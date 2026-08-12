Vé bán kết ASEAN Cup 2026 bị “thổi giá”, CĐV vẫn đổ xô tìm mua ngoài kênh chính thức

Ngay sau thời điểm 14 giờ 30 ngày 8/8, khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức mở bán vé trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam, nhu cầu sở hữu tấm vé vào sân Mỹ Đình nhanh chóng tăng cao.

Theo ghi nhận, vé trận đấu đã được bán hết trên kênh chính thức. Trước đó, chỉ khoảng 1 giờ 30 phút sau khi mở bán, khoảng 60% lượng vé trực tuyến đã được người hâm mộ đặt mua, cho thấy sức hút rất lớn của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Ngay khi vé chính thức khan hiếm, nhiều hội nhóm mua bán vé trên mạng xã hội cũng trở nên sôi động. Hàng loạt tài khoản đăng bài rao bán lại vé với mức giá cao hơn giá niêm yết.

Vé xem bán kết đang được rao bán nhiều trên mạng xã hội.

Theo khảo sát, mức chênh thấp nhất khoảng 100.000 đồng/vé, trong khi một số loại vé được rao cao hơn giá gốc khoảng 400.000 đồng/vé. Mức giá phổ biến hiện dao động khoảng 100.000-200.000 đồng/vé so với giá niêm yết.

Vé vừa cháy hàng, giá sang tay lập tức tăng

Không chỉ bán lẻ, một số tài khoản còn nhận sang nhượng vé với số lượng lớn. Khi phóng viên trong vai người mua đề nghị giảm giá nếu lấy nhiều vé, một số người bán thẳng thừng từ chối.

Những người này cho rằng giá vé có thể tiếp tục tăng sau khi xác định được đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại vòng bán kết. Điều đó cho thấy một bộ phận người bán đang kỳ vọng nhu cầu sẽ tiếp tục tăng khi danh tính đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang-sik được xác định.

CĐV cũng liên tục đăng bài tìm mua vé.

Bên cạnh những bài đăng rao bán, nhiều CĐV cũng liên tục đăng bài tìm mua vé trên các hội nhóm. Một số người cho biết do không quen với hình thức mua vé trực tuyến hoặc không kịp mua trong thời gian mở bán nên buộc phải tìm vé từ các nguồn khác.

Tuy nhiên, việc giao dịch vé qua mạng xã hội cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Người mua có thể gặp phải vé không hợp lệ, thông tin vé không chính xác hoặc bị đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo.

Trong bối cảnh vé chính thức đã được bán hết, người hâm mộ càng cần thận trọng khi tìm mua vé từ các tài khoản cá nhân và hội nhóm không chính thức.

Đội tuyển Việt Nam hướng tới trận đấu trên sân Mỹ Đình

VFF phát hành vé trận bán kết lượt về với 4 mệnh giá gồm 300.000 đồng, 500.000 đồng, 700.000 đồng và 1 triệu đồng/vé.

Đội tuyển Việt Nam giành ngôi nhất bảng A sau khi thắng Timor Leste, Indonesia, Campuchia và hòa Singapore. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ gặp đội xếp nhì bảng B tại vòng bán kết.

Trận bán kết lượt đi diễn ra trên sân khách ngày 16/8. Sau đó, đội tuyển Việt Nam trở về sân Mỹ Đình để đá trận lượt về lúc 20 giờ ngày 19/8.

Việc vé trận bán kết lượt về nhanh chóng được bán hết cho thấy sức hút đặc biệt của đội tuyển Việt Nam. Khi tấm vé chính thức không còn, sự quan tâm của người hâm mộ đang tiếp tục đẩy thị trường vé sang tay trên mạng xã hội trở nên nóng hơn.