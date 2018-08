Một ngày “vui thả ga” cùng Galaxy Note9 của giới trẻ Hà Nội

Thứ Hai, ngày 20/08/2018 14:00 PM (GMT+7)

Bất chấp những cơn mưa bất chợt tại Hà Nội, hàng nghìn tín đồ công nghệ vẫn đổ về sân vận động Mỹ Đình trong suốt ngày 18/8 để cùng hoà nhịp với Đại tiệc Quyền năng công nghệ lớn nhất trong năm do Samsung tổ chức.

Diễn ra liên tục từ sáng đến tối với nhiều hoạt động trải nghiệm công nghệ, thưởng thức âm nhạc hấp dẫn, Đại tiệc Quyền năng công nghệ đã thu hút sự tham gia của gần 40.000 khán giả.

“Nhân vật trung tâm” của sự kiện lần này là Galaxy Note9, thiết bị mới nhất và mạnh mẽ nhất vừa được Samsung giới thiệu tuần trước. Ngay từ sáng sớm, đã có rất đông khán giả đổ về khu vực trải nghiệm siêu phẩm mới này.

Khu vực trải nghiệm S Pen bluetooth thách thức mọi góc chụp thu hút đông đảo bạn trẻ xếp hàng tham gia. Các mô hình đại dương khổng lồ trở thành “đất diễn” cho nhiều bạn trẻ, đồng thời phô diễn khả năng “biến hoá” thành điều khiển từ xa để chụp ảnh, selfie... mà không cần chạm vào điện thoại của S Pen.

Selfie không chạm là hoạt động nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khách tham gia. Chỉ với hashtag như #SpenThôngMinh và #GalaxyNote9, không khó để tìm được hàng trăm tấm ảnh selfie của khán giả trong Đại tiệc quyền năng công nghệ trên mạng xã hội. Ngoài việc điều khiển camera, S Pen còn có thể dùng để bật tắt nhạc, chỉnh slide thuyết trình từ xa và chỉ mất 40 giây để sạc đầy khi cắm trở lại thân máy.

Nhận được sự chú ý không kém là khu vực trải nghiệm camera thông minh, tự động tinh chỉnh hình ảnh. Đây được mệnh danh là góc “sống ảo” nghệ thuật nhất chương trình. Bạn Huỳnh Anh Vũ (22 tuổi, sinh viên) chia sẻ: “Ảnh chụp không chỉ thật mà còn có hồn hơn hẳn, mình cứ ngỡ là đang đứng giữa phố đêm rực rỡ chứ chẳng phải một phông nền được chuẩn bị sẵn”.

Với trí tuệ nhân tạo (AI) được tích hợp trên camera, Galaxy Note9 có thể nhận diện hàng loạt đối tượng như phong cảnh, cây cối, thức ăn, động vật,... để tinh chỉnh các thông số màu sắc, độ tương phản cho bức hình hoàn hảo nhất. Trí tuệ nhân tạo (AI) thậm chí còn có thể chủ động nhắc người dùng nếu tấm ảnh bị nhắm mắt, ngược sáng, rung mờ... Điều này khiến không ít khách mời tỏ ra tâm đắc.

Là công cụ thanh toán tiện lợi và thời thượng nhất hiện nay, khu trải nghiệm mua sắm một chạm cùng Samsung Pay trên Galaxy Note9 cũng như đồng hồ Gear S3 được đông đảo tín đồ công nghệ quan tâm.

Streamer đình đám Pew Pew bất ngờ xuất hiện, giao lưu và chơi game cùng khán giả trên Galaxy Note9. Sở hữu chip xử lý mạnh mẽ với tốc độ truyền mạng nhanh nhất hiện nay (1,2 gigabit/giây), 8GB RAM cùng dung lượng pin khủng 4000 mAh, Galaxy Note9 được Pew Pew và khách mời đánh giá là mượt mà ngay cả với những tựa game nặng nhất. Bên cạnh đó, Châu Bùi bật mí và thị phạm ngay trên sân khấu bí quyết phối đồ thời thượng cùng các phiên bản màu Xanh Đại Dương, Đồng Ánh Kim và Đen Huyền Bí của Galaxy Note9.

Sau khi vui chơi thoả thích cùng các hoạt động thú vị ban ngày, tín đồ công nghệ chính thức bước vào đêm đại nhạc hội hoành tráng với sự tham gia của nhiều gương mặt nổi tiếng như Thanh Hằng, Hà Anh Tuấn, Ngô Thanh Vân, Erik, Mỹ Tâm, Bích Phương, Tóc Tiên...

“Đả nữ” Ngô Thanh Vân đã có một màn “kích hoạt” chương trình bằng bút S Pen đậm chất điện ảnh. Ngô Thanh Vân chia sẻ: “Galaxy Note9 là quyền năng mới của Vân. Bộ nhớ lớn cho phép Vân có thể lưu trữ hàng trăm nghìn hình ảnh, tư liệu phim trong khi dung lượng pin khủng giúp trải nghiệm giải trí, công việc. Đặc biệt, bút S Pen là công cụ thuyết trình mới của Vân trước các đối tác sản xuất phim”.

Bộ ba Đức Phúc, Erik, Karik lần đầu tiên hoà giọng trong ca khúc Do What You Want đậm tinh thần của Galaxy Note9. Màn selfie bằng bút S Pen của cả ba với “biển” khán giả bên dưới nhận được sự reo hò, phấn khích cực độ.

Tuấn Hưng liên tục khiến sân khấu như vỡ oà với các ca khúc lôi cuốn như Chỉ còn một đêm cuối, Phải chia tay thôi, Tan. Là một trong những người sở hữu sớm Galaxy Note9, anh cho biết dung lượng bộ nhớ khủng lên đến 1TB của chiếc điện thoại này là điều anh tâm đắc và bất ngờ nhất.

Hà Anh Tuấn trình diễn hàng loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi như Người tình mùa đông, Chuyện của mùa đông, 12H,… với phông nền Thanh Hằng đang tận hưởng cả ngày dài cùng chiếc điện thoại Galaxy Note9. Gây bất ngờ nhất là khi Thanh Hằng như bước ra từ màn hình, song ca với Hà Anh Tuấn ca khúc Tháng tư là lời nói dối của em. Cả hai chia sẻ về tình yêu đối với Galaxy Note9, đặc biệt với dung lượng pin 4000 mAh, cho phép duy trì liên lạc, giải trí, công việc cả ngày mà không bị gián đoạn.

Đại tiệc Quyền năng công nghệ đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả trẻ Hà Nội nói chung và các tín đồ Galaxy Note nói riêng. Sự kiện được xem là “bước đà” cho thành công vượt bậc của Galaxy Note9, nhất là khi siêu phẩm này sắp được mở bán vào ngày 24/08 sắp tới.