apple Watch Ultra 3 sẽ có màn hình lớn hơn một chút, độ phân giải 422x514 pixel, dùng chung chip S11 với Apple Watch Series 11. Tính năng độc đáo nhất là kết nối vệ tinh.

Một báo cáo từ Gurman cho hay, thiết kế của Apple Watch SE tiếp theo có thể tập trung chủ yếu vào ngoại thất, sẽ được nâng cấp lên chip S9 của Apple.

Tính năng Workout Buddy hỗ trợ AI của WatchOS 26 cũng sẽ là tính năng tiêu chuẩn cho mọi Apple Watch mới, cần được ghép nối với iPhone hỗ trợ Apple Intelligence.

Tai nghe không dây AirPods Pro 3

Gurman của Bloomberg dự đoán, AirPods Pro 3 sẽ có tính năng theo dõi nhịp tim như trên Powerbeats Pro 2.

Ảnh minh họa.

Cũng có tin đồn cho hay, AirPods Pro 3 sẽ có màn hình cảm ứng tương tác trong hộp sạc, đồng thời có thể sử dụng như một điều khiển từ xa. Cũng có khả năng tai nghe không dây mới sẽ được trang bị chip H3, một cải tiến so với chip H2 của AirPods Pro 2, giúp cải thiện thời lượng pin, nâng cao chất lượng âm thanh, mang lại khả năng khử tiếng ồn chủ động tốt hơn và hoạt động tốt hơn trong các cuộc gọi thoại.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin chi tiết về Sự kiện và các sản phẩm của Apple trong các tin bài tiếp theo.