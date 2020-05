Không phải OLED, màn hình Apple Pro XDR mới là đỉnh cao năm nay

Thứ Bảy, ngày 30/05/2020 13:30 PM (GMT+7)

Mới đây, dòng màn hình Apple Pro XDR đã giành giải thưởng màn hình của năm, được giới chuyên gia đánh giá cao về chất lượng.

Màn hình XDR Pro của Apple đã giành được giải thưởng “Màn hình của năm” – “Display of the Year” tại Display Industry Awards (Tạm dịch: Lễ trao Giải thưởng Công nghiệp màn hình) do Hiệp hội Hiển thị Thông tin (SID - Society for Information Display) tổ chức với vô số những lời khen ngợi về độ chính xác màu sắc. Giải thưởng đã được trao trong Display Week (Tạm dịch: Tuần lễ Màn hình hàng năm) của SID.

Các giám khảo SID đã không tiếc lời ca ngợi về chất lượng màn hình của Apple. Màn hình đạt độ chính xác màu sắc siêu cao, được "hiệu chỉnh chuyên nghiệp tại nhà máy để đảm bảo hàng tỷ màu có thể được sao chép với độ chính xác đặc biệt." Chưa hết, dòng màn hình này còn gây ấn tượng với giá bán thấp hơn so với màn hình tham chiếu truyền thống.

Wei Chen, chủ tịch của Ủy ban DIA nhận định: “Cùng với bước phát triển nhanh chóng của màn hình OLED, công nghệ LCD vẫn tiếp tục nâng cấp để đạt được các khả năng mới, ví dụ như ultra-high definition (UHD) của BOE và XDR của Apple. Cả hai đều đạt được hình ảnh có dải động cao (HDR), mỗi màn hình có cách tiếp cận riêng và SCO của Toray có khả năng nâng cao hiệu suất của màn hình LCD trong tương lai."

Màn hình Pro XDR là màn hình đầu tiên cộp mác "Táo Khuyết" kể từ khi hãng này ngừng bán màn hình Thunderbolt Display vào năm 2016. Màn hình Apple Pro XDR có kích thước 32 inch với độ phân giải 6K: 6,016 x 3,384 pixel với mật độ điểm ảnh 218 PPI.

Cùng với Apple, nhà sản xuất BOE Technology cũng nhận được giải thưởng Màn hình của năm cho dòng Màn hình di động UHD BD 65 inch.

